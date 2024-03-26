А кто твой любимчик? Новосибирцы выдвинули уже 6,5 тысяч номинантов на «Народную премию НГС»

Жители Новосибирска выдвинули на «Народную премию НГС» более 6,5 тысячи номинантов. Уже неделю новосибирцы предлагают на сайте премии свои любимые компании. 10 номинациях.
Голосование в 10 номинациях началось 19 марта и закончится 17 апреля.
Больше всего компаний предлагают в номинациях «Медицинский центр года», «Фитнес-центр года» и «Салон красоты года». В комментариях к выбранным компаниям люди рассказывают про сервис, атмосферу и свой опыт.
Выразить свою любовь компаниям можно в номинациях:
После этапа выдвижения будут выбраны 10 компаний в каждой номинации. И уже из шорт-листа жители будут выбирать лучших. Их имена объявят на торжественной церемонии 22 мая 2024 года.
Всё о «Народной премии НГС» можно узнать в нашем сюжете.