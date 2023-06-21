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Открытка с Дальнего ВостокаОбзор

Город с видами на Китай. Чем живут и о чем мечтают жители Благовещенска, самого приграничного города России

Люди Амура, кости динозавров, любовь к «японкам» — слетали в Амурскую область проникнуться

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Китай по ту сторону Амура

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Городские порталы продолжают рассказывать истории с Дальнего Востока — такой далекой для многих и неизведанной части России. В первой серии наших «Открыток» мы писали о том, как Читу на несколько дней заполняют люди в национальных костюмах — участники самобытного и единственного в своем роде фестиваля «Даурия». Сегодня предлагаем отправиться в Благовещенск в компании журналиста Руслана Симушина.

Я вышел из самолета в Благовещенске аккурат перед Днем города и сразу пошел смотреть местные пейзажи. Город оказался пестр на азиатские мотивы, а где-то под всем этим лежат кости динозавров — говорят, вон там на сопке останки древних ящеров прям торчат из-под земли. Отдельно удивили люди, мечтательные и увлеченные.

Городские пейзажи, набережная и русско-китайский менталитет

Известное почти всем выражение «город контрастов» подходит Благовещенску идеально. Идешь по Шевченко, справа видишь здание XIX века, в котором сейчас разместился банк, слева — многоэтажка, а чуть поодаль — кафе «Пекинская утка». Кстати, готовят там китайцы, владельцы — тоже китайцы. Вообще в каждом втором кафе Благовещенска к столу подают китайские блюда. Найти что-то российское порой даже сложно.

Ресторан узбекской кухни

Ресторан узбекской кухни

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Притом что в самой центральной части города дома в основном старинные — это улицы Ленина, Зейская и Амурская, все они выглядят прекрасно — многие здания здесь уже прошли реставрацию. Впрочем, приезжают сюда смотреть не на здания (и зря), а на набережную.

Набережная — это намытая территория. Ею Благовещенск прирос около 10 лет назад. Получилось не только красиво, но и практично. Намытая территория защищает город от паводка.

Колесо обозрения в Хэйхэ

Колесо обозрения в Хэйхэ

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Сразу за детской площадкой, если заходить с Пионерской, над Хэйхэ — китайским городом по ту сторону Амура — возвышается колесо обозрения. Оно стоит без дела, но всё же манит своими размерами. Вообще Китай и Россия на этих набережных будто соревнуются между собой. Россия поставила 75-метровый флагшток, Китай — колесо обозрения. Мы строим громадные и высоченные отели с амфитеатром и разноцветным центром «Трибуна холл» — место строительства пока закрыто забором, но обещают сделать подсветку даже пешеходных дорожек и построить международный фуникулер. Они — кафе, торговые центры и парки прямо на реке. И нет, не на берегу, прямо на воде.

Теплоход на Амуре

Теплоход на Амуре

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Если вы подумали, что Китай — единственное, чем можно любоваться на набережной, вы ошиблись. Ходить по набережной тут можно часами хоть в одну сторону, хоть в другую — везде достопримечательности. В центре — Триумфальная арка, или Царские ворота, — называют ее по-разному, но оба названия отлично подходят. Она была разрушена в советское время, но ее воссоздали в 2000-х годах такой же триумфальной, как она и была, позади площадь Победы — там такие же монументальные монолиты, посвященные Победе. Масштабно и красиво.

Триумфальная арка

Триумфальная арка

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Площадь Победы

Площадь Победы

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Причем в этом весь Благовещенск — если что-то делается, то нормально, красиво и с заботой. Даже пандусы есть и дорожки для людей с ограниченными возможностями.

Башня старого маяка

Башня старого маяка

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Поспрашивал у местных жителей, как на них влияет Китай. Оказалось, что это не только вид по ту сторону Амура и рынки. В Благовещенске живет много китайцев, в Хэйхэ — много выходцев из Благовещенска. До коронавируса и отмены безвизового режима благовещенцы покупали там квартиры, ездили на «речном трамвае» (местные так называют теплоход. — Прим. ред.) пообедать китайской едой. И, в принципе, несмотря на закрытие границ, более-менее здесь всё осталось таким же, вот только на обед не съездить, да и товар из Китая стал немного другими путями поступать.

