freedom
Реклама
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 0/10
usd 89.29
eur 96.79
СрочноВ РФ произошел массовый сбой в работе интернета
Все новости
Все новости

По всей стране глобальный сбой в интернете — что происходит в Новосибирске

На масштабный сбой жалуются во многих городах страны

641

Поделиться

Жители Новосибирска сообщали о массовом сбое в работе интернета. По словам читателей НГС, не открываются многие сайты и интернет-сервисы, не работают мобильные приложения, включая банковские.

— С телефона страницы не грузятся, — написала Виктория.

— МТС не работает ни мобильный, ни домашний в сегменте .ru С «Билайна» — всё норм, — отметил Анатолий.

— Интернет-то есть, банки не работают — ни приложения, ни онлайн, «Госуслуги» и «Озон» тоже, — написала Евгения.

По данным интернет-ресурса «Сбой.РФ», проблемы возникли у всех сотовых операторов.

— На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 30 января 2024-го, наблюдаются проблемы и сбой в работе у МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2 и Yota, — говорится в сообщении.

Как пишут наши коллеги из «Фонтанки.ру», сообщения о сбоях поступают из разных регионов России. Эксперты называют в качестве наиболее вероятной причины сбой DNS, грубо говоря, системы, которая связывает между собой доменное имя сайта, то есть его название, и IP-адрес.

По теме

Сбой в работеИнтернетНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter