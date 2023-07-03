Это что-то новенькое: у NGS.RU сменился дизайн

Последний раз через масштабный редизайн наши сайты проходили в 2018–2019 годах. Тогда над этим работала студия Charmer, создававшая новый визуал для Lenta.ru, «Ведомостей» и других крупных медиа. На этот раз обновлением занимались внутренние подразделения Городских порталов, опираясь на успешные современные практики в веб-дизайне. Пишите о своих впечатлениях от нового дизайна в комментариях — нам важно знать ваше мнение. И оставайтесь с нами. У нас есть много интересного.