Кстати, благодаря новому трансграничному мосту Благовещенск — Хэйхэ жители снова смогут регулярно посещать Китай. Этого здесь все ждут с нетерпением. Пассажирское сообщение по мосту через границу обещают открыть совсем скоро, после завершения строительства пунктов пропуска.

Прогулки по набережной

Прогулки по набережной

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Интересное про китайскую сторону Амура: китайцы периодически поздравляют россиян с государственными праздниками. Например, включают свет на своих зданиях так, чтобы он выглядел как российский триколор. Недавно колесо обозрения подсвечивали изображениями героев России, участвовавших в спецоперации. Я, к сожалению, не застал этого, но в Сети есть много видео с посланиями китайцев нам. Благовещенск можно смело назвать столицей дружбы народов России и Китая.

Здесь даже сквер есть, который так и называется — Сквер дружбы, в нем есть и беседка Конфуция, и свое озеро со светящимися фонтанами. Люди, которые живут на другом конце города, ездят туда на семейные прогулки. Просто пройтись по тротуарам, постоять над фонтаном — поймать на себе его брызги в ветер, посидеть в «Беседке солнца», которая находится на возвышении, посмотреть на город.

Фонтаны Сквера дружбы

Фонтаны Сквера дружбы

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Каменный сад и подъем к «Беседке солнца»

Каменный сад и подъем к «Беседке солнца»

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«Беседка солнца»

«Беседка солнца»

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Одна из местных жительниц, девушка лет 20, сказала мне, что и менталитет у них отчасти китайский, перемешалось всё и исторически так сложилось. Однако, как именно, объяснить не смогла. А я, кажется, понял — из общего у них обязательность. Проще всего это объяснить на примере: День города, несколько улиц вблизи Набережной и у парка при правительстве перекрыли, машин нет, только автомобили ДПС стоят посреди перекрестка где-то вдалеке, но люди всё равно ждут зеленого сигнала светофора.

Вот так

Вот так

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Дальневосточная любовь к «японкам»

Любовь к японским автомобилям общая для всего Дальнего Востока — они и стоят дешевле, и долговечнее, да и в целом приятные. В День города сразу за правительственным сквером (по картам он называется Сквером мира, но местные так не говорят) расположился целый автофестиваль «Мотор-шоу». Тут и ретроавтомобили, и «Жигули», и «Мускул-кары» — это такие американские автомобили 1960-х годов и, конечно же, «японки». Найти фестиваль было просто — даже глаза не нужны, среди участников проводился конкурс на самый мощный звук, поэтому сабвуферы сразу нескольких автомобилей, пытавшихся переорать друг друга, были слышны за несколько кварталов.

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Среди них есть автомобиль Доминика Торетто

Среди них есть автомобиль Доминика Торетто

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Водители нежно протирают колеса, омывают стёкла — чтобы всё блестело. Это касается только тех автомобилей, что похожи на машины из серии игр Need for Speed (12+). Тут же и спортивные гоночные «развалюхи» — «Жигули», «Нивы», на которых благовещенцы «дрифтят» по местным трассам, а значит, постоянно бьются. Смысл натирать диски, если бампер с вмятиной?

Девушка мечтательно смотрит под капот

Девушка мечтательно смотрит под капот

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Среди хозяев авто нашел организатора — директора «Развития автомобильного спорта Дрэг-Рейсинг» Юрия Поскрёбышева. Он рассказал, что в фестивале участвует еще четыре города, к тому же в Благовещенск привезли «Хаммер» из «Брата 2» (16+) — не реплику, а именно тот самый легендарный автомобиль.

«Хаммер» из «Брата 2» (16+)

«Хаммер» из «Брата 2» (16+)

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— Большинство автомобилей — местные, также присутствуют город Свободный, Циолковский, Хабаровск и Владивосток. Одна машина у нас — «Хаммер» из «Брата 2» (16+), вот прям она, как в фильме снималась, так к нам и приехала, потом машины, которые были в «Форсаже» (16+) — они стилизованные. Например, в «Форсаж 8» (16+) была машина у Доминика Торетто — она вот здесь, — говорит организатор.

