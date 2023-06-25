Видео: вагнеровский танк выехал из ворот Ростовского цирка

Вагнеровский танк выехал из ворот Ростовского цирка около 22:30, сообщает корреспондент 161.RU с Буденновского проспекта.



Бронированная машина стояла там с раннего утра 24 июня , когда вагнеровцы заняли здание штаба Южного военного округа.

