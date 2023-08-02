«Не хватает тусовочного места»: Андрей Травников — о дорогах, транспорте и состоянии Новосибирска

Встреча началась.
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В прямом эфире также участвуют председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска Игорь Кудин и директор «Новосибирскгортранса» Роман Дронов.
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Андрей Травников отметил, что есть положительные результаты развития общественного транспорта:
— Находимся в начале пути. Работы еще много.
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Игорь Кудин уверен, что всё больше горожан выбирают общественный транспорт. Сейчас город получает большое количество новых троллейбусов.
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Вторая партия новых троллейбусов должна выйти на линию в ближайшее время.
— Реновация трамваев также продолжается. У нас есть свой опыт, который пытаются повторить другие регионы. Происходит сборка здесь на совместном с белорусами предприятиями, — отметил Андрей Травников.
В этом году 10 трамваев должны пройти такую реновацию.
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Рост пассажиропотока по автобусам составил 77%.
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— Должна быть оптимизация маршрутов, соблюдение графиков, выделение отдельных полос для общественного транспорта. Очень серьезная задача — обновление рельсовых путей и развитие трамвайных путей. В этом году стартует запуск новой билетной системы. Будет возможность внедрять пересадочные билеты за одну плату, — сообщил губернатор. — Должен быть приоритет общественного транспорта над личным.
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55 тысяч квадратных метров тротуаров отремонтируют в этом году.
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— Глава района на своей территории должен быть хозяином. Оперативно реагировать на недостатки. Нужно максимально восстанавливать полномочия районных ДЭУ, — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что областной бюджет готов поддерживать приобретение коммунальной техники при условии системных изменений.
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1,2 миллиарда рублей в этом году потратят на благоустройство.
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Андрей Травников отметил, что сейчас действует много программ по благоустройству — от дворов до парков.
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Сейчас обсуждается вопрос — где разместить фестивальную площадку в Новосибирске.
— Не хватает явно какого-то тусовочного места. Есть ресторанный дворик, но все туда не помещаются, — подчеркнул губернатор. — Для такого крупного мегаполиса пешеходная, тусовочная улица нужна — это очевидно.
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На этом эфир закончен.
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