Машина из «Форсаж 8», в фильме ей управлял Доминик Торетто

Машина из «Форсаж 8», в фильме ей управлял Доминик Торетто

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Вообще такие автомероприятия в Благовещенске организуют с 2014 года — чаще всего это выставки, реже гонки, но законные и разрешенные. В этом году на льду Амура встретились русские и китайские гонщики. На это зрелище стоило бы посмотреть. Кстати, на льду Амура же зимой бывает хоккей — товарищеские матчи по хоккею между российской и китайской командами.

Местные жители — участники готовятся к выставкам скрупулезно, годами занимаясь тюнингом своих железных коней.

— Шли к этому долго, целенаправленно, специально машину и готовили. У нас в основном «японцы» развиты, всякие «марки», «чайзеры». Моя — «Субару-Форестер». Просто как-то полюбила «Субару», — рассказала хозяйка матового черно-красного внедорожника.

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Всего организаторы установили здесь 135 машин, каждая — произведение искусства. Даже европейские ретроавтомобили и военная техника времен Великой Отечественной войны нашли свое место.

Город мастеров и мечтателей

В Благовещенске все дороги ведут на набережную. Гуляя по квадратному городу, ты рано или поздно придешь на берег Амура. Особенно — в День города, особенно — вечером. Улица пронизана настроением творчества — от амфитеатра, где московский оперный певец Дмитрий Янковский танцует под мелодию из «Пиратов Карибского моря» в исполнении местного джазового оркестра, до артистов, играющих через каждые 15–20 метров.

Амфитеатр при свете дня

Амфитеатр при свете дня

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Кстати, об амфитеатре — интересное строение. Там только бетонные ступеньки-сиденья и никакой крыши. Похоже на античные театры, только акустика не та и за артистами вместо бетонных конструкций находится Китай. Вечером, после заката выглядит эпично. Огни китайских зданий — будто фон для артистов, еще отлично это сочетается с самим московским певцом и его программой «Не опера». Внезапно пошедший дождь посреди концерта никак не помешал публике наслаждаться музыкой, настолько она заряжена на концерт.

Дмитрий Янковский поет на фоне Китая

Дмитрий Янковский поет на фоне Китая

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Московский оперный певец танцует под мелодию из «Пиратов Карибского моря»

Видео: Руслан Симушин / CHITA.RU

Дождь отражается в фонарях у флагштока с триколором — выглядит фантастически.

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Видео: Руслан Симушин / CHITA.RU

Идя дальше, ближе к причалу теплохода, нашел очень колоритного музыканта. Вернее, сначала услышал знакомые ноты, разбавленные электрогитарой, — гимн России, а потом увидел седого бородатого мужчину с «острой» электрогитарой, с какой обычно выступают металлисты. Поговорить с ним на месте не получилось, но он раздает визитки.

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Игорь Павлов играет гимн России

Видео: Руслан Симушин / CHITA.RU

Его зовут Игорь Павлов. Мужчине недавно сделали операцию на голосовых связках, поэтому он пока молчалив. Списался с ним в соцсетях и выяснил, что музыкой Игорь занимается уже 50 лет. Сам он родом из Узбекистана, но волею судьбы оказался на Дальнем Востоке. Дети и жена разъехались, кто в Москву, кто в Прагу, а он здесь, играет на набережной.

Игорь Павлов

Игорь Павлов

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— Решил вспомнить молодость и реализовать свои юношеские мечты. Плюс к пенсии небольшая добавка, — говорит Павлов.

Солист группы IJTLOVE Сергей Макаров

Солист группы IJTLOVE Сергей Макаров

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Буквально в 30 метрах от него стояли ребята — IJTLOVE. Это ламповая рок-группа, в которой помимо электрогитар и ударных внезапно есть баян. Звучат красиво, орут душевно. Между песнями подошел к солисту — Сергею Макарову. Несмотря на громкий голос, собравший вокруг коллектива человек сорок, говорил он тихо, еще и хрипел. Оказалось, что пару дней назад играл здесь же на набережной до полуночи и простыл, еще и под дождь сегодня попал, но искусство превыше всего.

