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Город Когда в Новосибирской области начнется весенний призыв — постановления губернатора

Когда в Новосибирской области начнется весенний призыв — постановления губернатора

В ряды армии новобранцев будут принимать три с половиной месяца

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Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет

26 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве на военную службу.

Весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Для приема новобранцев в регионе создадут призывные комиссии. В них входят губернатор, руководители областных исполнительных органов власти, местного самоуправления, военного комиссариата, полиции.

— В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Профильные министерства получили указания о медицинском освидетельствовании призывников. Главам районов и округов рекомендовали предоставить призывным комиссиям помещения, специальное оборудование, транспорт, хозяйственное имущество.

Ранее мы рассказывали, кто пойдет служить в апреле. Все изменения весеннего призыва 2024 года.

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Военный призыв Армия Новосибирск
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