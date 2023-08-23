Глазам не верится: на площади Маркса появился красивый сквер

На площади Маркса в Новосибирске появился новый сквер. Его разбили рядом со зданием, строительство которого ведётся уже 60 лет, но тоже близко к завершению.



Небольшой сквер располагается у выхода из метро. Часть работ здесь была выполнена ещё к середине лета. Благоустроенное пространство должно стать частью более крупной зелёной зоны.