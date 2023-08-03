Рома и 60 кило музыки: новосибирец часами играет для прохожих и сам пишет композиции — ему платят до 10 тысяч за выступление

25-летний Роман Петров уже три года играет на цифровом пианино на улицах Новосибирска, недавно нашел новое место — около кинотеатра «Победа». Молодой музыкант исполняет произведения классиков, современные композиции и свои собственные сочинения, которые он начал писать примерно 2,5 года назад. По словам Романа, на улице можно заработать до 1,5 тысячи рублей в час, а однажды ему сразу перевели на карту более 10 тысяч рублей. Почему пианист всегда играет в белых перчатках, носит длинную одежду и как прохожие реагируют на выступления — в материале НГС.
Отчислился из колледжа и продолжил учиться сам
25-летний Роман Петров с детства учился в музыкальной школе. Преподаватели говорили, что он очень талантливый и, если будет заниматься упорно, сможет стать выдающимся пианистом. Но после 4-го класса Роман начал прогуливать уроки, не посещал больше половины занятий — говорит, что долгое обучение отбило желание. После прогулов пропущенные уроки надо было отрабатывать, и юному пианисту пришлось закрывать два года обучения за один, но получилось окончить школу даже с хорошими оценками.
После нее Роман поступил в музыкальный колледж, а когда начались ковидные ограничения и учеба перешла в дистанционный формат, отчислился, потому что уверен, что учиться музыке через экран компьютера невозможно.
— Последние 4 года я стал заново учиться, но уже сам. Встретил друга, который мне посоветовал начать писать свои композиции, я попробовал, так появился мой первый вальс. Он довольно приятный, минималистичный, после этого решил, что буду учиться писать свои произведения, — рассказал Роман.
Пианист признаётся, что умеет играть только на клавишных и выбрал именно этот инструмент из-за универсальности — у него огромный диапазон звуков, можно одновременно играть двумя руками и помогать себе педалью как третьей рукой.
Пока Роман не начал зарабатывать деньги на музыке, по его словам, окружающие к увлечению относились настороженно. Старшее поколение считает, что мужчине нужна серьезная работа со стабильным заработком, а музыка нестабильна. На улице музыкант играет на цифровом пианино, а домой год назад купил «живое», деревянное.
«Бывало, что играл 12 часов»
Для прохожих пианист играет уже три года. Примерно 8 месяцев он работает на «Гастрокорте», но летом старается брать меньше смен, потому что в теплую погоду на улице можно заработать больше.
Композиции для улицы Роман разбил на блоки. Например, жители города могут услышать классические произведения Чайковского, Баха, Глинки, Шопена, совсем скоро в репертуаре появится Рахманинов. Другой блок — современные композиции из мультфильмов и аниме, а еще один — собственные сочинения музыканта.
Раньше пианист играл рядом с магазином «Летуаль» на улице Ленина и в Первомайском сквере, но зеленую зону закрыли на реконструкцию. Тогда Роману пришлось искать новое место, и он решил, что будет играть около кинотеатра «Победа»: тихо, дорога узкая, довольно уединенное место, но при этом ходит много людей. По словам пианиста, около «Победы» более культурное место, и если в парке часто играют популярные русские песни под гитару, то здесь больше подойдет классическая музыка.
— Заработок зависит от дня недели и погоды. В среднем примерно от 500 до 1,5 тысячи рублей в час, всё, что выше, — везение, всё, что ниже, — невезение, — объясняет музыкант. — В день играю примерно часов 6–7, иногда больше, иногда меньше. Бывало, что играл 12 часов.
По словам Романа, люди старше 30 лет дают деньги охотнее. Вообще, вокруг него часто собираются прохожие. Некоторые танцуют: пара может начать кружиться в вальсе, а может танцевать и одна женщина, при этом мужчины обычно не танцуют.
— Самое дорогое выступление у меня было на улице. Один раз очень обеспеченный мужчина сидел в кафе возле «Победы», было уже примерно девять вечера, я устал и начал собираться. Он подошел, сказал: «Я тебя слушал полтора часа, через 20 минут придет мой друг — ты сможешь заново всё разложить, поиграть минут 40? А я тебе хорошо заплачу, мне очень понравилось», — вспоминает Роман.
Пианист решил, что поиграет еще, после этого мужчина перевел Роману на карту более 10 тысяч рублей.
Бывает, что вместо денег музыканту дарят шоколадки, наклейки, магнитики, значки и рисунки. У него даже есть специальная папка, где хранятся все зарисовки, которые ему подарили прохожие, — сейчас их в коллекции примерно 8 штук. По словам Романа, ему приятно, когда дарят мелкие подарки.
Но уличные музыканты сталкиваются и с проблемами. Например, играть для прохожих можно только поздней весной, летом и ранней осенью — если температура опускается до +14 градусов, становится холодно. Когда на улице холодает, Роман надевает несколько перчаток, чтобы руки не замерзали, а в жару носит одни, чтобы защититься от солнечных ожогов. Правда, признаётся он, играть в перчатках сложно: чувствуешь себя как в скафандре.
— У меня светлая кожа, я быстро обгораю. Если целый день сижу на улице, то у меня на коже появляются сильные ожоги, — показывает руки пианист. — Конечно, было бы гораздо проще ходить в шортах и майке, но кожа не позволяет, поэтому я ношу закрытую одежду. У меня открытыми остаются только лицо и шея, я мажу их солнцезащитным кремом, но это всё равно не спасает, покраснения иногда появляются.
Пианистов в городе, отмечает Роман, он больше не встречал. Молодой человек связывает это с тем, что оборудование тяжелое и неудобное по габаритам — довезти такой инструмент бывает проблематично.
— У меня есть тележка с мудреной системой, на которой я перевожу инструмент и необходимые принадлежности. Всё, кроме пианино, весит примерно под
«Я в первую очередь композитор»
Примерно 2,5 года назад Роман начал писать собственные композиции, но, по его словам, написал мало: 11 произведений. Иногда новые идеи появляются случайно, когда он напевает что-нибудь или насвистывает, а иногда появляются только тогда, когда удается провести больше времени за инструментом. В день Роман старается играть по 3–4 часа.
— Я в первую очередь композитор, а не пианист. Первый такт написать сложнее, потом идея развивается, но случается и такое, что останавливаешься на середине. Пишу композиции относительно быстро — я ничего не делаю, когда сажусь за произведение: пишу, поел, пишу, поел, пишу и лег спать. Полностью произведение могу написать за два дня, — объясняет музыкант.
В произведениях Роман старается отразить личные переживания и свои необычные решения как музыканта. По его мнению, музыка субъективна, поэтому каждый услышит в ней свое. В будущем он планирует писать композиции для всех инструментов.
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