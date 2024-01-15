Россияне отдали за участников премии «Служение» почти 3 миллиона голосов

За участников всероссийской муниципальной премии «Служение» отдали почти 3 миллиона голосов. Победителей наградят 16 января на церемонии в концертном комплексе Live Арена, сообщается в понедельник на сайте премии.
Жители России голосовали за кандидатов на сайте «премияслужение.рф». Всего с 13 ноября по 13 декабря 2023 года было подано 18 458 заявок. Соискатели представляют 89 регионов России. В специальной номинации в рамках приемной кампании были получены еще 433 заявки.
— Именно на муниципальных служащих лежит груз ответственности за принятие решений на местах, они самый близкий уровень власти к людям, и от качества их работы, от их открытости к прямому диалогу зависит удовлетворённость наших граждан всей вертикалью власти, — говорит сопредседатель ВАРМСУ (Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления), член президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.
Она отметила, что целью премии стало объединение муниципального сообщества России. «Служение» нашло отклик как у муниципалов, так и у жителей страны.
Премию «Служение» вручают муниципальным командам и чиновникам, которые вносят особый вклад в развитие на местах и повышение качества жизни россиян. Она проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.