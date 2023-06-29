«Вышел и потерял память»: пожилой мужчина пропал в Новосибирске — видео, где его видели в последний раз

В Новосибирске третьи сутки ищут 68-летнего Владимира Савинских. Мужчина пропал 27 июня в Заельцовском районе города.
Как сообщили в группе поискового отрада «ЛизаАлерт» Новосибирской области во «ВКонтакте», пожилой мужчина вышел из дома и ушел в неизвестном направлении. Сибиряк мог потерять память.
— Вероятно, Владимир Николаевич вышел на прогулку и потерял память. Домой он не вернулся, — уточнили в поисковом отряде.
Заявка о пропаже пожилого мужчины поступила вечером 27 июня, но выезд волонтеров на поиск осложняли несколько факторов. Так, во время поиска на улице всю ночь шел проливной дождь, а фотография новосибирца, которую предоставили родные поисковому отряду, была 15-летней давности.
Несмотря на это, уже на следующий день волонтеры смогли найти записи с камер, на которых замечен мужчина. Он сел на автобус, который едет до железнодорожного вокзала Новосибирск — Главный.
— Территория поиска — весь город и область. С вокзала можно уехать куда угодно. А также становится ясно, что дедушка совсем не похож на то фото, которое у нас в работе, — уточнили в поисковом отряде. — За весь день и ночь добровольцами были наклеены сотни ориентировок, патрули работали по маршруту автобуса. Здание вокзала было осмотрено утром и вечером. Больницы взяты на контроль, информация о поступивших проверяется несколько раз в день.
Рост Владимира Савинских — 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые, глаза серые. В день пропажи новосибирец был одет в бежевую ветровку, темно-синее трико, серую рубашку и черные ботинки. Пожилой мужчина носит бороду. Волонтеры просят сообщать любую информацию о сибиряке по телефону горячей линии: 8 (800) 700 54 52 или 112.
Накануне новосибирские полицейские нашли пропавшего 13-летнего мальчика, который пропал 26 июня в Томской области. Его обнаружили в одной из местных больниц.