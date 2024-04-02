Не забудь назвать лучшего: 17 тысяч новосибирцев предложили своих кандидатов на «Народную премию НГС»

Более 17 тысяч новосибирцев выдвинули свои любимые компании на «Народную премию НГС». Время поддержать лучшую, по вашему мнению организацию, еще есть.
Сейчас свой голос отдали 17 158 человек во всех 10 номинациях. Активнее всего участников предлагают в номинациях «Медицинский центр года», «Фитнес-центр года» и «Образовательный центр года». Неделю назад на третьем месте по количеству голосов была номинация «Салон красоты года», но сферу бьюти обогнали по количеству номинантов.
Голосование началось 19 марта и продлится до 17 апреля, успевайте поддержать свою любимую компанию на сайте премии. В этом году номинации немного изменились:
После первого этапа — выдвижения, по количеству голосов выберут 10 компаний в каждой номинации, и сформируют шорт-лист. Тогда начнется голосование за лучшую компанию в каждой номинации. Имена победителей вы узнаете во время торжественной церемонии 22 мая.
Все о «Народной премии НГС» читайте в специальном сюжете.