Срезанные батареи и потопы: как справляются жители левого берега спустя 10 дней после крупной аварии

В Новосибирске в некоторых домах левого берега продолжаются проблемы с отоплением, хотя с момента второй крупной коммунальной аварии прошло уже 10 дней. Тогда, 17 января, сотни домов вновь оказались без отопления, в нескольких домах случились прорывы из-за перепада температур. С начала первой аварии, 11 января, жители продолжают писать в редакцию НГС о проблемах с отоплением. И хотя к 27 января количество жалоб уменьшилось, у части жителей проблемы сохраняются.
— У меня темп. батарей в жилой комнате и кухне не меняется с момента запуска после второй аварии. Еле теплые. Вчера были адекватные для -4, сегодня уже прохладно. И эта проблема системная, второй год. Батареи реально горячими были только 2 дня — аккурат до второй аварии, после запуска и регулировки по первой. Так что дело не в доме. Тем более «полотенчик» греет как надо, — рассказал пользователь под ником Vаle о ситуации на Блюхера, 7.
Житель левого берега Олег добавил, что батареи в подъездах холодные на Серафимовича, 1/1.
— Маркса, 3А. В некоторых квартирах нет тепла. Например, в 9-й квартире. Периодически трубы рвутся. 3–4 дня работу делали ребята из УК «Советская». Сейчас они уехали, и мы снова остались один на один с нашей УК по Ленинскому району. И снова им на нас плевать! Никого нет! — написал Vladimir Kuklin.
Проблемы замечены и на Маркса, 7. Как рассказал читатель НГС, в трех квартира с 11 января нет отопления в ванных комнатах. Там холодный полотенцесушитель. На первом этаже в подъезде срезали батарею, и отопления также нет.
Срезанные батареи на левом берегу сейчас не редкость. Читатель НГС Михаил сказал, что у него в квартире на Блюхера, 10 в квартире срезали все три батареи. После аварии они лопнули.
— С 11 числа не было отопления, только на днях дали, но это только часть беды. Приходили слесари, просто срезали батареи и заглушки поставили, чтобы соседям по стояку тепло поступало, обои мне прожгли с плинтусом. Теперь квартира без батарей, УК «Служба заказчика» на письма и заявки не реагирует. Знаю, что у соседки по стояку тоже срезали одну батарею, — поделился Михаил.
В квартире без батарей сейчас холодно. Выше 15 градусов, по словам хозяина, температура не поднимается. Полотенцесушитель в квартире также холодный.
Но не только со срезанными батареями сталкивались жители все эти дни. В нескольких домах произошли аварии, лопались трубы и батареи. Так, например, на Петропавловской, 17 вчера, 26 января, затопило квартиру кипятком. Труба, по словам жительницы дома, лопнула так сильно, что сломала потолок.
Вчера же, 26 января, в доме на Выставочной затопило подъезд горячей водой.
Профилактические работы продолжаются
Сегодня, 27 января, ночью завершились профилактические работы на магистральном трубопроводе по улице Петухова, 51/2. При переключениях теплосетей там было кратковременное отключение тепла, сообщает пресс-служба СГК. Сейчас всё восстановили. Трубопровод включили в работу в 2 часа ночи.
Как рассказали в телеграм-канале Министерства жилищного хозяйства, на Петухова в ночное время УК перезапустили дома.
— Утром оперативно устранили 5 заявок граждан на регулировку отопления. В настоящее время в домах Кировского района обеспечено стабильное теплоснабжение, — добавили в МинЖХК.
Сегодня профилактические работы на теплосетях проводятся по адресам Горский микрорайон, 5, Забалуева, 21, Троллейная, 15. В воскресенье и понедельник специалисты СГК продолжат профилактические работы на теплосетях малого диаметра по улицам Крашенникова, Невельского, проспект Карла Маркса, Сибиряков Гвардейцев, Планировочная и Станиславского.
Всё, что известно о двух крупных коммунальных авариях в Новосибирске и их последствиях, НГС собрал в один сюжет.