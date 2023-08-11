Петербуржцы просят гостей поделиться впечатлениями об их городе. Какое любимое место у вас?

Вы уже бывали в Питере? Если да, то у вас наверняка есть место — кафе, музей или сад — которое вам особенно понравилось. Наши коллеги из «Фонтанки.ру» составляют путеводитель по городу вместе с его гостями со всей России. Предлагайте свои любимые адреса!
В этом году создатели проекта (От)Личный Петербург отобрали 13 номинаций: от точек с панорамными видами до музеев-квартир известных людей. Те места, которые читатели будут предлагать чаще всего, войдут в шорт-лист. Именно из этих участников редакция сформирует путеводитель нынешнего сезона. А затем выставит окончательные списки номинантов на всеобщее голосование и в сентябре на торжественной церемонии наградит лучших.
Как выдвинуть своего кандидата:
- Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
- Изучить описание номинаций.
- Перейти на страницу выдвижения.
- Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
- Вписать название вашего любимого места в нужную номинацию.
- Нажать на кнопку «Отправить».
- Повторить для другой номинации.
- Рассказать вашу историю, связанную с этим местом, и отправить ее на почту guide-spb@fontanka.ru.
«(От)личный Петербург» — это гид по новой туристической географии Петербурга, который совместно создают «Фонтанка.ру» и ее читатели. Ищут интересные места, прокладывают новые маршруты по улицам, дворам и паркам, знакомят с небанальными достопримечательностями. Гости города и горожане с помощью этих находок открывают свой Петербург. Проект реализован городским порталом «Фонтанка.ру» и Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.