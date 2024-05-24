Профессиональный нищий Витя обзавелся состоятельной поклонницей. Как живет и на чем богатеет известный на всю страну попрошайка

Виктор на «работе» и дома Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Переехал в район новостроек, закупил бытовую технику, приобрел личный транспорт. У Виктора Романенко, который известен не только в родном Красноярске, но и во всей стране как профессиональный нищий, наладилась жизнь. По уровню дохода его вполне можно отнести к среднему классу. Виктор не испугался завистников и критиканов. Добродушный попрошайка пригласил журналистов в гости и показал, как живет. А еще рассказал о поклоннице из Москвы и как крутится, чтобы оставаться на плаву. Подробности — в материале NGS24.RU.



Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

Сейчас самому известному попрошайке страны 34 года. Судьба у него действительно незавидная. Виктор — инвалид второй группы по неврологическому заболеванию. Он не умеет читать и писать. Ростом и богатырским телосложением природа его не наградила. Живет вдали от родного дома и своей семьи. Но вот оптимизма ему точно не занимать. Люди, которые подают Виктору милостыню, ценят его за любовь к животным и солнечное дружелюбие.



До этого мы рассказывали, что Виктор Романенко родился в поселке Обской Новосибирской области. Он пятый, самый младший ребенок в семье. И единственный с инвалидностью. Отец от неполноценного сына отказался, и все заботы легли на мать. Из-за отсталости в развитии Витя так и не пошел в школу. А когда вырос и пришло время работать, отправился на заработки с вахтовиками.

Богатая поклонница подарила цепь и саксофон

Романенко пробовал работать на Севере, но долго физическим трудом заниматься не смог. На попутках уехал в Красноярск и в конце концов стал «зарабатывать» попрошайничеством. Верным напарником профессионального нищего стала собака Линда, которую он подобрал на улице щенком. На милостыне Виктор стал получать неплохие деньги: 2–2,5 тысячи за день. А по выходным до 4 тысяч.

После нашей публикации на попрошайку обратили внимание в столице. Продюсеры одного из популярных ток-шоу на НТВ умоляли поделиться контактами обаятельного нищего и в итоге выпустили скандальную программу с его участием. Позже Виктор узнал, что обычно за появление в таких передачах героям платят немалые деньги и очень расстроился, что согласился участвовать бесплатно.

Зато он впервые полетал на самолете, побывал на Красной площади и обрел московскую поклонницу, которая стала задаривать его ценными вещами. Так, на прошлый день рождения он получил от москвички увесистую золотую цепочку. Не избалованный презентами Виктор с удовольствием хвастался украшением перед своими знакомыми. Правда, потом с дорогостоящим подарком пришлось расстаться.

— Мне цепочку пришлось продать, потому что было трудновато с деньгами, — признаётся он.

Эта же женщина исполнила еще одну прихоть Виктора. Он поделился с ней, что мечтает научиться играть на саксофоне, и даже подсказал адрес, где музыкальные инструменты продаются в Красноярске. Не раздумывая, она купила ему новый саксофон.

Такой подарок Виктор получил от поклонницы Источник: фото предоставлыны героем публикации











— Она приезжала сюда из Москвы. У нее тут командировка была или что-то типа того. У нас с ней зашел разговор по поводу музыкальных инструментов. Я сначала сказал, что хочу сам деньги накопить, приобрести себе саксофон. Проходит где-то два-три дня, и она приносит мне прям в футляре! Внутри был чек: 48 700 с копейками стоит, — с восторгом вспоминает он.



Виктор признался, что пока так ни разу и не поиграл на саксофоне. Он сразу же заложил инструмент в ломбард. Срочно нужны были деньги. У ростовщиков за него получилось выручить всего лишь 10 тысяч рублей. На днях Виктор всё же выкупил дорогой подарок москвички и пообещал, что будет репетировать по вечерам.

«Эта работа мне очень нравилась»

Одними подарками и милостыней доходы Виктора не ограничивались. В мае прошлого года он устроился на официальную должность — дворником в управляющую компанию.

Работа ему очень нравилась: по душе пришелся и коллектив, и нагрузка была приемлемая — пятидневка с 7 утра до 4 дня. Пару раз он успел сходить в отпуск.

— Мне работать нравилось не только в летнее, но и в зимнее время. Зимой вышел: свежо, морозик морозный. Пошел, мусор выкатил, снег поскреб, если намело. Если появилось 10−20 минут, пошел чай или кофе попил. Передохнул немножко и пошел дальше работать, — рассказывает он.

Первые полгода Виктор получал 27 тысяч рублей в месяц, затем зарплату подняли до 32 тысяч.

