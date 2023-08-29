Едем в Магадан. Как живет город, где золото можно найти под ногами

Город, где золото можно найти под ногами. Город, где ничего не мешает рыбалке. Город, где у каждого есть летняя шапка. Город, где тебя ждут. Такие надписи я нашла на магнитиках здесь, в Магадане. И, как по мне, ни один не обманул. Еще бы я добавила, что это город фортуны, ведь как без удачи можно отправляться в море или искать месторождения? О путешествии в Магадан следующая серия нашего цикла «Открытка с Дальнего Востока».
«Старательский фарт»
В Магадан я приехала как раз на мероприятие, где буквально каждый может испытать удачу. Здесь ежегодно проводят соревнования по промывке золота. Это единственное место в стране, где можно легально попробовать намыть золота и разбогатеть.
Суть «Старфарта» довольно проста. Участникам выдают скребок, лоток и полубочку с водой. Всего за 15 минут нужно успеть намыть как можно больше золота. Счастливчик, сумевший добыть его больше всего, получает один миллион рублей. За второе место вручают 700 тысяч, а за бронзу — 300 тысяч.
Всего в этом году поступило 282 заявки. В честь
На «золотой ринг» выходят тремя группами по 20–25 человек. Каждого перед началом представляют — как зовут, откуда, кем работает. Собрались здесь и бухгалтеры, и учителя, и спасатели, и даже бьюти-мастера. Звучит «старт», все хватают ведра и бегут за лопатами к центру площадки. Там находится грунт, в который замешано россыпное золото — по уверениям организаторов, от 3 до 5 граммов на кило. С наполненными ведрами конкурсанты возвращаются к своим полубочкам, и начинается методичный процесс промывки.
Вокруг слышны возгласы зрителей, они подбадривают участников, раздают советы. Кто-то даже пришел с плакатами: «Настя всегда фартовая» или «Настя — наш чемпион». Радуюсь за тезку, ведь у нее самая крутая группа поддержки.
Время меж тем пробегает быстро. Кто-то постоянно останавливается, чтобы проверить, сколько еще осталось минут. Кто-то параллельно успевает отвечать на вопросы журналистов или подколы от ведущих. Кто-то и лоток в руках никогда не держал — им подсказывают даже члены жюри.
15 минут пролетают незаметно, но у участников впереди еще несколько испытаний. Сначала они отправляются на просушку, чтобы выпарить воду из своего «улова». Дальше идет отдувка — организаторы насыпают получившуюся мелкую фракцию в совок и буквально дуют ртом, чтобы отделить грязь от песчинок золота. И заключительная часть — взвешивание. На каждом этапе нужно быть максимально осторожным и внимательным, чтобы ни в коем случае не потерять драгоценности. Я видела, как один из участников обронил стаканчик со своей добычей. Ему пришлось старательно собирать эту пыль с земли, чтобы попасть на взвешивание не с пустыми руками.
Среди всех зарегистрировавшихся зрителей в этом году провели розыгрыш. Главные призы: два квадроцикла и автомобиль. Такая замануха привела в парк этнической культуры «Дюкча», где и проходили золотые состязания, тысячи магаданцев. Очередь тянулась невероятная, люди оставляли свои автомобили за несколько километров от входа, чтобы добраться до места и попытать счастье.
Победителем с результатом 6,49 грамма стал руководитель Горного техникума поселка Стекольного Магаданской области Виктор Шадрин. Второе место у Татьяны Самсоненко из Иркутской области, она намыла 3,87 грамма. 3-е место — у Павла Колосова (Старая гавань) — 3,70 грамма.
«Дюкча» или Дукча
Отдельно нельзя не сказать о месте, где проходил конкурс «Старательский фарт». Это парк этнической культуры народов Северо-Востока «Дюкча». Его открыли меньше года назад — в декабре
Парк «Дюкча» расположен на берегу бухты Гертнера возле реки Дукча. Издревле каждый год сюда перекочевывали северные народы, чтобы попасть на нерест лосося. Всё лето шла активная заготовка рыбы. А название самой реки происходит от эвенского слова «дюкча» — стоянка, стойбище, остов юрты.
