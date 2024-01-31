По всей стране глобальный сбой в интернете — что происходит в Новосибирске

Как пишут наши коллеги из «Фонтанки.ру», сообщения о сбоях поступают из разных регионов России. Эксперты называют в качестве наиболее вероятной причины сбой DNS, грубо говоря, системы, которая связывает между собой доменное имя сайта, то есть его название, и IP-адрес.