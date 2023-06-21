Город с видами на Китай. Чем живут и о чем мечтают жители Благовещенска, самого приграничного города России

Это история неоднократно звучала в местных СМИ, а ее достоверность подтвердил сам Иван Болотский — палеонтолог, который согласился провести экскурсию для меня по палеонтологическому музею и лаборатории.



— Его извлечение заняло три полевых сезона, то есть в 1999 году мы обнаружили кончик хвоста, и они потом пошли, пошли, пошли эти позвонки, — рассказывает Иван Болотский, перебирая пальцами по позвонкам огромного динозавра. — То есть он был в естественном сочленении, один к одному, как его глиной засыпало 65 миллионов лет назад, так он и остался, так вот он и лежал, немножко совсем поломало его. В 1999 году мы докопались до таза, в 2000 году дошли до шеи, и осталась главная интрига, сохранился ли у него череп. В 2001-м выяснили, что череп все-таки остался. Это была действительно большая сенсация, потому что олоротитан — это первый сохранившийся скелет динозавра из России вообще.