В парке есть детская спортивная площадка, напоминающая чум, кафе, сцена и амфитеатр, велосипедные дорожки, домики для семейного отдыха. Здесь регулярно проходят выставки-продажи изделий народов Северо-Востока. Также можно отправиться в турпоход выходного дня, сплав на байдарках и каяках, взять в аренду спортивное оборудование. А на берегу Дукчи по сей день собирается множество рыбаков.
Во время «Старательского фарта» здесь работали сувенирные лавки. Параллельно шел фестиваль колымской кухни. Рестораны Магадана удивляли изысканными блюдами — хот-догами из оленины, угощениями из крабов, лосося и красной икры. А на ярмарке местных производителей можно было попробовать колымскую кока-колу, купить иван-чай или рыбу.
«Маяк» с пирсом вместо гаражей
Автором проекта «Дюкча» стала архитектор Людмила Терещенко. В Магадане это уже второй ее успешно реализованный проект. Первым был парк «Маяк», который успел стать новой визитной карточкой Колымы, он полюбился не только туристам, но и, главное, местным жителям.
Парк находится на берегу бухты Нагаева недалеко от центра города. По рассказам магаданцев, это было полузаброшенное неухоженное место с барками и гаражами. «Маяк» стал первым объектом комплексной реконструкции и благоустройства в Магадане. В 2018 году проект победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На строительство первой очереди было выделено 185 миллионов рублей. Парк удалось возвести в 2019 году всего за 9 месяцев.
Пространство парка «Маяк» поделено на несколько зон. Здесь есть пляж, где можно играть в пляжный волейбол, открытый амфитеатр на 350 человек, детская площадка, скейт-парк, прогулочная зона, дендропарк, кафе и непосредственно настоящий маяк. Долгое время он был заброшен. Сейчас удалось обновить его фасад. Возможно, в дальнейшем отремонтируют и его «внутренности», чтобы запускать по ночам и освещать морской путь.
Всего запланировано пять очередей строительства парка. Общественное пространство с каждым годом обрастает новыми фишками. Сейчас здесь возводят парящий мост. А в 2022 году завершилась реконструкция пирса, который также является очень красивой зоной отдыха и видовой площадкой. Старый пирс 1939 года постройки был деревянным и находился в аварийном состоянии. Сейчас поблизости идет строительство культурно-общественного центра.
Интересно, что обновляется не только сам парк, но и пространство возле него. Так, были отремонтированы многоквартирные дома, фасады которых выходят на набережную. Их утеплили и украсили тематическими рисунками: здесь появились огромные муралы с морем, горами, чайками и китами. Это позволило объединить все элементы микрорайона в единый ансамбль.
Из необычного в парке можно найти памятник Владимиру Высоцкому. Оказалось, что известный автор-исполнитель был в Магадане однажды и практически случайно. Он должен был который раз лететь Москва — Одесса, но самолет отменился. В этот момент в аэропорту объявили посадку в Магадан. И, по рассказам, Высоцкий смог договориться, чтобы его взяли на рейс. Здесь он навестил друга, поэта Игоря Кохановского, который работал в газете «Магаданская правда», и через два дня вернулся домой. После этой спонтанной поездки родились известные строчки «Ты не видел Нагайской бухты, дурак ты» в песне «Про Магадан».
Лагерное прошлое
Кстати, перед переездом Кохановского в Магадан Высоцкий написал песню «Мой друг уехал в Магадан», где есть строчки:
Быть может, кто-то скажет: «Зря!
Как так решиться — всего лишиться!
