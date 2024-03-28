Работникам культуры заплатят по 1 млн рублей за переезд в область

Запуск программы «Земский работник культуры» привлечет в малые города и сёла около 10 000 молодых и опытных специалистов. Об этом заявил Владимир Путин во время визита в Тверскую область 27 марта.
О запуске программы с 2025 года президент объявил в послании Федеральному собранию. По условиям проекта, его участники при переезде в область получат единовременную выплату в 1 млн рублей. На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии подъемные будут в два раза больше.
— Надеюсь, что около 10 тысяч человек мы в отрасль сможем привлечь. Современных, подготовленных, после соответствующих специализированных учебных заведений, — прокомментировал президент.
Он также отметил, что необходимо удержать тех, кто уже работает. Для этого ранее ввели дополнительные выплаты. Кроме того, по словам главы государства, в регионах требуется внимание материально-техническому состоянию учреждений, по аналогии с программой модернизации ФАПов в первичном звене здравоохранения.