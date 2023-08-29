Едем в Магадан. Как живет город, где золото можно найти под ногами

«Старательский фарт»

В Магадан я приехала как раз на мероприятие, где буквально каждый может испытать удачу. Здесь ежегодно проводят соревнования по промывке золота. Это единственное место в стране, где можно легально попробовать намыть золота и разбогатеть.



Суть «Старфарта» довольно проста. Участникам выдают скребок, лоток и полубочку с водой. Всего за 15 минут нужно успеть намыть как можно больше золота. Счастливчик, сумевший добыть его больше всего, получает один миллион рублей. За второе место вручают 700 тысяч, а за бронзу — 300 тысяч.

