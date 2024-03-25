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Город Народная премия НГС Главные по красоте: новосибирцы выбирают лучший центр косметологии — начался отбор шестой Народной премии НГС

Главные по красоте: новосибирцы выбирают лучший центр косметологии — начался отбор шестой Народной премии НГС

Важный критерий для выбора — наличие у косметологического центра лицензии

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Новосибирцы выберут лучший косметологический центр, победителя объявят 22 мая на церемонии награждени

Шестая Народная премия НГС уже стартовала, и читатели НГС, жители Новосибирска, а также гости города, которые разбираются в местном бизнесе, могут предложить косметологический центр, который считают лучшим.

19 марта на сайте премии начался первый этап — выдвижение номинантов. Горожане могут выдвигать своих кандидатов до 17 апреля. Один человек может выдвинуть на премию по одному кандидату в каждой из 10 номинаций. После этого НГС соберет шорт-лист из 100 компаний, в который войдут по 10 из каждой номинации.

В топ-10 косметологических центров войдут те компании, которые новосибирцы чаще всего упоминали на этапе выдвижения. Уже из этого списка читатели НГС выберут победителей премии, которые и получат заветную статуэтку.

Церемония вручения шестой Народной премии НГС состоится 22 мая в концертном зале имени Каца. Там станут известны имена народных любимчиков. Следить за новостями Народной премии и посмотреть, как проходили предыдущие мероприятия, можно в сюжете Народная премия НГС.

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