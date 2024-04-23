Теперь официально: организаторы «Бессмертного полка» отказались от шествия в День Победы

Шествие пройдет в режиме онлайн Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











В 2024 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. Об этом заявила сопредседатель штаба движения депутат Елена Цунаева. Такое решение принято из соображений безопасности.



В последние пару дней сразу в нескольких регионах заявили об отмене шествия, не назвав причины. Так, 22 апреля пешую колонну «Бессмертного полка» отменили в Казани.

— Просто не будет. Не планируется, — заявили корреспонденту 116.RU в городском управлении культуры, не назвав причину отмены.



В тот же день стало известно, что без шествия остался и Екатеринбург. Заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов объяснил корреспонденту E1.RU, что «это непростое решение», которое необходимо с учетом обстановки и в целях безопасности.

