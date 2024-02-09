В Новосибирске могут запустить артиллерийский салют — ради него перекроют целую площадь

Из проекта постановления следует, что для безопасности при подготовке и проведении артиллерийского салюта перекроют движения транспорта от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обской, 2. Ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00, проехать смогут только автомобили и военная техника 41-й общевойсковой армии. Также с 20:00 до 22:00 перекроют путепровод на площади Инженера Будагова, проехать сможет только общественный транспорт.