Группа IJTLOVE

Группа IJTLOVE

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Коллектив копит на тур во Владивосток

Видео: Руслан Симушин / CHITA.RU

Ребята играют в барах, планируют музыкальный тур во Владивосток, собственно, ради этого и выступают на набережной, чтобы не так сильно тратиться из своего кармана на самолет и перевозку аппаратуры и не искать каждому по третьей работе.

Внезапный танцевальный батл

Внезапный танцевальный батл

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Тут же подростки устроили танцевальный батл. Пляшут брейк-данс. Победитель определяется криком толпы, но даже спустя 20 минут толпа кричала и аплодировала одинаково громко каждому из танцоров. Получилась ничья. На ковер вышли дети. Среди людей были три девочки в нарядах как из XIX века. Вообще по городу таких много ходило, но догнать их почему-то не удавалось. Здесь совпали все карты. Оказалось, что в Благовещенске проходит акция «Город в цвете» и они цветки этого города.

Девушки — цветы города

Девушки — цветы города

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Попали они на эту важную работу по знакомству — им предложили побыть волонтерами, они и согласились. Главная обязанность — просто гулять по центру Благовещенска с самого утра до вечера. На каблуках. Девочки справились.

Мастерица Наталья Россихина со своими изделиями

Мастерица Наталья Россихина со своими изделиями

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В сквере при правительстве нашел удивительную личность — Наталья Россихина имеет три высших образования, в их числе и юридическое, вышла на пенсию и занимается рукоделием — плетет из бумаги подсвечники, корзинки и различную домашнюю утварь, выставляет их напоказ и участвует в конкурсах.

Казак со шпажкой

Казак со шпажкой

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— Есть люди мастеровые, а есть «я — творец». Вот я сделала самовар, прежде чем его сплести, подняла историю наших самоваров, сделанных в России. У нас были братья Баташовы, я подняла все фотографии, распечатала и прямо по фотографиям сплела в натуральную величину. А потом у меня был вот такой маленький, пятнадцатисантиметровый, и к нему были сплетены в миниатюре блюдца и подносик, — говорит Наталья.

Печатный вариант «7 чудес Благовещенска». С обратной стороны изображена карта с указанием, где находится каждый объект

Печатный вариант «7 чудес Благовещенска». С обратной стороны изображена карта с указанием, где находится каждый объект

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Еще среди ее работ — текстильное панно с семью чудесами Благовещенска, там изображена и Триумфальная арка, и Благовещенский собор, и Театр драмы, и Пограничная вышка. Также она включила в чудеса Благовещенска центр эстетического воспитания детей и детский хореографический ансамбль «Ровесники». Седьмым чудом, бесспорно, стали динозавры.

Присмотритесь к фазанам

Гадрозавр Благовещенского палеонтологического музея

Гадрозавр Благовещенского палеонтологического музея

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Есть в Благовещенске легенда, которая звучит как легенда, а на деле правда. В палеонтологическом музее размещен скелет амурозавра — его зовут Ванюша. Имя такое появилось из-за палеонтолога Юрия Болотского, который в советское время целенаправленно переехал в Благовещенск, чтобы изучить и раскопать древних ящеров — они почему-то не интересовали тогда всё остальное палеонтологическое сообщество. Первые сообщения о том, что на Амуре есть динозавры, были еще столетия назад — полковник Виктор Манакин нашел у рыбаков странные камни, они использовались в качестве грузиков для сетей. Но в то, что эти торчащие прямо из-под земли скелеты могут нести какую-то ценность, почему-то никто не верил. Тогда Юрий Болотский отправился в Благовещенск, нашел местное кладбище и в течение нескольких лет вел раскопки. Брал с собой сына Ивана. Именно Иван и нашел первые целые кости амурозавра — поэтому он Ванюша.

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Это история неоднократно звучала в местных СМИ, а ее достоверность подтвердил сам Иван Болотский — палеонтолог, который согласился провести экскурсию для меня по палеонтологическому музею и лаборатории.

