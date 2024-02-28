«У меня осталось кое-что от Сашки подороже»: отчим погибшего на СВО новосибирца судится из-за выплат против его вдовы и сына

Об отношениях внутри семьи и гибели Александра

Ольга познакомилась с Александром в 2016 году. Через три года они стали жить вместе, а еще через год — поженились. Отношения внутри семьи Александра всегда удивляли его жену — они были прохладными, а порой он вообще прекращал всякое общение со своей мамой Еленой.



— Он мало рассказывал о жизни с мамой и с отчимом, с Василием. Больше рассказывал, как он жил с бабушкой. Он даже говорил: «Есть те, кого называют маменькиными сынками, а я бабушкин внучок», — вспоминает Ольга. — До 10 лет он жил в деревне с бабушкой и дедушкой, потом мама сошлась с отчимом, и они его забрали сюда, в Новосибирск. Как Саша мне сам рассказывал, он начал работать с 13 лет, вместе с мамой, но первая официальная запись в трудовой книжке у него в 17 лет. Вот он жил с мамой и отчимом с пятого по девятый класс, потом поступил в речное училище, уехал, жил там в казарме. Дальше армия, а после нее уже не особо складывались отношения у него с мамой. Умерла бабушка, и что-то связанное со смертью бабушки как-то повлияло, потому что они несколько лет не общались. Для меня это было дико: он единственный ребенок у мамы, у нее больше нет детей. Я говорю: «Как ты с мамочкой, со своей любимой, не общаешься?» А он: «Ну вот так вот, просто не общаемся и всё».

