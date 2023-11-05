Снег с дождем и потепление до +4 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В Новосибирске на следующей неделе ожидается теплая погода. В городе прогнозируются пасмурные дни, к выходным дневная температура воздуха составит +2…+4 градуса. НГС изучил данные сервисов погоды, чтобы понять, что ждать жителям Новосибирска.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», в понедельник дневная температура воздуха в Новосибирске составит -4 градуса, будет идти небольшой снег. Со вторника в город придет потепление, днем воздух прогреется до -1…+4 градусов. Температура выше нуля прогнозируются в пятницу, субботу и воскресенье.
В ночные часы на неделе температура опустится до -5…+3 градусов. С понедельника по среду в городе ожидается небольшой снег, затем в Новосибирске установится пасмурная погода.
Как сообщает сервис Gismeteo, температура ниже нуля днем ожидается в понедельник, вторник, среду и четверг, столбик термометра будет держаться на отметке от -3 до -1 градуса, в ночные часы — 7…4 градуса мороза. В пятницу днем воздух прогреется до +1 градуса, в субботу и воскресенье — 2 градуса тепла.
Небольшой снег ожидается в понедельник и во вторник, в субботу в Новосибирске прогнозируются небольшие снежные осадки с дождем. Снег с дождем также пойдет в воскресенье, 12 ноября.
По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью 6 ноября в Новосибирской области температура воздуха составит -4…-9 градусов, днем воздух прогреется до -1…-6 градусов. В регионе будет облачно с прояснениями, в отдельных районах области ожидается небольшой, днем по северу местами умеренный снег.
В ночь с 6 на 7 ноября столбик термометра будет держаться на отметке -3…-8 градусов, дневная температура воздуха составит -3…+2 градуса. В отдельных районах Новосибирской области будет идти небольшой снег, местами умеренные снежные осадки прогнозируются днем по востоку.