С тротуара в травмпункт: Олег Клемешов отчитал чиновников за наледь в Новосибирске

— Есть обращения по лестницам и тротуарам. Особенно по наледям. Здесь нужно своевременные меры по посыпке и уборке тротуаров применять. В два раза возросло количество травм, полученных на различных участках. Что мы видим на тротуарах — то потом в поликлиниках и травмпунктах. Когда даже центральные улицы недостаточно очищены от наледи и не посыпаны. Ладно, я понимаю, когда нельзя наледь зубами выгрызть, но по крайней мере в дневное время уже оптимальная температура для уборки. Хотя бы щеткой пройти и промести — уже никакой наледи не будет, — отчитал чиновников Олег Клемешов.