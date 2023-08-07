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Ночью — до +5 градусов: в Новосибирской области похолодает на этой неделе

В городе ожидаются дожди

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В город могут вернуться дожди

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В Новосибирске 8–10 августа сохранится теплая погода, но возможны кратковременные дожди. По области температура может понизиться до +5 градусов.

Вплоть до 10 августа ночные температуры в Новосибирске будут держаться на уровне +14… +16 градусов, в пригороде +11… +13 градусов.

Днем 8 августа ожидается температура до +28 градусов — без осадков, но с ветром до 9 м/с. 9 августа градусник покажет +25…+27, также без осадков. 10 августа температура не изменится, но во второй половине дня вероятен кратковременный дождь с грозой.

— Пока наслаждаемся погодой. Тепло сохраняется, — сообщила начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

В Новосибирской области днем 8–9 августа температура составит +24… +29 градусов. Днем 10 августа из-за снижения холодного фронта в северо-западных районах региона похолодает до +18... +23 градусов. Ночами прогнозируют +11… +16 градусов, местами +5… +10 градусов.

— Осадков будет немного. В основном по северу области — небольшие дожди. Умеренно-теплая, комфортная погода, — добавила Наталья Кичанова.

Ранее синоптики уточнили прогноз погоды на конец августа. Температура в области может опуститься до -2 градусов.

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