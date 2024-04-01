Кандидатов на «Народную премию НГС» теперь можно предложить через «Электронный город»

Новосибирцам предложили выдвигать кандидатов на Народную премию НГС через «Электронного города».
Главная страница в приставке провайдера окрасилась в цвета премии. Чтобы предложить своего номинанта нужно будет перейти по QR-коду, для этого сначала нало будет нажать на картинку с Народной премией.
Выдвигать своих кандидатов можно до 17 апреля. Тогда закончится первый этап голосования. Всего проголосовать можно в 10 номинациях за лучшие компании года — посмотреть все номинации можно на сайте премии.
18 апреля будет сформирован шорт-лист из тех, кого чаще всего предлагали. После этого начнется второй этап голосования. Победители будут объявлены на торжественной церемонии 22 мая.
Всё о «Народной премии НГС» можно узнать в нашем сюжете.