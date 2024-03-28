Работникам культуры заплатят по 1 млн рублей за переезд в область

Президент рассказал о программе в послании Федеральному собранию Источник: Kremlin.ru











Запуск программы «Земский работник культуры» привлечет в малые города и сёла около 10 000 молодых и опытных специалистов. Об этом заявил Владимир Путин во время визита в Тверскую область 27 марта.



О запуске программы с 2025 года президент объявил в послании Федеральному собранию. По условиям проекта, его участники при переезде в область получат единовременную выплату в 1 млн рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии подъемные будут в два раза больше.

