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Город

С тротуара в травмпункт: Олег Клемешов отчитал чиновников за наледь в Новосибирске

Количество людей, получивших травмы на льду, выросло вдвое

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Из-за перепадов температур на прошлой неделе на улицах была гололедица

В Новосибирске за неделю в два раза выросло количество людей, которые получили травмы. На прошедшей неделе обратились 160 человек — за неделю до этого травмы получили 80 новосибирцев.

Вопрос обсудили на аппаратном совещании 19 марта. Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов связывает это с наледью, которая появилась на дорогах. Он потребовал у работников мэрии улучшить работу по очистке.

— Есть обращения по лестницам и тротуарам. Особенно по наледям. Здесь нужно своевременные меры по посыпке и уборке тротуаров применять. В два раза возросло количество травм, полученных на различных участках. Что мы видим на тротуарах — то потом в поликлиниках и травмпунктах. Когда даже центральные улицы недостаточно очищены от наледи и не посыпаны. Ладно, я понимаю, когда нельзя наледь зубами выгрызть, но по крайней мере в дневное время уже оптимальная температура для уборки. Хотя бы щеткой пройти и промести — уже никакой наледи не будет, — отчитал чиновников Олег Клемешов.

Глава города потребовал использовать погодные условия и улучшить состояние тротуаров.

Сегодня, 18 марта, стало известно, что грузовики перестанут пускать на Октябрьский мост, чтобы избавиться от пробок.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Тротуар Травма Наледь
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