Ночью — до +5 градусов: в Новосибирской области похолодает на этой неделе

В Новосибирске 8–10 августа сохранится теплая погода, но возможны кратковременные дожди. По области температура может понизиться до +5 градусов.
Вплоть до 10 августа ночные температуры в Новосибирске будут держаться на уровне
Днем 8 августа ожидается температура до +28 градусов — без осадков, но с ветром до
— Пока наслаждаемся погодой. Тепло сохраняется, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
В Новосибирской области днем 8–9 августа температура составит
— Осадков будет немного. В основном по северу области — небольшие дожди. Умеренно-теплая, комфортная погода, — добавила Наталья Кичанова.
Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на конец августа. Температура в области может опуститься до -2 градусов.