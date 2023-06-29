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Контрактник из Новосибирска не появлялся полгода на службе и получил 6 лет колонии

Также его наказали за кражу телефона у знакомого

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За время отсутствия на службе Копытов успел украсть телефон у знакомого

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Военный гарнизонный суд Красноярска приговорил к 6 годам колонии строгого режима рядового, который 6 месяцев не появлялся в воинской части.

Рядовой Копытов служил по контракту в Новосибирске. 14 ноября 2022 года он не явился в часть.

— Преследуя умысел на дезертирство, о своем местонахождении командование воинской части не уведомлял, в правоохранительные органы или органы военного управления по вопросу дальнейшего прохождения военной службы не обращался, проводил время по своему усмотрению, занимался случайными заработками, скрывал свою принадлежность к ВС России, — рассказали в суде.

Кроме того, в апреле Копытов украл у своего знакомого мобильный телефон. В апреле 2023 года его задержали.

Красноярский гарнизонный военный суд назначил ему 6 лет колонии строгого режима и штраф в 10 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд назначил 5 лет колонии общего режима рядовому Владимиру Константинову. Мужчина покинул палаточный лагерь военной части и ушел домой, где проводил время с семьей.

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