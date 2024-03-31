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Город Теракт в Crocus City Hall Память о жертвах теракта в «Крокусе» почтили минутой молчания: видео

Память о жертвах теракта в «Крокусе» почтили минутой молчания: видео

На стене показали фотографии погибших во время стрельбы

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У стихийного мемориала рядом с «Крокус Сити Холлом» проходит акция памяти. Прошла минута молчания, на стене появились проекции фотографий погибших во время теракта. После этого на площадку вышел оркестр под руководством Валерия Гергиева.

По последней информации, во время теракта в «Крокусе» погибли 144 человека, пострадали 382 человека, из них 9 детей. В онлайн-трансляции от 30 марта мы рассказываем новые подробности о случившейся трагедии.

Редакция MSK1.RU приносит соболезнования семьям погибших и пострадавших в теракте.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из телеграм-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».
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Теракт Крокус Сити Холл Красногорск Подмосковье Минута молчания
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