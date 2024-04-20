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Город эксклюзив От ЛДС до Бугринского моста: что появится в новом парке на левом берегу — какие работы уже ведутся

От ЛДС до Бугринского моста: что появится в новом парке на левом берегу — какие работы уже ведутся

Зеленую зону планируют разделить на тематические зоны

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На территории планируют высадить новые деревья

В Новосибирске на левом берегу Оби идут подготовительные работы для создания нового парка. Площадь зеленой зоны 135 гектаров. В будущем парк планируют соединить с Бугринской рощей, спроектированным огромным парком «Усть-Тула» и уже обустроенным парком у нового ЛДС.

— На сегодняшний день проводятся предпроектные исследования — топосъемка, подеревная съемка территории, а также разработка дизайн-проекта первого этапа (очереди) центральной части данной территории — локации «Острог», «Ремесленная слобода», «Верфь», «Кемпинг», — сообщили НГС в мэрии.

Как говорится в проектной документации, также в парке создадут экотропы и пляжную зону отдыха у воды. На территории планируют высадить новые деревья: сосны, лиственницы, липы и сирень.

Ранее мы подробнее рассказывали о том, что планируют обустроить в новом парке.

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