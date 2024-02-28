«У меня осталось кое-что от Сашки подороже»: отчим погибшего на СВО новосибирца судится из-за выплат против его вдовы и сына

Про своего мужа Александра Ольга говорит, что он рано повзрослел. До пятого класса его воспитывала бабушка, уже с ранних лет он подрабатывал, а затем поступил в речное училище, где был на казарменном обеспечении. В 2020 году Александр заключил контракт на службу, а в 2022 году отправился на Украину. Спустя пару месяцев Ольга узнала, что ее муж погиб, и теперь полуторагодовалого сына воспитывает одна. С этого момента, как рассказывает женщина, начались странности в поведении родственников Александра: его мамы и отчима. Последний занял у нее 400 тысяч рублей, а недавно он подал в суд, чтобы получить компенсацию как фактический воспитатель Александра — речь идет о доле выплат, которые предназначаются членам семьи погибшего. Подробности о судебном разбирательстве и конфликте в семье рассказывает Ксения Лысенко.
Об отношениях внутри семьи и гибели Александра
Ольга познакомилась с Александром в 2016 году. Через три года они стали жить вместе, а еще через год — поженились. Отношения внутри семьи Александра всегда удивляли его жену — они были прохладными, а порой он вообще прекращал всякое общение со своей мамой Еленой.
— Он мало рассказывал о жизни с мамой и с отчимом, с Василием. Больше рассказывал, как он жил с бабушкой. Он даже говорил: «Есть те, кого называют маменькиными сынками, а я бабушкин внучок», — вспоминает Ольга. — До 10 лет он жил в деревне с бабушкой и дедушкой, потом мама сошлась с отчимом, и они его забрали сюда, в Новосибирск. Как Саша мне сам рассказывал, он начал работать с 13 лет, вместе с мамой, но первая официальная запись в трудовой книжке у него в 17 лет. Вот он жил с мамой и отчимом с пятого по девятый класс, потом поступил в речное училище, уехал, жил там в казарме. Дальше армия, а после нее уже не особо складывались отношения у него с мамой. Умерла бабушка, и что-то связанное со смертью бабушки как-то повлияло, потому что они несколько лет не общались. Для меня это было дико: он единственный ребенок у мамы, у нее больше нет детей. Я говорю: «Как ты с мамочкой, со своей любимой, не общаешься?» А он: «Ну вот так вот, просто не общаемся и всё».
В 2020 году Александр заключил контракт и начал служить в Пашино в ракетных войсках. Примерно тогда же пара решила завести ребенка, и в 2022 году Ольга узнала, что ждет мальчика. Радостное известие совпало с объявлением начала спецоперации. Как считает Ольга, ее муж сразу понимал, что поедет в зону боевых действий, и даже сам говорил о своем желании туда отправиться.
— Примерно на восьмом месяце моей беременности отчим попросил Сашу взять на себя кредит. Он сначала согласился, вроде бы ничего такого, но Саша был уверен, что нам его не одобрят, поскольку у нас был кредит, да и зарплата была не такая большая. Где-то, наверное, месяц-полтора прошло, все-таки кредит нам одобрили. Отчим позвонил Саше и говорит, что надо где-то только расписаться. И Саша сказал, что он не готов, потому что у него жена скоро родит, плюс мы живем на съемной квартире, нам тоже деньги понадобятся — не стал он брать на себя такую ответственность. Непонятно же, будет ли отчим платить. А вдруг с работой проблемы, и кто тогда платить будет? — рассказывает Ольга.
Сам отчим, по ее словам, кредит взять не мог, так как оформлял банкротство. План был таким: Александр возьмет кредит на машину, автомобиль оформят на другое лицо, а платить по кредиту будет отчим. Но Александр отказал, и это усугубило его отношения с родителями. Ольга говорит, что свекровь звонила ее мужу и говорила, что тот поступил как предатель.
