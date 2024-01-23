Баскетболист «Барнаула» Антон Петухов пропал в Сибири почти месяц назад. Как идут его поиски

Антон пропал перед Новым годом — ночью 30 декабря молодой человек вышел из дома № 4 на улице 78-й Добровольческой Бригады, с тех пор о нем ничего не известно. На пятые сутки его поисков стало известно, что молодой человек упал с Октябрьского моста в Енисей: по камерам видеонаблюдения удалось установить, что Антон шел на остров Татышев со стороны левого берега. Только ни обратно, ни на правобережье так и не вышел. Тогда же выяснилось, что Антона временно отстранили от игр из-за травмы — за месяц до Нового года парень повредил колено и ждал восстановления.