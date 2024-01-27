Срезанные батареи и потопы: как справляются жители левого берега спустя 10 дней после крупной аварии

— У меня темп. батарей в жилой комнате и кухне не меняется с момента запуска после второй аварии. Еле теплые. Вчера были адекватные для -4, сегодня уже прохладно. И эта проблема системная, второй год. Батареи реально горячими были только 2 дня — аккурат до второй аварии, после запуска и регулировки по первой. Так что дело не в доме. Тем более «полотенчик» греет как надо, — рассказал пользователь под ником Vаle о ситуации на Блюхера, 7.

Житель левого берега Олег добавил, что батареи в подъездах холодные на Серафимовича, 1/1.