Баскетболист «Барнаула» Антон Петухов пропал в Сибири почти месяц назад. Как идут его поиски

20-летний воспитанник баскетбольного клуба ЦСКА и игрок БК «Барнаул» Антон Петухов пропал почти месяц назад в Красноярске. Волонтеры и полицейские рассказали, как идут поиски молодого человека.
В красноярском отряде ««Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной» рассказали NGS24.RU, что волонтеры в пешем режиме периодически осматривают береговую линию там, где Антон упал с моста. Также продолжает активно работать информационная группа.
— Все, что мы можем делать, мы делаем. Дальнейшие наши действия полностью зависят от полиции, — уточнили в организации.
Поисками руководят полицейские. В МВД уточнили, что активных поисков пока не ведут, но периодически берег осматривают на катере МЧС.
Антон пропал перед Новым годом — ночью 30 декабря молодой человек вышел из дома № 4 на улице 78-й Добровольческой Бригады, с тех пор о нем ничего не известно. На пятые сутки его поисков стало известно, что молодой человек упал с Октябрьского моста в Енисей: по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел. Тогда же выяснилось, что Антона временно отстранили от игр из-за травмы — за месяц до Нового года парень повредил колено и ждал восстановления.
Некоторые красноярские СМИ распространили информацию о приостановке поисков молодого человека до весны, однако волонтеры опровергли это.
Приметы Антона: рост — 205 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. В день пропажи он был одет в серую шапку, белый синтепоновый пуховик, салатовую кофту, черные джинсы и белые кроссовки.
Если вы видели Антона или знаете, где он может находиться, то позвоните по следующим номерам:
- (391) 220–14–06 — это номер дежурной части ОП № 10;
- +7 950 996–60–66 — круглосуточный номер волонтеров;
- 112.