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«Не хватает тусовочного места»: Андрей Травников — о дорогах, транспорте и состоянии Новосибирска

Губернатор ответил на вопросы о развитии города

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире на канале «Вести Новосибирск» ответил на вопросы о развитии города.

Главными темами беседы стали — транспорт, дороги и благоустройство.

Прямой эфир прошел 2 августа. Мы вели текстовую расшифровку встречи. Самое интересное вы сможете прочитать в нашем Telegram-канале. Не забудьте подписаться.

Александра Бруня

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Встреча началась.

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Александра Бруня

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В прямом эфире также участвуют председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин и директор «Новосибирскгортранса» Роман Дронов.

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Александра Бруня

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Андрей Травников отметил, что есть положительные результаты развития общественного транспорта:

— Находимся в начале пути. Работы еще много.

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Александра Бруня

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Игорь Кудин уверен, что всё больше горожан выбирают общественный транспорт. Сейчас город получает большое количество новых троллейбусов.

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Александра Бруня

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Вторая партия новых троллейбусов должна выйти на линию в ближайшее время.

— Реновация трамваев также продолжается. У нас есть свой опыт, который пытаются повторить другие регионы. Происходит сборка здесь на совместном с белорусами предприятиями, — отметил Андрей Травников.

В этом году 10 трамваев должны пройти такую реновацию.

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Александра Бруня

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Рост пассажиропотока по автобусам составил 77%.

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Александра Бруня

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— Должна быть оптимизация маршрутов, соблюдение графиков, выделение отдельных полос для общественного транспорта. Очень серьезная задача — обновление рельсовых путей и развитие трамвайных путей. В этом году стартует запуск новой билетной системы. Будет возможность внедрять пересадочные билеты за одну плату, — сообщил губернатор. — Должен быть приоритет общественного транспорта над личным.

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Александра Бруня

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55 тысяч квадратных метров тротуаров отремонтируют в этом году.

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Александра Бруня

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— Глава района на своей территории должен быть хозяином. Оперативно реагировать на недостатки. Нужно максимально восстанавливать полномочия районных ДЭУ, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что областной бюджет готов поддерживать приобретение коммунальной техники при условии системных изменений.

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Александра Бруня

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1,2 миллиарда рублей в этом году потратят на благоустройство.

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Александра Бруня

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Андрей Травников отметил, что сейчас действует много программ по благоустройству — от дворов до парков.

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Александра Бруня

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Сейчас обсуждается вопрос — где разместить фестивальную площадку в Новосибирске.

— Не хватает явно какого-то тусовочного места. Есть ресторанный дворик, но все туда не помещаются, — подчеркнул губернатор. — Для такого крупного мегаполиса пешеходная, тусовочная улица нужна — это очевидно.

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Александра Бруня

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На этом эфир закончен.

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