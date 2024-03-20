В поисках лучших компаний: кого и как можно выдвинуть на Народную премию НГС — изучаем номинации

Каждый читатель нашего портала, житель Новосибирска, гость города или тот, кто знает что-то о местном бизнесе, может предложить свою любимую компанию для участия в Народной премии НГС. Вчера, 19 марта, на сайте премии начался первый этап — выдвижение номинантов. Горожане могут выдвигать своих кандидатов в 10 номинациях до 17 апреля. Только за первые сутки 863 человека уже предложили своих номинантов.