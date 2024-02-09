В Новосибирске могут запустить артиллерийский салют — ради него перекроют целую площадь

В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества 23 февраля могут запустить артиллерийский салют, ради него перекроют площадь Инженера Будагова. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.
Из проекта постановления следует, что для безопасности при подготовке и проведении артиллерийского салюта перекроют движения транспорта от площади Инженера Будагова до парковки у административного здания по улице Обской, 2. Ограничения будут действовать с 8:00 до 22:00, проехать смогут только автомобили и военная техника 41-й общевойсковой армии. Также с 20:00 до 22:00 перекроют путепровод на площади Инженера Будагова, проехать сможет только общественный транспорт.
Департаменту транспорта поручили разработать схему дорожного движения в этот день и подготовить список автомобилей, которые будут задействованы в мероприятии.
Посмотрите, какой фейерверк и последующий салют от артиллеристов Центрального военного округа был в прошлом году.