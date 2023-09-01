Играют Вагнера: на 9 дней со смерти Пригожина в Новосибирске позвали скрипача — видео

1 сентября сторонники ЧВК «Вагнер» собрались у регионального отделения компании в Новосибирске, чтобы почтить память погибших Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других пассажиров. С момента их гибели прошло 9 дней.
Организаторы мероприятия пригласили музыканта. Скрипач сыграл различные композиции, к мемориалу подходят люди, кладут цветы.
— Мемориал будет стоять 40 дней с момента гибели. Наши бойцы изъявили желание стоять караулом в честь памяти и уважения погибшим бойцам, — рассказал НГС Дмитрий Болотский, социальный координатор ЧВК «Вагнер» в Новосибирской области.
Также по словам Дмитрия Болотского бойцы ЧВК, которые вернулись в Новосибирскую область, в ближайшее время собираются помогать детям войны в решении бытовых вопросов.
Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Помимо основателя ЧВК «Вагнер» в самолете находились еще 9 человек, из них 3 члена экипажа. Медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена. Как хоронили Пригожина и его соратников можно подробно изучить в онлайн-трансляции.