В Новосибирске 23 февраля перекроют площадь инженера Будагова — карта ограничений

В Новосибирске в День защитника отечества запустят артиллерийский салют. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.



Как уточнили в муниципалитете, салют запустят 21:00 с Михайловской набережной. Ради него перекроют площадь Инженера Будагова. Смотрим на карте, где будет ограничено движение.