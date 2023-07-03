Это что-то новенькое: у NGS.RU сменился дизайн

Дорогие читатели, сегодня мы меняемся! У городских порталов Shkulev Media Holding — новый дизайн главной страницы. Новая главная пока выглядит непривычной, и это нормально — любые изменения требуют времени, чтобы полюбить их. В этом материале мы расскажем, что именно изменилось в нашем дизайне, а главное — зачем (спойлер: чтобы было удобнее находить интересные вам материалы).
Мы облегчили и сделали более удобной навигацию в мобильной версии. Никаких лишних движений — вы сразу найдете все главные, срочные новости, истории и видео города и всей страны.
Материалы в хронологическом порядке никуда не делись. В версии для ПК их можно всё так же найти в левой колонке. Но если в предыдущем дизайне всю середину страницы занимал один-единственный материал, то теперь, как можно заметить, в этот блок входит сразу несколько материалов. В новой структуре сайта материалы расположены так, чтобы изучать их можно было постепенно, переходя от свежих новостей к полновесным форматам для неспешного чтения. Главным нововведением стал блок «Главное» с самыми актуальными материалами из ежедневной новостной повестки.
Сам внешний вид блоков тоже изменился и теперь в полной мере отражает тренды веб-дизайна, которые используют крупнейшие интернет-сервисы. Картинки и заголовки материалов в разных блоках стали крупнее, а анонсы материалов — менее монотонными. Расставляя такие визуальные акценты, мы стараемся облегчить навигацию по нашим материалам.
Как и любое крупное современное медиа, мы серьезно развиваем работу над видеоматериалами. Их количество (и, конечно, качество) будет расти, сами ролики будут на разные темы и в разном формате, поэтому особый упор в новом дизайне сайтов был сделан на то, чтобы подсветить именно вкладку «Видео».
Все эти изменения не затрагивают обычный функционал, который доступен нашим посетителям, и касаются только визуального оформления нашей главной страницы.
Последний раз через масштабный редизайн наши сайты проходили в 2018–2019 годах. Тогда над этим работала студия Charmer, создававшая новый визуал для Lenta.ru, «Ведомостей» и других крупных медиа. На этот раз обновлением занимались внутренние подразделения Городских порталов, опираясь на успешные современные практики в веб-дизайне. Пишите о своих впечатлениях от нового дизайна в комментариях — нам важно знать ваше мнение. И оставайтесь с нами. У нас есть много интересного.