Рома и 60 кило музыки: новосибирец часами играет для прохожих и сам пишет композиции — ему платят до 10 тысяч за выступление

После нее Роман поступил в музыкальный колледж, а когда начались ковидные ограничения и учеба перешла в дистанционный формат, отчислился, потому что уверен, что учиться музыке через экран компьютера невозможно.

— Последние 4 года я стал заново учиться, но уже сам. Встретил друга, который мне посоветовал начать писать свои композиции, я попробовал, так появился мой первый вальс. Он довольно приятный, минималистичный, после этого решил, что буду учиться писать свои произведения, — рассказал Роман.

Пианист признаётся, что умеет играть только на клавишных и выбрал именно этот инструмент из-за универсальности — у него огромный диапазон звуков, можно одновременно играть двумя руками и помогать себе педалью как третьей рукой.