В поисках лучших компаний: кого и как можно выдвинуть на Народную премию НГС — изучаем номинации

Каждый читатель нашего портала, житель Новосибирска, гость города или тот, кто знает что-то о местном бизнесе, может предложить свою любимую компанию для участия в Народной премии НГС. Вчера, 19 марта, на сайте премии начался первый этап — выдвижение номинантов. Горожане могут выдвигать своих кандидатов в 10 номинациях до 17 апреля. Только за первые сутки 863 человека уже предложили своих номинантов.
Всего один человек может предложить до 10 компаний — по одной в каждой номинации:
Отметим, что в этом году у нас появились новые номинации с особыми критериями. Так, в топ-10 в номинации «Косметологический центр города» будут отобраны только компании с медицинской лицензией. Поэтому выдвигайте только проверенные косметологии, работающие по лицензии.
Вторая новая номинация — «Гастропространство года». Сюда может попасть любой комплекс заведений с полностью общим залом и возможностью заказать блюда для одного стола в разных точках, принадлежащих разным владельцам. Это может быть как сезонная площадка под открытым небом, так и фуд-корт в торговом центре.
Также есть 11-я номинация — «Бизнес года». Победителя в ней выберет команда НГС.
Перед вторым этапом, голосованием, 18 апреля НГС соберет шорт-лист из 100 компаний — по 10 в каждой номинации — которые чаще всего будут упоминать жители на этапе выдвижения. Из этого списка читатели НГС выберут победителей премии, которые и получат заветную статуэтку. Официальная церемония вручения, на которой станут известны имена народных любимчиков, состоится 22 мая в концертном зале имени Каца.
Следить за новостями Народной премии и посмотреть, как проходили предыдущие мероприятия, можно в сюжете Народная премия НГС.