Всё это привело к тому, что Александр не стал говорить отчиму и маме о рождении сына — это произошло в августе 2022 года. Их не стали звать и на выписку, но это, как говорит Ольга, произошло не специально: ей предложили выписаться на день раньше планируемого срока, поэтому особой церемонии не было — Александр приехал в больницу и просто забрал Ольгу с младенцем.
— Сашина мама обиделась, что мы не позвали на выписку, но он ей объяснял, что выписка произошла спонтанно. А потом они перестали спрашивать, как внук, то есть опять перестали общаться с нами. 19 августа Саша принял решение поехать на СВО. Первое время было спокойно, какие-то учения, а 27 сентября он уехал, как сказал, «за ленточку». И в этот же день он написал маме сообщение, в котором сказал, что вот вы так долго ждали внука, что за полтора месяца даже не узнали, как у него дела — с таким отношением можете забыть, что у вас есть внук. Она там что-то написала, что мы им даже фотографии не отправляем, что мы сами не хотим. И Саша отправил ей фотографию, как он едет на Украину, — объясняет Ольга. — Потом мне Саша сказал, что он начал с мамой понемногу общаться. Я ответила, что это хорошо, но она будет за тебя сильно переживать. И он мне сказал: «Я знаю свою родню, они переживают только на словах».
17 ноября Ольге позвонил майор из новосибирской части, где служил Александр, и сказал, что тот погиб (свидетельство и справка о смерти есть в распоряжении НГС).
«Надо от государства взять все»
Трагическое событие на какое-то время сплотило семью. К Ольге стали приезжать Елена с Василием, она также старалась приезжать к ним в гости. За получение всех полагающихся Ольге выплат и льгот активно взялся Василий — сама Ольга после гибели мужа находилась в растерянном состоянии. Именно отчим настаивал на том, чтобы они сразу после похорон начали ездить по различным ведомствам, добиваясь соцльгот.
— Отчим то в военкомат, то туда, то сюда. Каждый день мы куда-то ездили, ездили. Сейчас я понимаю, что все наши поездки были лишними. Нам сказали, что вот им придут документы, а потом уже мы сможем спокойно прийти и всё сделать. Но нет, мы начали ездить: на молочную кухню, затем за проездным. Я говорю Василию, что мне не нужен проездной, я никуда не езжу. Тем более, даже если не ежемесячно пользуешься, надо класть какую-то сумму. Василий говорил: «Нет, надо от государства взять все. Пусть у тебя будет вот это. Что они должны — пусть отдадут», — рассказала вдова военнослужащего. — Мы приехали в военкомат, а там сказали, что пока дела Александра нет, нам не могут назначить пенсию по потере кормильца. И тот начал кричать: «А на что она должна жить? Вот она с ребенком на съемной квартире, на что она должна жить?»
В январе 2023 года, спустя примерно месяц после похорон Александра, Василий вновь вернулся к вопросу об автомобиле. Теперь, как вспоминает Ольга, он настаивал на том, что машина нужна ей самой. Женщина решительно оказывалась — считала покупку жилья более важной, но ее удалось уговорить на то, чтобы она оформила на себя внезапно появившийся в семье Елены и Василия автомобиль. Так Ольга стала номинальной владелицей машины.
В феврале Василий занял у Ольги 400 тысяч рублей под расписку — в ней он обещал вернуть всё в срок до 2024 года (фото есть в распоряжении НГС). Вдова к тому моменту начала получать выплаты и решила помочь Василию: он рассказал ей, что на него якобы вышли мошенники и обманом выманили у него эти деньги.
Как дело дошло до суда
Василий постоянно говорил о необходимости получить доли выплат, которые полагались родному отцу Александра. По словам Ольги, он повторял, что деньги должны остаться в семье. С родным отцом погибшего ни Елена, ни сам Александр не общались, а Василий в свое время не стал усыновлять Александра.
Как объясняет Ольга, выплаты после смерти военного делятся на всех членов семьи в равном объеме — в их случае долей получалось четыре: доля самой Ольги, ее сына, матери Елены и родного отца. Последнюю долю компания «СОГАЗ», которая занимается страховыми выплатами семьям погибших военнослужащих, заморозила до момента обращения за ней родного отца.