— Его извлечение заняло три полевых сезона, то есть в 1999 году мы обнаружили кончик хвоста, и они потом пошли, пошли, пошли эти позвонки, — рассказывает Иван Болотский, перебирая пальцами по позвонкам огромного динозавра. — То есть он был в естественном сочленении, один к одному, как его глиной засыпало 65 миллионов лет назад, так он и остался, так вот он и лежал, немножко совсем поломало его. В 1999 году мы докопались до таза, в 2000 году дошли до шеи, и осталась главная интрига, сохранился ли у него череп. В 2001-м выяснили, что череп все-таки остался. Это была действительно большая сенсация, потому что олоротитан — это первый сохранившийся скелет динозавра из России вообще.

Кроме того, Благовещенск — это вообще единственный город в России, по словам палеонтолога, где массовое захоронение динозавров находится прямо в городе. Примерно 65 миллионов лет назад здесь сошел сель и похоронил под собой стадо древних ящеров.

Останки древних рептилий

Останки древних рептилий

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Это захоронение довольно известно в палеонтологическом мировом сообществе. «Ученые из Москвы приезжали, бельгийцы работали, китайцы работали, международные мероприятия проводились, но это уже довольно давно было», — говорит Болотский. Работа над этим динозавром, кстати, еще не закончена, благовещенские палеонтологи готовят публикацию в научный журнал, но ученый пока отказался говорить, о чём: «Довольно сенсационно может получиться».

Зубы хищных динозавров

Зубы хищных динозавров

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Зубы гадрозавров

Зубы гадрозавров

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Впрочем, и без этого трехметрового ящера у палеонтологического музея есть работа: костей столько, что можно собрать трех динозавров, причем не из слепков, как Ванюша, а именно из костей. Правда, делать так нельзя, пока каждая кость не будет тщательно исследована.

В этом же кладбище находят еще и клыки тираннозавров. Хищники приходили на место схода селя, который погубил стадо амурозавров, ели их плоть и оставляли свои клыки в их костях. Животным это никак не вредило, так как у них отрастали новые клыки.

Клык тираннозавра

Клык тираннозавра

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Мечта Ивана Болотского — найти тираннозавра целиком. Задача сложная, но есть шанс того, что вместе с амурозаврами был погребен и тираннозавр.

— Находили амурозавров в основном. Часть костей мы даже не вывезли еще с местонахождения с прошлого года, потому что некуда, — признается палеонтолог, пока мы выходим из музея и лаборатории.

Всё здесь в костях динозавров

Всё здесь в костях динозавров

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Места в музее нет. Экскурсию, кстати, здесь проблемно провести именно из-за этого. Везде кости, которые надо сберечь, соблюсти определенные условия для того, чтобы они не развалились.

— Вот этот слепок весил 2 тонны, когда мы его достали, — Иван показывает рукой на ящик, а потом на деревянное окно здания, — окно пришлось разобрать и краном его сюда занести, потому что уж очень тяжелым был.

Тот самый слепок, который когда-то весил две тонны

Тот самый слепок, который когда-то весил две тонны

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Несмотря на то что это место воистину историческое и скрывает в себе находок еще лет на 20, как всегда, денег на все желания палеонтологов не хватает, пространства, чтобы показывать свои находки так масштабно, как они могли бы, пока нет. Но в центре «Трибуна холл» на набережной по проекту предусмотрен большой палеонтологический музей. Даже интересно, как это будет реализовано.

Иван Болотский

Иван Болотский

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Пока ехали с Иваном до кладбища, решил у него спросить, стал ли он палеонтологом из-за отца или сам?

— А у меня выбора не было. Да нет, шучу, конечно. Хорошая, интересная профессия.

Путь до кладбища ящеров на машине занял не более 15 минут. Проходим через деревянный забор, там охранник и две собаки, чуть поодаль, за бетонной лестницей — раскопки. Сезон пока еще не начался, он с июля по август, но квадрат раскопок с прошлого сезона всё же остался. Выглядит кладбище как не очень ухоженный огород дачника, вот тут капусту можно посадить, а там, кажется, помидоры, но всюду здесь кости динозавров.

