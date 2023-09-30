Почти половина Новосибирска «сидит» в Телеграме — какими соцсетями пользуются жители и какие СМИ читают

Как рассказали в итогах исследования, 73% опрошенных жителей Новосибирской области пользуются социальными сетями. В прошлом, 2022 году основной прирост новых пользователей пришелся на «Вконтакте». В этом же году существенный рост показала Телеграм. Доля пользователей в регионе выросла с 35% до 43%. В городе Новосибирск при этом телеграмом пользуются 47,6% жителей. Это все еще меньше, чем «Вконтакте» — 48,9%.