— В июне Саше решили на школе установить мемориальную табличку. К тому моменту уже как-то никто к нам не ездил, общение опять сошло на нет. На церемонии должны были отдать медали Саши. Планировалось, что получу их я, поскольку наш сын — прямой наследник. А тут приехал ко мне отчим, говорит: «Оль, ну вот давай так, что награду Лена получит, а мы ее потом вам отдадим, ребенку». Мне не принципиально, кто ее получит — я или она. Награду получила Елена, а потом ребенок начал психовать, и мы сразу поехали домой. Прошло несколько часов, я звоню отчиму, спрашиваю, когда нам награду привезут. А он: «Вообще, она мать, она имеет на это право. Лена так решила, что награда будет у нее. Это единственное, что у нее от сына осталось». Как единственное? Вообще-то у нее еще внук, которым особо не интересовались. И мне так обидно стало. Я сделала вывод, что с внуком они видеться не планируют, и запретила им, с психу сказала. Да и желания особого у них в принципе не было: вот у него день рождения был, годик исполнился, никакого подарка не сделали, — говорит Ольга.
К этому моменту Ольга уже вышла на связь с родным отцом Александра — Юрием. Рассказала ему о гибели мужа и о том, что ему положены деньги, на которые, как она считает, уже нацелился Василий. Юрий сказал Ольге, что деньги ему не нужны, и отказался от своей доли в пользу внука — средства перевели на счет ребенка. Ольга этими деньгами пользоваться не может, средства получит сын после совершеннолетия.
После летнего скандала Ольга виделась с Василием только раз, в ноябре 2023 года: он пришел, чтобы она как номинальная владелица автомобиля поставила свою подпись в договоре о продаже машины. К тому моменту Василий уже обратился в суд, но ей об этом ничего не сказал.
В декабре 2023 года Ольге позвонили из Новосибирского районного суда и предупредили, что она выступает в качестве третьего лица по гражданскому иску Василия: через суд он добивается признания себя воспитателем Александра. Если суд примет решение в его пользу, то он будет иметь право на получение денег, которые выплатило государство членам семьи.
Позиция Ольга и ее адвоката
— Он обратился в суд, чтобы его признали фактическим воспитателем (он воспитывал ребенка более пяти лет до наступления 18 лет), и чтобы он стал выгодоприобретателем единовременной выплаты. При этом он уже одну выплату получил, страховую — нам весной прошлого года пришли письма, что сумма будет пересчитана, и что мы должны как бы вернуть по 156 тысяч рублей Василию. Ну а поскольку потом родной отец Саши отказался от своей доли в пользу своего внука, то сыну перечислили долю за вычетом того, что полагалось Василию. То есть около 700–600 тысяч вычли, и на счет сыну поступило что-то около 150 тысяч. Сейчас, я так поняла, если суд признает его воспитателем, то доли опять пересчитают. И деньги снимут со счета нашего сына тоже, — объясняет Ольга.
К тому моменту, когда она узнала о судебном процессе, уже прошли два заседания. В исковом заявлении, с которым ознакомилась вдова (фото есть в распоряжении НГС), Василий указал, что воспитывал Александра и содержал его.
— Я ходил на родительские собрания, участвовал в общественной жизни класса и школы, в том числе помогал в ремонте класса. Участвовали с Сашей в игре «Папа, мама я — спортивная семья». Я был в качестве родителя на последнем звонке и выпускном, давал ему денег на экскурсии, — перечисляет Василий в исковом заявлении.
Ольга же слова Василия считает противоречивыми, поскольку помнит, как ее муж рассказывал, что работал с детства, а полученными деньгами пытался помогать маме и бабушке. К тому же, она видела, как складывались их отношения на протяжении нескольких лет — с частыми ссорами, молчанием и обидами.
