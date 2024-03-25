Главные по красоте: новосибирцы выбирают лучший центр косметологии — начался отбор шестой Народной премии НГС

Шестая Народная премия НГС уже стартовала, и читатели НГС, жители Новосибирска, а также гости города, которые разбираются в местном бизнесе, могут предложить косметологический центр, который считают лучшим.

19 марта на сайте премии начался первый этап — выдвижение номинантов. Горожане могут выдвигать своих кандидатов до 17 апреля. Один человек может выдвинуть на премию по одному кандидату в каждой из 10 номинаций. После этого НГС соберет шорт-лист из 100 компаний, в который войдут по 10 из каждой номинации.

