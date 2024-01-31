По всей стране глобальный сбой в интернете — что происходит в Новосибирске

Жители Новосибирска сообщали о массовом сбое в работе интернета. По словам читателей НГС, не открываются многие сайты и интернет-сервисы, не работают мобильные приложения, включая банковские.
— С телефона страницы не грузятся, — написала Виктория.
— МТС не работает ни мобильный, ни домашний в сегменте .ru С «Билайна» — всё норм, — отметил Анатолий.
— Интернет-то есть, банки не работают — ни приложения, ни онлайн, «Госуслуги» и «Озон» тоже, — написала Евгения.
По данным интернет-ресурса «Сбой.РФ», проблемы возникли у всех сотовых операторов.
— На основе обращений и отчетов посетителей, сегодня, 30 января 2024-го, наблюдаются проблемы и сбой в работе у МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2 и Yota, — говорится в сообщении.
Как пишут наши коллеги из «Фонтанки.ру», сообщения о сбоях поступают из разных регионов России. Эксперты называют в качестве наиболее вероятной причины сбой DNS, грубо говоря, системы, которая связывает между собой доменное имя сайта, то есть его название, и IP-адрес.