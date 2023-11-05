Снег с дождем и потепление до +4 градусов: какая погода ждет новосибирцев на следующей неделе

В ночь с 6 на 7 ноября столбик термометра будет держаться на отметке -3…-8 градусов, дневная температура воздуха составит -3…+2 градуса. В отдельных районах Новосибирской области будет идти небольшой снег, местами умеренные снежные осадки прогнозируются днем по востоку.

