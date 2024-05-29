Новосибирцы просят не отключать горячую воду и перенести испытания из-за холода — почему СГК не может это сделать

Май в этом году холодный и дождливый

Новосибирцы выступили за перенос гидравлических испытаний из-за холода. Сейчас нет отопления в квартирах, а отсутствие горячей воды делает ситуацию еще сложнее.

— Почему-то в Москве были холодные дни, и даже по телеку передавали, что «переносим отключение отопления и горячей воды», а мы в Сибири потерпим, поболеем. Неужели нам так нельзя сделать? — возмущена читательница НГС