Когда в Новосибирской области начнется весенний призыв — постановления губернатора

26 марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление о весеннем призыве на военную службу.
Весенний призыв начнется 1 апреля и закончится 15 июля. Для приема новобранцев в регионе создадут призывные комиссии. В них входят губернатор, руководители областных исполнительных органов власти, местного самоуправления, военного комиссариата, полиции.
— В соответствии с действующей редакцией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе, — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Профильные министерства получили указания о медицинском освидетельствовании призывников. Главам районов и округов рекомендовали предоставить призывным комиссиям помещения, специальное оборудование, транспорт, хозяйственное имущество.
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