— Плюс к этому премия была. У нашего начальника была установлена программа на смартфоне. Он в кабинете сидел и наблюдал по камерам, кто что делает из дворников. Кто убирается, а кто в кондейке сидит. Работящих всегда премировал, — рассказывает он.

На сбережения он обновил бытовую технику Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Зарплату не транжирил, а откладывал. Обновил стиральную машину, купил большой плазменный телевизор. А через несколько месяцев смог позволить себе без кредитов и рассрочек электросамокат за 58 тысяч рублей. На нем и ездил на работу из Свердловского в Октябрьский район. Правда, потом выяснилось, что самокат оказался слишком мощный, на него нужны права категории М, и лихача несколько раз штрафовали дорожные полицейские.



— Они мне говорят: «Еще раз поймаем тебя, заберем самокат на штрафстоянку». А один гаишник мне посоветовал: «Ты его лучше продай. И купи такой же, только по киловаттам поменьше», — вспоминает самокатчик советы полицейских. — Я сейчас, если выезжаю в город, надеваю сигнальную жилетку. Чтобы меня и машины, и люди видели. Да и вообще, по закону положено надевать.

По городу попрошайка передвигается на экологичном транспорте Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Пару месяцев назад произошла темная история, о которой Виктор говорит с неохотой. Признаётся, что целую декаду прогуливал работу. На вопрос, почему, отводит глаза и отвечает: «Были личные причины». Когда он все-таки пришел в свою дворницкую кондейку, увидел вместо себя нового работника.



После увольнения Виктор охладел к официальному заработку и вернулся к милостыне.

Другие доходы попрошайки

Единственный стабильный доход Виктора — его пенсия по инвалидности. Ее он целиком отдает за аренду жилья и коммунальные услуги. За последние три года инвалид вынужденно сменил несколько квартир, а сейчас обосновался в одной из новостроек.

— Я получаю пенсию 20 тысяч рублей. Всю ее отдаю за жилье. А зимой, когда морозы стояли, за отопление такие огромные счета были, что мне еще и не хватало, — сокрушается он.

Пришлось выдумывать, где еще брать деньги. Выход нашелся в период, когда работал дворником. В урнах и мусорных баках он находил уйму добротного металла. Кто-то сковороду выкинул, другой — гардину. Ежедневно он собирал десятки килограммов ценного лома.

— Сейчас самый сезон начинается по металлолому, — со знанием дела рассказывает он. — В этом районе, в Белых Росах, дома-то богатые, металла много выкидывают. Я на прошлой неделе потрудился и металла сдал ровно на 17 тысяч. Выйду с собакой гулять и заодно по урнам пройдусь. Где посуду найду алюминиевую, батарей много выкидывают. Вот у меня вышло 40 килограммов алюминия, 10 килограммов меди, 12 килограммов латуни.

Помимо металла Виктор нередко находит электронику в рабочем состоянии. Смартфоны из мусорок носит в ломбард. Получает за каждый от 500 до полутора тысяч рублей. Нашел и ценное в дом — прекрасные музыкальные колонки, выброшенные бывшим владельцем без каких-либо поломок.

Деньги — это бумага. Этой бумагой можно развести костер. А животное — это, как и мы, существо. Мне для питомца денег не жалко. Виктор Романенко, профессиональный нищий

А вот подавать в последнее время почему-то стали меньше, сетует Виктор.



— Раньше у меня выходило и до трех с половиной, и до четырех тысяч. А сейчас максимально 2200−2300, — жалуется он. — Я заметил, что много кто с меня пример взял — с собаками сидеть, милость просить. Подражатели появились! Вот мой знакомый Роман, взял двух собак из приюта и сидит с ними, ему тоже подают. А раньше этот Рома, когда ему что-то нужно было, ко мне обращался. Я ему и еды накладывал, и мясного давал, и денег тоже.

Мечта о собственной квартире

Виктор не оставляет надежды когда-нибудь обзавестись собственным жильем. Ему вусмерть надоело скитаться по съемным квартирам. Несмотря на свое зыбкое финансовое положение, он даже наводит справки об ипотеке.

— Я пытался подкопить определенную сумму, потому что мне одобряли ипотеку. Когда я работал официально дворником, мне в банке сказали, что одобрена ипотека для меня на 2,6 миллиона. Но меня сразу предупредили, что нужен первоначальный взнос тысяч 400. А еще же нужно 50 или 60 тысяч, чтобы помогли оформить все документы, — приценивается Виктор.

