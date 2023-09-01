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СрочноНа 9 дней со смерти Пригожина позвали скрипача
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Крушение самолета Пригожина

Играют Вагнера: на 9 дней со смерти Пригожина в Новосибирске позвали скрипача — видео

Мемориал, посвященный главе ЧВК, будет стоять 40 дней

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Выступление началось около 14:30

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1 сентября сторонники ЧВК «Вагнер» собрались у регионального отделения компании в Новосибирске, чтобы почтить память погибших Евгения Пригожина, Дмитрия Уткина и других пассажиров. С момента их гибели прошло 9 дней.

Организаторы мероприятия пригласили музыканта. Скрипач сыграл различные композиции, к мемориалу подходят люди, кладут цветы.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Павел Тиунов / NGS.RU

— Мемориал будет стоять 40 дней с момента гибели. Наши бойцы изъявили желание стоять караулом в честь памяти и уважения погибшим бойцам, — рассказал НГС Дмитрий Болотский, социальный координатор ЧВК «Вагнер» в Новосибирской области.

Также по словам Дмитрия Болотского бойцы ЧВК, которые вернулись в Новосибирскую область, в ближайшее время собираются помогать детям войны в решении бытовых вопросов.

Бизнес-джет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Помимо основателя ЧВК «Вагнер» в самолете находились еще 9 человек, из них 3 члена экипажа. Медицинская экспертиза подтвердила факт смерти бизнесмена. Как хоронили Пригожина и его соратников можно подробно изучить в онлайн-трансляции.

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