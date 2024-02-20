В Новосибирске 23 февраля перекроют площадь инженера Будагова — карта ограничений

В Новосибирске в День защитника отечества запустят артиллерийский салют. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
Как уточнили в муниципалитете, салют запустят 21:00 с Михайловской набережной. Ради него перекроют площадь Инженера Будагова. Смотрим на карте, где будет ограничено движение.
С 8:00 до 22:00 ограничат движение от площади Инженера Будагова до парковки у здания на улице Обской, 2.
Также ограничат движение с 20:00 до 22:00 по путепроводу на площади Инженера Будагова, за исключением общественного транспорта.
А с 8:00 до окончания торжественной церемонии запретят парковку у здания на улице Обской, 2.
Посмотрите, какой фейерверк и последующий салют от артиллеристов Центрального военного округа был в прошлом году.