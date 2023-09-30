Почти половина Новосибирска «сидит» в Телеграме — какими соцсетями пользуются жители и какие СМИ читают

В Новосибирске продолжает расти аудитория социальных сетей, но темпы прироста небольшие. В Правительстве Новосибирской области вчера, 29 сентября, опубликовали итоги исследования аудитории и рейтинг СМИ в Новосибирской области.
Как рассказали в итогах исследования, 73% опрошенных жителей Новосибирской области пользуются социальными сетями. В прошлом, 2022 году основной прирост новых пользователей пришелся на «Вконтакте». В этом же году существенный рост показала Телеграм. Доля пользователей в регионе выросла с 35% до 43%. В городе Новосибирск при этом телеграмом пользуются 47,6% жителей. Это все еще меньше, чем «Вконтакте» — 48,9%.
— Одноклассники теряют аудиторию в городах, но сохраняют позиции среди жителей районов. Для сельского населения Одноклассники остаются основной социальной сетью с долей пользователей 48%, — добавили в результатах исследования.
Также жители Новосибирской области ответили на вопрос о том, на какие сайты они заходят за новостями. НГС по-прежнему занимает большую часть рынка СМИ. При этом на первое место вышел Яндекс.Дзен, который является агрегатором новостей.
Он стал популярным в Новосибирской области. В городе Новосибирск лидирует сайт НГС.
При этом в десятке лидеров есть федеральные издание, как, например РИА и РБК. Также, по данным исследования, в топ-10 входит сайт Правительства Новосибирской области. Другие же региональные издания не попали в топ-10. На 11 месте оказалось издание «Комсомольская Правда».
В Новосибирской области ЗАГС опубликовал статистику за август 2023 года. С начала года в регионе скончалось более 23 тысяч человек.