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Репер Гуф прилетел в Новосибирск — охрана не подпустила фанатов к звезде: видео

Алексея Долматова заметили и сняли на видео в аэропорту Толмачево

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Фанат расстроился, что его не пустили к Долматову

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Хип-хоп исполнителя Алексея Долматова, известного по псевдониму Гуф, заметили в новосибирском аэропорту Толмачево. Соответствующую видеозапись выложил подписчик паблика «Новосибирск» «ВКонтакте» 23 июня.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
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Видео: «Новосибирск» / «ВКонтакте»

— В Толмачёво прилетел Гуф охраны как у президента пытался подойти сфотографироваться не подпустили, — сообщил автор видео.

На афише концертов Гуфа не значится выступлений в Новосибирске. На момент публикации материала Алексей Долматов не писал в своих социальных сетях о визите в Сибирь.

В 2020 году Гуф пожертвовал новосибирскому приюту для собак 100 тысяч рублей.

ГуфАлексей ДолматовРэп
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