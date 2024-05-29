Новосибирцы просят не отключать горячую воду и перенести испытания из-за холода — почему СГК не может это сделать

Новосибирцы выступили за перенос гидравлических испытаний из-за холода. Сейчас нет отопления в квартирах, а отсутствие горячей воды делает ситуацию еще сложнее.
— Почему-то в Москве были холодные дни, и даже по телеку передавали, что «переносим отключение отопления и горячей воды», а мы в Сибири потерпим, поболеем. Неужели нам так нельзя сделать? — возмущена читательница НГС
Часть читателей недовольна и постоянными переносами подключений.
— На улице Татьяны Снежиной горячей воды нет с 13 мая. Обещали включить 22 мая, перенесли на 29 мая, сейчас перенесли на 31 мая. Это, конечно, издевательство над людьми, — возмущена одна из читательниц.
В СГК ответили, что если график испытаний изменят, то есть риск не успеть подготовить теплосети к новому отопительному сезону.
— Гидравлические испытания распланированы до сентября (финальный этап — уже без отключения домов). Также выполняем план дополнительных мероприятий на левом берегу, включая роботизированную диагностику труб, объем которой в этом году увеличили в 10 раз. Поставить всю эту работу на паузу невозможно, — ответили корреспонденту НГС в СГК.
Также редакция обратилась за комментариями в мэрию Новосибирска, которая и согласовывает график.
Новосибирск сегодня, 29 мая, накрыл мощный циклон — в городе были сильный ветер и дождь. За полчаса улицы превратились в реки.