Главные по красоте: новосибирцы выбирают лучший центр косметологии — начался отбор шестой Народной премии НГС

Шестая Народная премия НГС уже стартовала, и читатели НГС, жители Новосибирска, а также гости города, которые разбираются в местном бизнесе, могут предложить косметологический центр, который считают лучшим.
19 марта на сайте премии начался первый этап — выдвижение номинантов. Горожане могут выдвигать своих кандидатов до 17 апреля. Один человек может выдвинуть на премию по одному кандидату в каждой из 10 номинаций. После этого НГС соберет шорт-лист из 100 компаний, в который войдут по 10 из каждой номинации.
В топ-10 косметологических центров войдут те компании, которые новосибирцы чаще всего упоминали на этапе выдвижения. Уже из этого списка читатели НГС выберут победителей премии, которые и получат заветную статуэтку.
Церемония вручения шестой Народной премии НГС состоится 22 мая в концертном зале имени Каца. Там станут известны имена народных любимчиков. Следить за новостями Народной премии и посмотреть, как проходили предыдущие мероприятия, можно в сюжете Народная премия НГС.