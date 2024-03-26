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Город Народная премия НГС А кто твой любимчик? Новосибирцы выдвинули уже 6,5 тысяч номинантов на «Народную премию НГС»

А кто твой любимчик? Новосибирцы выдвинули уже 6,5 тысяч номинантов на «Народную премию НГС»

Предложить лучшую компанию может любой человек

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Торжественная церемония будет 22 мая

Жители Новосибирска выдвинули на «Народную премию НГС» более 6,5 тысячи номинантов. Уже неделю новосибирцы предлагают на сайте премии свои любимые компании. 10 номинациях.

Голосование в 10 номинациях началось 19 марта и закончится 17 апреля.

Больше всего компаний предлагают в номинациях «Медицинский центр года», «Фитнес-центр года» и «Салон красоты года». В комментариях к выбранным компаниям люди рассказывают про сервис, атмосферу и свой опыт.

Выразить свою любовь компаниям можно в номинациях:

После этапа выдвижения будут выбраны 10 компаний в каждой номинации. И уже из шорт-листа жители будут выбирать лучших. Их имена объявят на торжественной церемонии 22 мая 2024 года.

Всё о «Народной премии НГС» можно узнать в нашем сюжете.

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