Место раскопок

Место раскопок

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Даже мне, конечно, с помощью Ивана, который за время работы научился их отличать издалека, удалось найти кость. Это, по словам палеонтолога, нечто трубчатое, скорее всего, локоть гадрозавра. Вероятность этого 99%, потому что гадрозавров в основном здесь и находят. Правда, останки эти никакой ценности для палеонтологов не имеют.

Часть локтя гадрозавра

Часть локтя гадрозавра

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Динозавров в Благовещенске любят и ценят. Я нашел как минимум три памятника амурозаврам: один — на Набережной, другой — на остановке в районе Мухина — Артиллерийской, а третий — в правительственном сквере, из проволоки и веток.

Амурозавр на Набережной

Амурозавр на Набережной

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Кстати, если вы думаете, что динозавры вымерли окончательно, внимательнее присмотритесь к тому, что вы едите. Например, к курице. Вам интересно, как вели себя древние животные? Посмотрите видео с фазанами — примерно так же.

В противовес супердревнему палеонтологическому кладбищу в Амурской области есть суперсовременный космодром Восточный. Туда даже экскурсии проводят на запуски ракет, но, к сожалению, ехать от столицы региона неблизко, да и запусков на ближайшие даты не было.

Ракету везут на стартовый комплекс

Ракету везут на стартовый комплекс

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Взлет ракеты с космодрома Восточный

Взлет ракеты с космодрома Восточный

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«Речным трамваем» доехали до Китая

Съездить в Благовещенск и не прокатиться на теплоходе по Амуру — это как побывать в Москве и не сходить на Красную площадь. В общем, обязательное мероприятие. Местные посоветовали взять билет ближе к 20:00, да и на обеденный рейс у меня почему-то купить билет на теплоход не вышло — он не пришел.

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Заранее его приобрести нельзя, а у самого киоска я выяснил, что плата только наличными. Пришлось постоять 20 минут в очереди и попросить других таких же ожидающих обменяться деньгами — виртуальными на реальные.

Когда корабль пришвартовался, капитан выглянул из своей кабины и смотрел, как большим потоком его судно покидают накатавшиеся пассажиры и как маленькими группками заходят новые. Внутрь зашел и я. Из-за гула мотора и шума волн ничего не слышно, надо смотреть: прямо по курсу красный закат, упавший в реку, и Китай. На российской стороне — порт с торговыми кораблями, чуть подальше мост — тот самый, что достроили всего год назад, — он поражает своей красотой и масштабностью.

Капитан рассматривает прибывших пассажиров

Капитан рассматривает прибывших пассажиров

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Вид на набережную с «речного трамвая»

Вид на набережную с «речного трамвая»

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Некоторые люди сели внутри, что-то пили, что-то ели и смотрели на красоту из окна, а я, как и многие другие, решил тесниться снаружи, наслаждаясь влажным запахом и вечерней прохладой. Садилось солнце, мужчина справа от меня с наслаждением пил пиво, девочки слева делали селфи.

Китайская граница на русско-китайском мосту

Китайская граница на русско-китайском мосту

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Новый мост Благовещенск — Хэйхэ — первый автомобильный мост из России в Китай. Круглосуточно по нему снуют грузовики, перевозя сотни тонн товаров в обе стороны.

За поворотом реки есть еще один мост — очень похожий по очертаниям на мост в Китай. Новый переход через реку Зею (Благовещенск расположен на слиянии Амура и Зеи. — Прим. ред.) ждут все горожане — старая переправа поклонного возраста, а новый возвели с опережением графика на год. Уже осенью по нему запустят движение.

Российская граница на русско-китайском мосту

Российская граница на русско-китайском мосту

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Российско-китайский мост в полный рост

Российско-китайский мост в полный рост

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Порт Благовещенска

Порт Благовещенска

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На обратной дороге нас ждал Китай и ночные огни этого города. Мне даже показалось (только показалось), что в какой-то момент мы пересекли границу и я ненароком побывал в соседней стране — яркой и красивой. Берег Благовещенска, если смотреть с центра реки, освещен не так ярко, но зато гораздо роднее.

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