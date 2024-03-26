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Город Пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах спишут кредиты

Пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах спишут кредиты

Об этом заявило несколько российских банков

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Подать заявление на списание можно до 30 апреля

Стало известно, что будет с кредитами граждан РФ, пострадавших от обстрелов в пограничных регионах. Речь идет о клиентах Совкомбанка и «Хоум банка».

— Приняли решение единоразово списать задолженность по кредитам своих клиентов, погибших и получивших тяжелые ранения в результате артобстрелов и атак БПЛА, — сообщила пресс-служба кредитных организаций.

В сообщении также говорится, что такая поддержка распространяется на ближайших родственников — родителей, супругов и детей, которые проживают с клиентом. Решение о списании будут принимать, исходя из официальных опубликованных списков. Либо на основании документов, которые предоставят заемщики или их родственниками. Заявления на списание можно подать до 30 апреля 2024 года.

В пресс-службе ВТБ в свою очередь рассказали, что банк на постоянной основе помогает клиентам из приграничных регионов.

— По каждому обращению мы принимаем индивидуальные решения и оказываем финансовую поддержку. Кредитная задолженность погибших клиентов списывается, мы оказываем содействие их родственникам и семьям. По обращениям пострадавших в зависимости от каждой конкретной ситуации, помимо списания, мы предлагаем реструктуризацию долга, кредитные каникулы и другие инструменты снижения финансовой нагрузки, — пояснили представители банка.

В то же время «Альфа-банк», по словам собственной пресс-службы, рассматривает обращения пострадавших по вопросам списания долгов в индивидуальном порядке.

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Банк Кредиты Приграничные территории
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