Ночью — до +5 градусов: в Новосибирской области похолодает на этой неделе

Днем 8 августа ожидается температура до +28 градусов — без осадков, но с ветром до 9 м/с . 9 августа градусник покажет +25…+27 , также без осадков. 10 августа температура не изменится, но во второй половине дня вероятен кратковременный дождь с грозой.

