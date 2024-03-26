Пострадавшим от обстрелов в приграничных регионах спишут кредиты

Стало известно, что будет с кредитами граждан РФ, пострадавших от обстрелов в пограничных регионах. Речь идет о клиентах Совкомбанка и «Хоум банка».

В сообщении также говорится, что такая поддержка распространяется на ближайших родственников — родителей, супругов и детей, которые проживают с клиентом. Решение о списании будут принимать, исходя из официальных опубликованных списков. Либо на основании документов, которые предоставят заемщики или их родственниками. Заявления на списание можно подать до 30 апреля 2024 года.

