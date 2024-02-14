«Позвонили и сказали: "Заберите тело"». Как жил и умер Тахиржон Бакиев, жертва пыток иркутской колонии

Тахиржон Бакиев уезжал в Ростов-на-Дону, на несколько лет оседал в Иркутске. Наверно, хотел «жить там, где цивилизация», замечает сестра. Был женат, но развелся. В судебных актах можно найти отметку, что у Тахира есть маленький ребенок, но Наргиз его не упоминает.

— Он был достаточно хорошим человеком. Всегда старался для нас. Если появится у него какая-то денежка, он обязательно нам, младшим, пойдет и купит всё, что нам надо, — рассказывает Наргиз о брате.



В 2017 году Тахиржон освободился после очередного срока за кражу. Обещал сестре, что приедет на могилу к маме, но не приехал. Он попался на хищении оружия и грабеже. Как говорится в судебном акте, как-то поздно вечером Бакиев и двое его подельников пришли в дом к фермеру, представились полицейскими и предложили выдать им оружие. Услышав отказ, они несколько раз ударили мужчину и после этого получили исправное ружье. Пострадавшего они заперли в подпол, а сами ушли, прихватив с собой патроны, сотовый телефон фермера и продукты.

