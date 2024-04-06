НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

ясная погода, без осадков

ощущается как +15

1 м/c,

с-з.

 751мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,42
EUR 100,13
Реклама

СРОЧНО

На Алтае произошел подмыв дамбы

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Закрывают Универсам на Ленина
Кандидаты в шорт-лист премии
Парковка стала болотом
Золотой нож Новосибирска
Самое дорогое жилье Академа
Косметичка за 3500
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Город Стало известно, сколько человек уже посетили выставку «Россия»

Стало известно, сколько человек уже посетили выставку «Россия»

Она проходит на ВДНХ с ноября 2023 года

34
Написать комментарий
Юбилейному гостю вручили туристическую путевку

6 апреля на международной выставке «Россия» встретили юбилейного гостя. 10-миллионным посетителем форума оказался Константин Панфилов из Ярославля. На ВДНХ он приехал с женой. Организаторы выставки вручили супругам сертификат на путешествие в Мурманск с оплаченным проездом и проживанием. В туре они посетят атомные ледоколы «Ленин» и «Атомфлот», а также Кольскую АЭС и Териберку.

— Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала работы, 6 апреля нас посетил десятимиллионный гость. Со дня на день выставка презентует новую масштабную, неожиданную, очень яркую весенне-летнюю программу, — отметила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.

Предыдущую юбилейную отметку выставка преодолела 20 марта: девятимиллионным посетителем стал юный Андрей Баторов из Бурятии. А восьмимиллионным гостем 6 марта оказался четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени.

Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от дирекции выставки и партнеров. Некоторые из них уже успели вернуться из туристических поездок. Так, трехмиллионный гость Алексей Козырев с супругой побывали на космодроме Восточный, где увидели запуск ракеты «Союз-2.1б». А двухмиллионный гость Марат Сабитов и его жена посетили Саяно-Шушенскую ГЭС.

Известно, что выставка продлится до 8 июля.

ПО ТЕМЕ
Выставка Россия на ВДНХ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Структуры, связанные с безопасностью водных ресурсов РФ, разрушены»: председатель «Росгидрогео» — о прорыве дамбы в Орске
Владислав Митрошин
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Екатерина,  42

Алексей,  28

Olesya,  44

Юлия,  35

Светлана,  40

Olesya,  23

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление