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«Позвонили и сказали: "Заберите тело"». Как жил и умер Тахиржон Бакиев, жертва пыток иркутской колонии

Днем 4 февраля его нашли мертвым. Официальная версия — суицид, а что говорят родные

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«Позвонили и сказали: "Заберите тело"». Как жил и умер Тахиржон Бакиев, которого пытали в иркутской колонии

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— Он с детства был хулиганистым, но всегда нам, малым, помогал, — рассказывает Наргиз Бакиева о старшем брате Тахиржоне. На прошлой неделе стало известно, что он покончил с собой. Бакиев сидел в СИЗО-1, так как проходил потерпевшим по уголовному делу о пытках. Три года назад он пережил жестокие издевательства, после которых остался инвалидом.

Тогда об этом кошмаре говорила вся страна. И вот чем всё закончилось. Подробности — в материале наших иркутских коллег.

Последний срок

Тахиржону Бакиеву в мае должно было исполниться 35 лет. Он родился в селе Худоеланском Нижнеудинского района в многодетной семье — мужчина был вторым из 11 детей. Родители держали большое хозяйство: коровы, кони, козы, свиньи. Взрослые «тянули детей как могли».

По словам Наргиз, Тахиржон начал попадать в поле зрения правоохранителей с подросткового возраста. Сестра уверяет, что тяжких преступлений не совершал, в основном промышлял кражами, но за них к смертной казни не приговаривают.

Тахиржон Бакиев уезжал в Ростов-на-Дону, на несколько лет оседал в Иркутске. Наверно, хотел «жить там, где цивилизация», замечает сестра. Был женат, но развелся. В судебных актах можно найти отметку, что у Тахира есть маленький ребенок, но Наргиз его не упоминает.

— Он был достаточно хорошим человеком. Всегда старался для нас. Если появится у него какая-то денежка, он обязательно нам, младшим, пойдет и купит всё, что нам надо, — рассказывает Наргиз о брате.

В 2017 году Тахиржон освободился после очередного срока за кражу. Обещал сестре, что приедет на могилу к маме, но не приехал. Он попался на хищении оружия и грабеже. Как говорится в судебном акте, как-то поздно вечером Бакиев и двое его подельников пришли в дом к фермеру, представились полицейскими и предложили выдать им оружие. Услышав отказ, они несколько раз ударили мужчину и после этого получили исправное ружье. Пострадавшего они заперли в подпол, а сами ушли, прихватив с собой патроны, сотовый телефон фермера и продукты.

Бакиева осудили на 7 лет строгого режима. Он попал в ангарскую колонию № 15, где в апреле 2020 года произошел бунт. После этого много осужденных, в том числе и Тахира, перевели в ИК-6. «Там всё и случилось», — тихо произносит Наргиз.

«Брат сказал, что Тахир при смерти»

В 2021 году стало известно о том, что Тахиржона зверски пытали. Подробности шокировали — сокамерники изнасиловали его шваброй, а затем держали его под нарами. У него был поврежден позвоночник, порваны кишки.

— Мне позвонил брат и сказал, что Тахиржон в предсмертном состоянии, в реанимации больницы при ИК-6. На фотографиях того времени он совсем не похож на себя, как старенький дедушка, — с трудом рассказывает сестра.

Тахир особо не делился с сестрой о том, что произошло. Да и сама Наргиз «старалась его не задевать расспросами».

— Сейчас я уже пытаюсь никак не реагировать на комментарии, которые пишут про брата, будто бы он за дело получил, будто бы он был маньяк или педофил. Это не так. Почему с ним так обошлись, никто не понимает, знаем только, что это была разработка, — добавляет женщина.

Лечение было длительным и мучительным. Мужчина остался инвалидом, учился жить с калоприемником.

— Я ему сказала: «Вот выйдешь, приедешь, и будем операцию делать». Но он мне ответил, что никто за него уже не возьмется, — вспоминает Наргиз.

