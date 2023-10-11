«Слышу стоны сирен». Как живет израильский Ашкелон и его русские жители в 15 км от сектора Газа

— ХАМАС заявил о запуске 120 ракет по израильским городам Ашдод и Ашкелон. Израильские СМИ сообщали о попаданиях и пострадавших. Как выглядит картина глазами местных жителей?



— Увы, не одна ракета попала. Только вокруг нашего дома я вчера увидела последствия трех прямых попаданий в жилые дома. Плюс — больница Барзилай, офис Министерства алии и интеграции, гостиница «Тамара» на побережье. Этой ночью снова был прилет в жилой дом. И буквально только что — снова попадание, прямо сейчас слышу стоны сирен скорой, где-то рядом с нами беда.

