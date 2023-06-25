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Видео: вагнеровский танк выехал из ворот Ростовского цирка

Весь день он блокировал проезд между цирком и штабом ЮВО

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Танк стоял в воротах цирка весь день

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Вагнеровский танк выехал из ворот Ростовского цирка около 22:30, сообщает корреспондент 161.RU с Буденновского проспекта.

Бронированная машина стояла там с раннего утра 24 июня, когда вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа.

Подразделения «Вагнера» покидают свои позиции в центре Ростова.

ЦиркБуденновский проспект
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