Тахиржон Бакиев должен был выйти из колонии в конце лета. Он обещал сестре, что приедет домой помогать в воспитании младших братьев и сестер

Тахиржон Бакиев должен был выйти из колонии в конце лета. Он обещал сестре, что приедет домой помогать в воспитании младших братьев и сестер

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Тахиржона признали потерпевшим по двум уголовным делам о пытках. Первое было возбуждено в отношении экс-начальника ИК-6 Алексея Агапова, бывшего заместителя начальника оперативного отдела Алексея Медникова и бывшего оперуполномоченного отдела Антона Ерохина. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. В феврале 2023 года суд приговорил их к 5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на 1 год 6 месяцев.

Второе дело — о насильственных действиях сексуального характера — еще рассматривают в суде, на скамью подсудимых попали шесть заключенных ИК-6. По словам правозащитника Бакиева Святослава Хроменкова, процесс закрытый, поэтому сторона потерпевшего будет требовать открыть судебное заседание во время оглашения приговора.

— Мы также будем взыскивать компенсацию морального вреда за причиненный вред в пользу родных Тахира, — подчеркнул правозащитник Святослав Хроменков.

В 2023 году Тахиржон писал обращения о том, что ему отказывают в лечении и предоставлении средств реабилитации. Документы были направлены начальнику ГУФСИН, в прокуратуру и региональное управление СКР. Хроменков заметил, что в последнее время Тахир перестал жаловаться, потому что в ответ получал лишь отписки.

«Приеду, буду помогать малым»

На время судебного процесса Тахиржона перевели в СИЗО-1. Выйти на свободу он должен был через полгода. Сестра очень ждала его возвращения, потому что Тахир обещал помогать. После смерти матери Наргиз взяла под опеку четверых несовершеннолетних братьев и сестер. Кроме того, у нее своих пятеро детей.

— Мы созванивались каждый четверг. Он говорил: «Скоро приеду и буду помогать. Мы им хорошую жизнь устроим, всё будет хорошо». Но помощи его я не дождусь, — вздыхает Наргиз.

Днем 4 февраля сотрудники дежурной смены СИЗО-1 обнаружили в камере без признаков жизни человека 1989 года рождения, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области. Попытки реанимировать осужденного не дали положительного результата, и прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Официальная версия — самоубийство. По факту произошедшего началась проверка. Как рассказывала омбудсмен Светлана Семенова, следственные органы должны будут дать заключение, были ли признаки доведения погибшего до суицида.

О том, что Тахиржона больше нет, его сестре Наргиз сообщили только 6 февраля.

— Мне позвонили и сказали: «Заберите тело», — говорит она.

В четверг женщина вместе с правозащитником съездила в морг и забрала Тахиржона. В СИЗО-1 она получила заключение о смерти. 9 февраля похоронила. Рядом с мамой.

«Ногти черные, губы разбиты»

Наргиз не верит в самоубийство Тахира. «Никаких предпосылок не было. Когда он звонил, всегда позитивно со мной разговаривал, называл малыхой, всегда спрашивал, как у нас дела, обещал, что всё будет хорошо», — подчеркивает женщина. И на фотографиях был уже довольно крепкий, «красивый, брутальный», добавляет она.

По словам Наргиз, в документах указана причина смерти — асфиксия. «Не верю. Он столько прошел, столько, так скажем, прохавал, и вот просто так взял и полез? Нет, о чем говорить? Он не сам. У него горло вскрыто от уха до уха, ногти черные, как будто чем-то давили, прищемляли, губы разбиты», — поясняет женщина. Она хотела сделать независимую экспертизу, но не стала. «Не решилась его мучить, терзать», — говорит Наргиз.

— Он мне говорил, что его ограничивают в лекарствах, что ничего не делают, но насчет истязаний — нет. Думаю, что-то произошло в тот день, — добавляет женщина.

Правозащитники уже подали заявление о проведении проверки и возбуждении уголовного дела по признакам превышения полномочий, доведения до самоубийства и истязаний, подчеркивает Святослав Хроменков. «Но мы сомневаемся в официальной версии — самоубийство», — добавляет он.

Также представители Бакиева подали жалобу в прокуратуру, чтобы ведомство оценило качество проверок, которые проводились по обращениям Тахиржона об отказе в лечении и реабилитации.

Мы следим за ситуацией.

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