Ведь там — сплошные лагеря,
А в них — убийцы, а в них — убийцы…»
Действительно Колыма у многих до сих пор стойко ассоциируется с ГУЛАГом, репрессиями и исправительными трудовыми лагерями. С 1932 по 1957 год здесь находился Северо-Восточный исправительно-трудовой лагерь. Заключенные занимались разработкой, поиском и разведкой золоторудных месторождений, добычей золота, строительством колымской трассы. За долгие годы через лагеря Севвостлага прошло около 876 тысяч человек, из которых около 128 тысяч умерло от болезней, голода, холода и непосильного труда и более 11 тысяч было расстреляно. Сейчас подавляющее большинство реабилитировано.
Узниками колымских лагерей были известные в стране и за рубежом ученые, писатели, деятели искусств. Среди них, например, основоположник отечественной космонавтики Сергей Королев, поэт и прозаик Варлам Шаламов или эстрадный певец и композитор Вадим Козин. Последний после отбывания наказания остался жить в Магадане. Здесь он работал в местном музыкально-драматическом театре.
Квартиру, где жил Козин, после его смерти превратили в мемориальный музей. А в сквере поблизости к
В память о жертвах репрессий в Магаданской области установлено несколько памятников. Самый известный из них — «Маска скорби» скульптора Эрнста Неизвестного. Это один из трех запланированных монументов «Треугольника скорби». Вторая маска находится в Екатеринбурге, а третий монумент планировалось сделать в Воркуте. Мемориал открыли на сопке Крутой в Магадане в 1996 году. Здесь в сталинские времена находился перевалочный пункт, откуда заключенных распределяли по разным колымским лагерям.
Центральная скульптура «Маски скорби» представляет собой лицо человека. Из левого глаза текут слезы в виде маленьких масок. А правый глаз напоминает окно с решеткой. Внутри монумента находится копия тюремной камеры-одиночки. А с обратной стороны — бронзовая скульптура плачущей женщины и неканоническое распятие. У подножия маски расположены изваяния с названиями самых страшных колымских лагерей ГУЛАГа: Мальдяк, Бутугычаг, Хениканджа, Джелгала, Эльген, Днепровский, Серпантинка, Северный, Маглаг, Каньон и Кинжал.
Во время поездки часть объекта находилась на реставрации, ее копию я смогла увидеть только в Магаданском областном краеведческом музее. В экспозиции «Колыма. Севвостлаг» собраны предметы с мест бывших лагерей: охранная вышка, орудия труда, одежда и бытовая утварь, редкие документы, фотографии и картины. Выставка рассказывает и наглядно показывает людей и их тяжелые судьбы.
Лагеря и репрессии — это большая часть истории Магаданской области, которую невозможно стереть из памяти. Но порой поднимаются вопросы о том, чтобы перевести акцент. Власти стараются показать, как меняется Колыма, что здесь есть простор, что ехать сюда надо не для того, чтобы увидеть останки «лагерей смерти», а, например, чтобы полюбоваться природой. Оно и понятно, все-таки позитивный бренд и образ региона — это важно. Но иногда доходит до споров о том, чтобы убрать или перенести «Маску скорби». Ведь сейчас она возвышается над городом и как будто распространяет негативную ауру.
«Спящий дракон»
Сложно судить об ауре или энергетике города в столь короткие сроки, но «Маска» произвела на меня большое впечатление. И мне кажется, что это важная визитная карточка города, которую не стоит скрывать. Хотя и природа здесь, бесспорно, потрясающая. Область находится на берегу бескрайнего Охотского моря. Одна из главных достопримечательностей здесь — это мыс Нюкля.
Другие названия мыса «Спящий дракон» или «Спящая красавица». Это скалистый выступ, уходящий далеко в море. Говорят, что издали он напоминает спящую девушку из сказки. Убедиться в этом лично не получилось. В день моего путешествия стоял густой туман, скрывающий далекие скалы и создающий невероятно загадочную атмосферу.
