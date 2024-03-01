Машины с черными номерами собрались у НГПУ — фото с места

У здания Новосибирского государственного педагогического университета заметили скопление военных автомобилей. Информацией об этом с НГС поделилась читательница.
На площадке рядом с вузом с одной стороны расположились около десятка грузовых автомобилей «Урал», с другой стороны стоит ряд иномарок, автомобиль полиции, машина ДПС. В этом же ряду припарковался и черный BMW с черными государственными номерами, которые обычно используют для военных автомобилей.
Корреспондент НГС обратился за комментарием в НГПУ, чтобы узнать, что происходит на территории образовательного учреждения.
— У нас проходит торжественное мероприятие ко дню образования Новосибирского военного института (НВИ) войск Национальной гвардии. Мы с институтом давно находимся в дружеских отношениях, не знаю сколько уже десятков лет. У нас общие научные и творческие интересы, отношения слаженные. Они к нам попросились, потому что у нас зал на 700 мест, мы не могли друзьям отказать, — рассказала НГС руководитель пресс-центра НГПУ Юлия Паначук.