Видео: вагнеровский танк выехал из ворот Ростовского цирка

Вагнеровский танк выехал из ворот Ростовского цирка около 22:30, сообщает корреспондент 161.RU с Буденновского проспекта.
Бронированная машина стояла там с раннего утра
Подразделения «Вагнера» покидают свои позиции в центре Ростова.
Весь день он блокировал проезд между цирком и штабом ЮВО
Вагнеровский танк выехал из ворот Ростовского цирка около 22:30, сообщает корреспондент 161.RU с Буденновского проспекта.
Бронированная машина стояла там с раннего утра
Подразделения «Вагнера» покидают свои позиции в центре Ростова.