Зато я увидела памятный знак в честь высадки первой колымской геологической экспедиции. 4 июля 1928 года сюда, на пустынный берег недалеко от поселка Ола, приплыли ученые, которые в дальнейшем оценили перспективность золотоносности района верхней части бассейна Колымы. Это и послужило основой для начала промышленного освоения северо-востока страны.
Совсем рядом с памятником на побережье Нюклинской косы в этом году открылась небольшая база отдыха с глэмпингом. Вообще туристический потенциал у этого побережья просто шикарный. Здесь проводятся традиционные национальные праздники. Один из них — «Бакылдыдяк», что в переводе с эвенского означает «праздник большой рыбы». В разгар лова красной рыбы представители коренных малочисленных народов Севера собираются, чтобы воздать почести природным стихиям и порадоваться большому улову. Именно от полных рыбой сетей зависело раньше, как северные общины переживут долгую суровую зиму.
Вообще рыбалка в Магадане — это важный промысел не только для коренных народов, но и для простых жителей. Здесь это явление массовое, но строго регламентированное. Свободно ловить можно по три хвоста горбуши на человека в «рыбные дни» с пятницы по воскресенье на специально отведенных для этого рыболовных участках. Также существуют лицензионные участки, для рыбалки на которых можно купить специальную путевку. Такие правила созданы для борьбы с браконьерами, особый интерес для которых имеет не сама рыба, а ее икра.
Древние подгузники и мамонты
Больше из жизни коренных народов Колымы мне удалось узнать в краеведческом музее на выставке «Люди земли и моря». Здесь собраны этнографические и археологические экспонаты, артефакты возрастом до 2 тысяч лет. Они рассказывают о быте и культуре народов, которые жили внутри континента и занимались оленеводством — это коряки, оленные чукчи, эвены, юкагиры и якуты, а также тех, кто селился на побережье и занимался рыболовством, — эскимосы, камчадалы, береговые чукчи.
Особенно интересными показались мне несколько экспонатов. Во-первых, древний прародитель современного подгузника для маленьких чукчей. Малышам надевали что-то наподобие кожаных трусов, а внутрь клали ягель (лишайники, которыми питается северный олень. —
В музее с удовольствием рассказывают мне, что чукчи — очень умный и изобретательный народ. Они веками выживали в условиях Крайнего Севера. Прекрасно охотились и прятали в лесах различные припасы. Так, даже если застрянешь в лесу, не умрешь от голода и не замерзнешь. Эти навыки помогли чукчам долгое время сохранять независимость. Российская Империя на протяжении почти 150 лет пыталась добиться того, чтобы взять народ под контроль. Но чукчи давали отпор и отказывались платить дань. В итоге Екатерина II сделала их подданными, но освободила от ясака — натурального налога с коренных народов Сибири.
Еще в музее есть отличная выставка, рассказывающая о флоре и фауне. Кроме макетов и чучел животных и растений здесь особое место выделено под останки мамонтов. В 1977 году в Магаданской области нашли первое тело практически полностью сохранившегося мамонтенка. Предполагается, что на момент смерти ему было 6–7 месяцев. Он повредил ногу, упал в яму, наполненную водой и грязью, замерз и утонул. Мороз превратил грязь и лед в естественный консервант. Так практически на 100% сохранились кожа, внутренности и мягкие ткани животного.
Мамонтенка назвали Дима в честь ручья, протекающего близ места находки. Сейчас он находится в Москве в коллекции Зоологического музея Зоологического института РАН и представляет огромную ценность для научного сообщества. А в Магадане осталась только копия Димы. Также в музее представлены бивни и различные кости мамонтов.
Время — деньги!
Есть в Магадане и мамонт, выполненный в духе стимпанка. Это огромная скульптура из металлолома весом почти 6 тонн. Монумент называется «Время», его автор — магаданский скульптор Юрий Руденко. По его задумке, мамонт постепенно приобрел ржавый оттенок. Это должно напомнить людям, как время меняет всё и оставляет свой след в истории. Год назад этот мамонт был признан самым необычным арт-объектом России по версии сервиса поездок и путешествий «Туту.Ру». К тому же скульптура входит в топ-10 мест на Дальнем Востоке.
