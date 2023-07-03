«Максимум получают по жопе»: Новосибирск пестрит рекламой наркотиков — почему не наказывают виновных

Жители Новосибирска прислали в редакцию фотографии с объявлениями о продаже наркотиков — они повсеместно украшают фасады зданий, остановки и вообще, кажется, любые вертикальные поверхности. Горожане возмущены: вещества рекламируют на стенах жилых домов с помощью граффити и трафаретной печати. Почему власти бездействуют, а проблема не решается, разбиралась корреспондент НГС.
Черные метки
Житель Новосибирска обратился в редакцию НГС с жалобой на рекламу запрещенных веществ прямо на стенах зданий. Он заметил странную надпись в Кировском районе.
— Совсем недавно на Вертковской на стене пристройки к жилому дому появилось гигантское граффити. Есть подозрение, что это реклама сайта, осуществляющего торговлю наркотическими веществами,
Другие новосибирцы тоже сетуют на странные надписи, которые замечают на стенах домов во всех районах мегаполиса.
— Шла с парнем, читаю надпись на доме «Шишка, лес, прикоп». Там еще определенный телеграм-канал указан был. Не поняла, что это. Молодой человек пояснил, что это — настоящая реклама наркотиков, — сообщила сибирячка.
Такие надписи, выполненные с помощью баллончиков с краской и трафаретов, новосибирцы замечают повсеместно. Корреспондент НГС во время прогулки по Кировскому району встречала их на домах по улице Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Вертковской, Ватутина. Это левый берег, удаленный от центра. Но на улицах Революции и Советской в районе Тихого центра они тоже есть.
Где власти?
Чтобы разобраться в ситуации, НГС направил запрос в мэрию города. Там сообщили, что в Новосибирске работают городская и районные антинаркотические комиссии (АНК). Они взаимодействуют с УК и ТСЖ, чтобы те своевременно убирали надписи с рекламой наркотиков с фасадов домов. Вместе с активистами ТОС, народными дружинниками и общественниками каждый год они убирают больше 500 таких надписей с контактами наркораспространителей.
— Также ТОСы работают с участковыми — через них информируют людей о вреде наркотиков, а на стендах и в подъездах домов активисты размещают горячие телефоны, по которым можно обратиться, если жильцам стало известно о фактах незаконного оборота наркотиков по месту жительства, — добавили в мэрии.
При этом выяснилось, что в 2022 году и за прошедшие месяцы 2023 года в комиссию жалоб по поводу рекламы наркотиков на домах не поступало, как и в департамент энергетики и ЖКХ. В общественную приемную мэра горожане жаловались всего 2 раза.
Также в департаменте ЖКХ города напомнили, что ответственность за содержание фасадов домов, в том числе по поводу размещения подобной рекламы, несут УК и ТСЖ и собственники. Нарушителям грозит штраф — до тысячи рублей — для физлиц, до 5 тысяч — для должностных и до 20 тысяч — для юрлиц.
Чиновники напомнили, что в городе постоянно проводят рейды, на которых находят на фасадах домов надписи, рисунки, объявления, афиши, плакаты и другую рекламную продукцию. Например, в Кировском районе с начала 2023 года люди жаловались на испорченные фасады зданий рисунками и прочим 23 раза. В мэрии заверили, что все эти надписи удалили сотрудники УК и ТСЖ, а также МКУ «Кировское».
В ГУ МВД России по Новосибирской области в ответ на запрос НГС сообщили, что к ним обращений и заявлений по поводу рекламы наркошопов на стенах домов не поступало.
— Если такое заявление поступит, его рассмотрят в установленном порядке и по результатам проведенной проверки примут решение, — пояснили в пресс-службе ведомства.
При этом в полицию за 2022 год поступило 12 заявлений из-за нанесения на фасады зданий надписей и рисунков. Полицейские провели проверки и составили 5 административных протоколов. В полиции также напомнили, что ответственность за распространение наркотиков предусмотрена по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков и психотропных веществ).
Что за ажиотаж?
Маркетолог Максим Горбунов пояснил, что после краха крупнейшей нелегальной даркнет-площадки Г**** появилось около 10 параллельных площадок-аналогов, между которыми сейчас идет маркетинговая война, кроме того, активно рекламируются отдельные магазины, которые себя продвигают. Сейчас именно реклама наркотиков на улице вышла на первые позиции.
— Раньше была Г****, и на ней реклама сторонних магазинов была запрещена. За это блокировали сам магазин. Маркетинговые бюджеты раньше были одни у Г****, и она не парилась, чтобы себя как-то продвигать. Сейчас же идет «битва престолов» крупных площадок, которые пытаются выпендриться друг перед другом, и плюс конкретные шопы, которые себя продвигают, — объяснил засилье наркорекламы Максим Горбунов.
По словам эксперта, в Telegram сейчас больше всего каналов по набору персонала: площадкам и магазинам требуются «кладмены». На втором месте — каналы, где ищут так называемых «граффитчиков» — тех, кто рисует на улицах города граффити с рекламой наркотиков. Их регулярно ловят, но сроки они не получают.
— В лучшем случае они получают по жопе. Доказать, что именно тот или иной человек рисовал определенную надпись, практически невозможно, и полиция не занимается этим, — объясняет собеседник НГС.
Максим Горбунов поясняет, что задача авторов таких граффити и трафаретных рисунков — не чтобы кто-то увидел и купил, а чтобы о них писали и говорили. Также он рассказал свое видение решения проблемы.
— Активисты в Бердске пытались закрашивать баллонами рекламу наркошопов, но это превратилось в фарс. На них жаловались в полицию жители, и полиция наказывала их за вандализм. Они пытались договориться, но ничего не получилось. Никто в итоге больше не пытается бороться, коммунальщики тоже ничего не делают, — сетует спикер. — Нужна организация, в которую будет возможность жаловаться и которая бы контролировала исполнительных лиц. Должен быть регламент, в какой срок и кем должна быть замазана реклама. Эта тема сейчас не регламентирована.
Горбунов уверен: гражданское общество может влиять на происходящее только опосредованно, так как спрос на наркотики остается. Люди фактически не могут запретить даркмаркеты, но повлиять на рекламу наркотиков можно. Чтобы такой рекламы на улицах стало меньше, а селебрити и блогеры не снимались в ней, нужно, чтобы люди не относились к происходящему равнодушно.
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