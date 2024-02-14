«Позвонили и сказали: "Заберите тело"». Как жил и умер Тахиржон Бакиев, жертва пыток иркутской колонии

— Он с детства был хулиганистым, но всегда нам, малым, помогал, — рассказывает Наргиз Бакиева о старшем брате Тахиржоне. На прошлой неделе стало известно, что он покончил с собой. Бакиев сидел в
Тогда об этом кошмаре говорила вся страна. И вот чем всё закончилось. Подробности — в материале наших иркутских коллег.
Последний срок
Тахиржону Бакиеву в мае должно было исполниться 35 лет. Он родился в селе Худоеланском Нижнеудинского района в многодетной семье — мужчина был вторым из 11 детей. Родители держали большое хозяйство: коровы, кони, козы, свиньи. Взрослые «тянули детей как могли».
По словам Наргиз, Тахиржон начал попадать в поле зрения правоохранителей с подросткового возраста. Сестра уверяет, что тяжких преступлений не совершал, в основном промышлял кражами, но за них к смертной казни не приговаривают.
Тахиржон Бакиев уезжал в Ростов-на-Дону, на несколько лет оседал в Иркутске. Наверно, хотел «жить там, где цивилизация», замечает сестра. Был женат, но развелся. В судебных актах можно найти отметку, что у Тахира есть маленький ребенок, но Наргиз его не упоминает.
— Он был достаточно хорошим человеком. Всегда старался для нас. Если появится у него какая-то денежка, он обязательно нам, младшим, пойдет и купит всё, что нам надо, — рассказывает Наргиз о брате.
В 2017 году Тахиржон освободился после очередного срока за кражу. Обещал сестре, что приедет на могилу к маме, но не приехал. Он попался на хищении оружия и грабеже. Как говорится в судебном акте, как-то поздно вечером Бакиев и двое его подельников пришли в дом к фермеру, представились полицейскими и предложили выдать им оружие. Услышав отказ, они несколько раз ударили мужчину и после этого получили исправное ружье. Пострадавшего они заперли в подпол, а сами ушли, прихватив с собой патроны, сотовый телефон фермера и продукты.
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«Брат сказал, что Тахир при смерти»
В 2021 году стало известно о том, что Тахиржона зверски пытали. Подробности шокировали — сокамерники изнасиловали его шваброй, а затем держали его под нарами. У него был поврежден позвоночник, порваны кишки.
— Мне позвонил брат и сказал, что Тахиржон в предсмертном состоянии, в реанимации больницы при
Тахир особо не делился с сестрой о том, что произошло. Да и сама Наргиз «старалась его не задевать расспросами».
— Сейчас я уже пытаюсь никак не реагировать на комментарии, которые пишут про брата, будто бы он за дело получил, будто бы он был маньяк или педофил. Это не так. Почему с ним так обошлись, никто не понимает, знаем только, что это была разработка, — добавляет женщина.
Лечение было длительным и мучительным. Мужчина остался инвалидом, учился жить с калоприемником.
— Я ему сказала: «Вот выйдешь, приедешь, и будем операцию делать». Но он мне ответил, что никто за него уже не возьмется, — вспоминает Наргиз.
Тахиржона признали потерпевшим по двум уголовным делам о пытках. Первое было возбуждено в отношении экс-начальника ИК-6 Алексея Агапова, бывшего заместителя начальника оперативного отдела Алексея Медникова и бывшего оперуполномоченного отдела Антона Ерохина. Их обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий. В феврале 2023 года суд приговорил их к 5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе на
Второе дело — о насильственных действиях сексуального характера — еще рассматривают в суде, на скамью подсудимых попали шесть заключенных
— Мы также будем взыскивать компенсацию морального вреда за причиненный вред в пользу родных Тахира, — подчеркнул правозащитник Святослав Хроменков.
В 2023 году Тахиржон писал обращения о том, что ему отказывают в лечении и предоставлении средств реабилитации. Документы были направлены начальнику ГУФСИН, в прокуратуру и региональное управление СКР. Хроменков заметил, что в последнее время Тахир перестал жаловаться, потому что в ответ получал лишь отписки.
«Приеду, буду помогать малым»
На время судебного процесса Тахиржона перевели в
— Мы созванивались каждый четверг. Он говорил: «Скоро приеду и буду помогать. Мы им хорошую жизнь устроим, всё будет хорошо». Но помощи его я не дождусь, — вздыхает Наргиз.
Днем 4 февраля сотрудники дежурной смены
О том, что Тахиржона больше нет, его сестре Наргиз сообщили только 6 февраля.
— Мне позвонили и сказали: «Заберите тело», — говорит она.
В четверг женщина вместе с правозащитником съездила в морг и забрала Тахиржона. В СИЗО-1 она получила заключение о смерти. 9 февраля похоронила. Рядом с мамой.
«Ногти черные, губы разбиты»
Наргиз не верит в самоубийство Тахира. «Никаких предпосылок не было. Когда он звонил, всегда позитивно со мной разговаривал, называл малыхой, всегда спрашивал, как у нас дела, обещал, что всё будет хорошо», — подчеркивает женщина. И на фотографиях был уже довольно крепкий, «красивый, брутальный», добавляет она.
По словам Наргиз, в документах указана причина смерти — асфиксия. «Не верю. Он столько прошел, столько, так скажем, прохавал, и вот просто так взял и полез? Нет, о чем говорить? Он не сам. У него горло вскрыто от уха до уха, ногти черные, как будто чем-то давили, прищемляли, губы разбиты», — поясняет женщина. Она хотела сделать независимую экспертизу, но не стала. «Не решилась его мучить, терзать», — говорит Наргиз.
— Он мне говорил, что его ограничивают в лекарствах, что ничего не делают, но насчет истязаний — нет. Думаю, что-то произошло в тот день, — добавляет женщина.
Правозащитники уже подали заявление о проведении проверки и возбуждении уголовного дела по признакам превышения полномочий, доведения до самоубийства и истязаний, подчеркивает Святослав Хроменков. «Но мы сомневаемся в официальной версии — самоубийство», — добавляет он.
Также представители Бакиева подали жалобу в прокуратуру, чтобы ведомство оценило качество проверок, которые проводились по обращениям Тахиржона об отказе в лечении и реабилитации.
Мы следим за ситуацией.