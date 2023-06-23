Репер Гуф прилетел в Новосибирск — охрана не подпустила фанатов к звезде: видео

Хип-хоп исполнителя Алексея Долматова, известного по псевдониму Гуф, заметили в новосибирском аэропорту Толмачево. Соответствующую видеозапись выложил подписчик паблика «Новосибирск» «ВКонтакте» 23 июня.
— В Толмачёво прилетел Гуф охраны как у президента пытался подойти сфотографироваться не подпустили, — сообщил автор видео.
На афише концертов Гуфа не значится выступлений в Новосибирске. На момент публикации материала Алексей Долматов не писал в своих социальных сетях о визите в Сибирь.
В 2020 году Гуф пожертвовал новосибирскому приюту для собак 100 тысяч рублей.