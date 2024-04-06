Стало известно, сколько человек уже посетили выставку «Россия»

6 апреля на международной выставке «Россия» встретили юбилейного гостя. 10-миллионным посетителем форума оказался Константин Панфилов из Ярославля. На ВДНХ он приехал с женой. Организаторы выставки вручили супругам сертификат на путешествие в Мурманск с оплаченным проездом и проживанием. В туре они посетят атомные ледоколы «Ленин» и «Атомфлот», а также Кольскую АЭС и Териберку.
— Эта неделя для выставки очень торжественная: 4 апреля мы отметили пять месяцев с начала работы, 6 апреля нас посетил десятимиллионный гость. Со дня на день выставка презентует новую масштабную, неожиданную, очень яркую весенне-летнюю программу, — отметила генеральный директор выставки «Россия» Наталья Виртуозова.
Предыдущую юбилейную отметку выставка преодолела 20 марта: девятимиллионным посетителем стал юный Андрей Баторов из Бурятии. А восьмимиллионным гостем 6 марта оказался четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени.
Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия от дирекции выставки и партнеров. Некоторые из них уже успели вернуться из туристических поездок. Так, трехмиллионный гость Алексей Козырев с супругой побывали на космодроме Восточный, где увидели запуск ракеты «Союз-2.1б». А двухмиллионный гость Марат Сабитов и его жена посетили Саяно-Шушенскую ГЭС.
Известно, что выставка продлится до 8 июля.