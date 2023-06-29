«Вышел и потерял память»: пожилой мужчина пропал в Новосибирске — видео, где его видели в последний раз

— Территория поиска — весь город и область. С вокзала можно уехать куда угодно. А также становится ясно, что дедушка совсем не похож на то фото, которое у нас в работе, — уточнили в поисковом отряде. — За весь день и ночь добровольцами были наклеены сотни ориентировок, патрули работали по маршруту автобуса. Здание вокзала было осмотрено утром и вечером. Больницы взяты на контроль, информация о поступивших проверяется несколько раз в день.