Расположен монумент на берегу бухты Нагаева чуть дальше парка «Маяк». Отсюда открывается прекрасный вид на морской торговый порт Магадана, который является самым крупным портом Охотского моря. Это важнейшая транспортная составляющая региона, ведь на Колыму 90% товаров и материалов доставляют именно морем. Это, конечно, сказывается и на стоимости продуктов в магазинах.
Цены на продукты я легко смогла оценить, заглянув в один из местных супермаркетов. Крупных сетевых федеральных магазинов здесь нет, но есть собственные сети. Хотя без подготовки смотреть на здешние ценники на овощи и фрукты может быть даже опасно. Турецкие и узбекские помидоры стоят по 800–1000 рублей за килограмм. Привозные российские огурцы — 670 рублей.
Заметно на их фоне отличаются огурцы всего за 392 рубля. Тепличные, выращены в Магадане. Как оказалось, в 2021 году здесь открылся тепличный агрокомплекс «Талая». Он работает по голландской технологии и отапливается благодаря воде из горячего минерального источника. Здесь ежегодно выращивают больше тысячи тонн огурцов, помидоров, зелени и даже клубники. Стоимость такой продукции, как отмечают власти региона, почти в два раза ниже, чем привозной. К тому же при выращивании овощей используется в разы меньше химикатов, чем на «материке».
Магаданская область — регион маленький, здесь живет всего 135 тысяч человек, из них в столице — 90 тысяч. При этом здесь одна из самых дорогих продуктовых корзин. Минимальный набор продуктов на месяц обойдется в 10 тысяч рублей. На Дальнем Востоке дороже только на Чукотке — там он стоит почти 15 тысяч. Так что поддержка таких теплиц — это отличное решение, чтобы снизить стоимость овощей.
Средняя зарплата на Колыме — 131 тысяча рублей. Больше всех, свыше 210 тысяч, зарабатывают специалисты сферы сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства. А доходы работников сферы образования, здравоохранения, культуры и спорта в среднем достигают 120–130 тысяч рублей.
«Гороховое поле»
Можно смело отметить, что Магадан не стоит на месте. Сейчас он развивается быстрыми темпами. Так, например, здесь началась по-настоящему грандиозная стройка — возводят новый микрорайон Гороховое поле почти в центре города. Первые дома планируют сдать уже в этом году — они пойдут под расселение ветхого и аварийного жилья.
Еще шесть домов запланированы под арендное жилье для приезжих специалистов: учителей, медработников, молодых специалистов разных профилей. Квартиры будут предоставлять уже обустроенные, с хорошим ремонтом. Затраты на аренду будут компенсировать для бюджетников из федерального и областного бюджетов. Остальные дома высотой 4–8 этажей пойдут на продажу.
В микрорайоне появятся реабилитационный центр, образовательный центр, школа, детский сад, дорога. Сейчас здесь уже построили огромный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский». Он состоит из универсального спортивного зала, ледовой арены,
Сейчас большая часть Горохового поля — это пустырь, заросший травой. Но забавным мне показался тот факт, что он почти полностью покрыт не зелеными стручками, а яркими розовыми цветами иван-чая. Здесь он растет почти как сорняк — на каждом углу, тропинке и полянке, в парках и дворах. Это очень красиво.
Я была в Магадане всего чуть-чуть и успела пообщаться с небольшим количеством людей. Но абсолютно все они говорят, что это отличный город с огромным потенциалом. Да, надо запастись шапкой на лето. Но зато в ответ ты получишь гораздо больше. Имея больше времени в запасе, можно отправиться в невероятное путешествие по региону и испытать свою удачу. Ведь Колыма — огромная территория с горами, реками, лесами. Настоящий рай для туриста и исследователя.