«Максимум получают по жопе»: Новосибирск пестрит рекламой наркотиков — почему не наказывают виновных

Другие новосибирцы тоже сетуют на странные надписи, которые замечают на стенах домов во всех районах мегаполиса.



— Шла с парнем, читаю надпись на доме «Шишка, лес, прикоп». Там еще определенный телеграм-канал указан был. Не поняла, что это. Молодой человек пояснил, что это — настоящая реклама наркотиков, — сообщила сибирячка.



Такие надписи, выполненные с помощью баллончиков с краской и трафаретов, новосибирцы замечают повсеместно. Корреспондент НГС во время прогулки по Кировскому району встречала их на домах по улице Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Вертковской, Ватутина. Это левый берег, удаленный от центра. Но на улицах Революции и Советской в районе Тихого центра они тоже есть.