— Они сейчас себя как примерные, хорошие родители выставляют. И у меня немножко не складывается картинка: если ты к Саше относился как к сыну, почему ты к его сыну так относишься? Ладно, у нас там с вами какие-то проблемы, может быть, вы меня вините в чем-то, а причем здесь ребенок? — рассуждает Ольга. — А еще эти слова отчима, когда он сказал, что награда — это единственное, что осталось. Я думаю: ну слава богу, у меня осталось кое-что от Сашки подороже.
К февралю 2024 года истек срок, указанный в расписке, но Василий деньги Ольге не вернул. Сейчас она находится в декрете и живет на пособие по потере кормильца и детские.
Юрист Ольги, специалист в области военного права Геннадий Кураев считает требования отчима Александра незаконными. Он говорит, что знакомился с практикой по подобным делам, связанным с денежными вопросами после гибели военнослужащего, — их он называет «штучными».
— Смотрел и видел, что в суде обычно очень внимательно разбирают, прямо детально: что, где, когда ты там воспитывал и когда содержал. Тут же Василий пытается доказать, что он пять лет его содержал, приложив какие-то грамоты, фотографии и справку из школы. Есть справка и всё, дайте мне выплаты — так, что ли? — говорит юрист. — Меня лично сомнения берут, что в школе про всех учеников помнят. Мне кажется, адвокат просто так продиктовал, а в школе написали. Мы просили учителя вызвать в суд, но судья отказала. Хотя, по идее, суду это должно быть интересно: опросить классного руководителя как свидетеля. По моему мнению как юриста и как человека, Василий производит негативное впечатление. Он сначала уговаривал Ольгу, то есть работал над тем, чтобы лишить родного отца этих выплат под таким видом, что он их не заслуживает, а, как оказалось, он сам хотел на них претендовать.
«Сноху проучить»
Ольга, посовестившись с адвокатом, подала заявление в Генеральную прокуратуру. В нем она описывает, как Василий втерся к ней в доверие «под видом помощи с выплатами» и занял 400 тысяч рублей, и потребовала привлечь отчима к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество).
— На сайте суда я нашла, что определением Арбитражного суда Новосибирской области он был объявлен неплатежеспособным (банкротом). То есть, получается, будучи неплатежеспособным он занимал у меня в долг значительную сумму денежных средств, не имея возможности их отдать и имея умысел мне их не возвращать, — говорится в заявлении Ольги (копия есть в распоряжении НГС).
Корреспондент НГС связалась с Василием, но тот отказался объяснять свою точку зрения, сославшись не занятость.
— Обратился в суд, потому что я его воспитывал и содержал, — кратко сказал он.
Жена Василия и мать погибшего Александра Елена объяснила, что получение Василием выплат, с учетом того, что их вычтут из средств ее малолетнего внука, не исключает того, что она в будущем сделает отдельный счет, куда перечислит средства для внука.
— Я уже на протяжении года не вижу внука, потому что моя родственница, как вы ее называете, после получения награды, которую я получила за смерть своего ребенка, вечером устроила нам концерт и сказала, что если она не увидит эту награду, то внука я тоже не увижу до 18 лет. То есть мы сделали с мужем все. У меня муж прыгал на костылях, извините меня, после операции. У него было сделано две операции на руках, была операция на ноге, а он занимался всеми этими вопросами [по выплатам].
— Внуку надо в бассейн? Вот бассейн. Нужен массаж? Возили на массаж. А в конце человек получил все и повернулся одним местом к моей семье, — считает Елена.
Она также добавила, что планирует обратиться в суд и обязать Ольгу устраивать встречи внука и бабушки в определенные дни.
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— Не собираюсь у внука ничего отбирать. Я могу в любой момент, вы сами прекрасно понимаете, открыть еще один лицевой счет на его имя, чтобы вернуть ему эти деньги. Но проучить свою сноху я имею полное право и мой муж тем более, с учетом того, что он моего сына воспитывал на протяжении всего этого времени, с десяти лет.