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Глазам не верится: на площади Маркса появился красивый сквер

На этом месте собирались построить бизнес-центр, но дальше забора дела не пошло

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Ковыль на клубах в сквере

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На площади Маркса в Новосибирске появился новый сквер. Его разбили рядом со зданием, строительство которого ведётся уже 60 лет, но тоже близко к завершению.

Небольшой сквер располагается у выхода из метро. Часть работ здесь была выполнена ещё к середине лета. Благоустроенное пространство должно стать частью более крупной зелёной зоны.

Парк разбит у входа в метро

Парк разбит у входа в метро

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Подбор растений для озеленения можно считать непривычным для Новосибирска в целом, а для площади Маркса эта зона и вовсе выглядит чем-то экзотическим. Часть клумб покрыта декоративным ковылем, то там, то здесь видны цветы эхинацеи, отдельные зоны оформлены дербенником, напоминающим цветущую лаванду. Цветами и травами дело не ограничилось. В сквере высажены сосны и несколько видов кустарников.

В следующем году сквер должен существенно увеличиться

В следующем году сквер должен существенно увеличиться

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Нынешний вид не окончательный. Земля частично покрыта специальной тканью, которая позволяет защитить будущий газон от птиц и насекомых, а так же сохраняет влагу от слишком быстрого испарения. Часть газонов ещё не засаживались растениями: они появились лишь недавно на территории, которая до этого была строительной площадкой.

Ландшафтные дизайнеры подобрали для озеленения разнообразные растения

Ландшафтные дизайнеры подобрали для озеленения разнообразные растения

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Здание, строительство которого сейчас завершается по-соседству, начало возводится ещё в конце 60-х годов прошлого века. Проект несколько раз замораживали, а в 2017 году недострой даже думали снести вовсе.

Так территория нынешнего сквера выглядела в 2010 году

Так территория нынешнего сквера выглядела в 2010 году

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Но владелец нашёл финансирование для превращения гостиницы в аппарт-отель с дополнительными помещениями коммерческого назначения. Строительство планируется завершить в будущем году. Внешне здание выглядит уже почти полностью готовым — у него закончена внешняя отделка, установлена подсветка.

Вид из сквера на площадь Маркса

Вид из сквера на площадь Маркса

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Места, на котором сейчас разбита первая часть сквера, могло и не быть. В середине 2000--х существовал проект возведения здесь ещё одного многофункционального комплекса. Пустырь вокруг выхода из метро тогда был огорожен высоким забором, но за десять с лишним лет работы дальше никуда так и не двинулись.

Решение разбить здесь парк было принято в 2017 году. Что планировалось здесь сделать тогда, можно узнать из материала НГС шестилетней давности.

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