Попрошайке удалось накопить 300 тысяч. Сбережения он хранит на банковских картах. Совсем недавно на его капитал устроили агрессивную атаку мошенники. Звонили от лица следователей и полиции, якобы он совершил какое-то преступление.

Профессиональный нищий решил не экономить на одежде выходного дня Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











— Один раз позвонили ночью, обвинили меня, якобы я маньяк, ребенка изнасиловал и есть какие-то фотографии. После этого пытались убедить, что кто-то на мое имя кредит взял сто тысяч. Потом еще из больницы какой-то звонили, я тоже не сразу понял, что это мошенница была... Да, немножко поверил изначально. А потом понимаю, что-то не то по поводу этой больницы. Там она называла «Москва, улица Мира, 101». Угрожать начала какой-то повесткой. Я говорю: «Высылайте повестку и дорогу до Москвы мне оплачивайте». Собеседница бросила трубку и больше не надоедала, — так ловко Виктор справился с назойливыми мошенниками и не позволил себя одурачить.



Несмотря на накопленную сумму, мечты об ипотеке пришлось отложить. Без официальной работы кредит Виктору не одобрят.

— Я в будущем планирую вернуться на работу. И чтобы оформление было официальным. Нужна гарантия, чтобы зарплата была регулярной. Для меня это важно, так как на работе мы свое здоровье оставляем! — мудро подмечает он. — А еще жалею, что нет рядом со мной грамотного человека. Если все-таки буду приобретать квартиру, чтобы он присутствовал рядом со мной, прочитал и объяснил мне все бумаги. Чтобы меня не обманули, и я правда стал владельцем.

Нашел любовь и познал дзен

Несмотря на благосклонность таинственной москвички, Виктор нашел себе подругу из равных. Он признается, что влюбился в особу, которая, как и он, обожает животных. Они познакомились на прогулке со своими собаками.

— Я ей нравлюсь, а она мне нравится. Она девчонка такая черненькая, высокая. У нее две собаки большие — овчарки, — рассказывает Виктор.



Сейчас пара проверяет чувства на расстоянии. Из-за финансовых трудностей подруга сердца Виктора уехала к родителям в Ачинск. Профессиональный нищий чем может помогает своей возлюбленной. Он подарил ей свой старый телевизор и помог купить смартфон для регулярных созвонов.

— Я планирую в воскресенье на ночь съездить в Ачинск. Вечером с собакой погулять подольше, в Ачинск к ней съездить, а утром уже обратно домой, — делится планами он.

Для попрошайничества нужен вместительный рюкзак. Виктору часто в виде подаяний приносят пакеты с продуктами Источник: Никита Шайхутдинов / NGS24.RU











Любимый питомец Виктора, собака Линда, сейчас тоже требует особого внимания. Надо отдать должное, на ней попрошайка никогда не экономит. Из-за лишнего веса у Линды начались проблемы с суставами и потребовалось дорогостоящее лечение.



— У нее когда лапка заболела, я повез ее сразу же в ветеринарку в Солнечный. Сделали снимок, посмотрели. Оказалось, нагрузка большая из-за веса. Прописали таблетки, а они дорогие. За десять таблеток я отдал 5 тысяч рублей. Но я даже не сомневался. Понимаете, деньги — это бумага. Этой бумагой можно развести костер. А животное — оно такое же, как и мы, существо. Питомцы дороже, чем деньги. И не имеет значения, какой они породы или беспородные, они в любом случае отрабатывают свою пайку. Понимают, что хозяин их любит. Поэтому мне для животного денег не жалко нисколько, — говорит хозяин Линды.

Со своим питомцем Виктор любит уйти на берег Абаканской протоки и привести мысли в порядок.

— Я просто навожу в термос кофе с молоком, беру Линду и идем на остров Отдыха. По лесу прогуляюсь, на берегу посижу спокойно. Поразмышляю. Планы свои поставлю, все. А потом приду домой, уберусь, легкий прохладненький душ, и спать. Просыпаться я стараюсь всегда в одно и то же время — 05:30 утра, — так описывает свои аскетичные выходные Виктор.



Недавно на скопленные деньги Виктор сделал себе еще один подарок — добротный парадный костюм за 14 тысяч рублей — с галстуком, жилеткой и лаковыми туфлями. Его он бережет для особых случаев. А вот новенький вместительный рюкзак за 4 тысячи использует для неофициальной «работы». В него помещается и ящик для пожертвований, и лежанка для Линды, и подстилка для самого Виктора — уходить из попрошайничества он пока не собирается. Сейчас красноярцы подают ему всё чаще не деньгами, а продуктами. Виктор не гордый. Провизия в новый рюкзак тоже замечательно помещается.