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Город Народная премия НГС Кандидатов на «Народную премию НГС» теперь можно предложить через «Электронный город»

Кандидатов на «Народную премию НГС» теперь можно предложить через «Электронный город»

Этап выдвижения продлится до 17 апреля

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Для выбора нужно перейти по QR-коду

Новосибирцам предложили выдвигать кандидатов на Народную премию НГС через «Электронного города».

Главная страница в приставке провайдера окрасилась в цвета премии. Чтобы предложить своего номинанта нужно будет перейти по QR-коду, для этого сначала нало будет нажать на картинку с Народной премией.

Имена победителей объявят на торжественной церемонии 22 мая 2024 года

Выдвигать своих кандидатов можно до 17 апреля. Тогда закончится первый этап голосования. Всего проголосовать можно в 10 номинациях за лучшие компании года — посмотреть все номинации можно на сайте премии.

18 апреля будет сформирован шорт-лист из тех, кого чаще всего предлагали. После этого начнется второй этап голосования. Победители будут объявлены на торжественной церемонии 22 мая.

Всё о «Народной премии НГС» можно узнать в нашем сюжете.

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