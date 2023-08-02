«Не хватает тусовочного места»: Андрей Травников — о дорогах, транспорте и состоянии Новосибирска

Вторая партия новых троллейбусов должна выйти на линию в ближайшее время.

— Реновация трамваев также продолжается. У нас есть свой опыт, который пытаются повторить другие регионы. Происходит сборка здесь на совместном с белорусами предприятиями, — отметил Андрей Травников.

В этом году 10 трамваев должны пройти такую реновацию.