Бей в кулачок — получи конфету: 7-летний мальчик поздравил мужчин с Днем защитника Отечества — видео

В Новосибирске 7-летний Ярослав устроил раздачу конфет в часть Дня защитника Отечества. Как рассказал НГС отец мальчика Алексей, они семьей прошлись по жилому комплексу «Матрешкин двор» и раздали около полутора килограммов сладких угощений.
— Сыну буквально пару дней назад исполнилось семь лет. Я сам ветеран боевых действий, служил в первую чеченскую войну. Решили с сыном сделать приятное людям, купили конфет, и сын стал поздравлять мужчин с праздником, — пояснил Алексей Вайгерт.
Как пояснил Алексей, теперь они с сыном планируют так же пройтись по ЖК 8 марта и поздравить девушек и женщин с праздником.
В Новосибирске в День защитника Отечества с Михайловской набережной запустили артиллерийский салют и фейерверки. В 21:00 из четырех гаубиц прозвучало 30 залпов.