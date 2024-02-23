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Бей в кулачок — получи конфету: 7-летний мальчик поздравил мужчин с Днем защитника Отечества — видео

Ребенок вместе с родителями утроил раздачу сладких угощений в ЖК «Матрешкин двор»

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Теперь ребенок готовится поздравлять девушек на 8 Марта

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В Новосибирске 7-летний Ярослав устроил раздачу конфет в часть Дня защитника Отечества. Как рассказал НГС отец мальчика Алексей, они семьей прошлись по жилому комплексу «Матрешкин двор» и раздали около полутора килограммов сладких угощений.

— Сыну буквально пару дней назад исполнилось семь лет. Я сам ветеран боевых действий, служил в первую чеченскую войну. Решили с сыном сделать приятное людям, купили конфет, и сын стал поздравлять мужчин с праздником, — пояснил Алексей Вайгерт.

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Видео: Алексей Вайгерт

Как пояснил Алексей, теперь они с сыном планируют так же пройтись по ЖК 8 марта и поздравить девушек и женщин с праздником.

В Новосибирске в День защитника Отечества с Михайловской набережной запустили артиллерийский салют и фейерверки. В 21:00 из четырех гаубиц прозвучало 30 залпов.

День защитника ОтечестваКонфетыНовосибирск
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