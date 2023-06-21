Город с видами на Китай. Чем живут и о чем мечтают жители Благовещенска, самого приграничного города России

Городские порталы продолжают рассказывать истории с Дальнего Востока — такой далекой для многих и неизведанной части России. В первой серии наших «Открыток» мы писали о том, как Читу на несколько дней заполняют люди в национальных костюмах — участники самобытного и единственного в своем роде фестиваля «Даурия». Сегодня предлагаем отправиться в Благовещенск в компании журналиста Руслана Симушина.
Я вышел из самолета в Благовещенске аккурат перед Днем города и сразу пошел смотреть местные пейзажи. Город оказался пестр на азиатские мотивы, а где-то под всем этим лежат кости динозавров — говорят, вон там на сопке останки древних ящеров прям торчат из-под земли. Отдельно удивили люди, мечтательные и увлеченные.
Городские пейзажи, набережная и русско-китайский менталитет
Известное почти всем выражение «город контрастов» подходит Благовещенску идеально. Идешь по Шевченко, справа видишь здание XIX века, в котором сейчас разместился банк, слева — многоэтажка, а чуть поодаль — кафе «Пекинская утка». Кстати, готовят там китайцы, владельцы — тоже китайцы. Вообще в каждом втором кафе Благовещенска к столу подают китайские блюда. Найти что-то российское порой даже сложно.
Притом что в самой центральной части города дома в основном старинные — это улицы Ленина, Зейская и Амурская, все они выглядят прекрасно — многие здания здесь уже прошли реставрацию. Впрочем, приезжают сюда смотреть не на здания (и зря), а на набережную.
Набережная — это намытая территория. Ею Благовещенск прирос около
Сразу за детской площадкой, если заходить с Пионерской, над Хэйхэ — китайским городом по ту сторону Амура — возвышается колесо обозрения. Оно стоит без дела, но всё же манит своими размерами. Вообще Китай и Россия на этих набережных будто соревнуются между собой. Россия поставила
Если вы подумали, что Китай — единственное, чем можно любоваться на набережной, вы ошиблись. Ходить по набережной тут можно часами хоть в одну сторону, хоть в другую — везде достопримечательности. В центре — Триумфальная арка, или Царские ворота, — называют ее по-разному, но оба названия отлично подходят. Она была разрушена в советское время, но ее воссоздали в
Причем в этом весь Благовещенск — если что-то делается, то нормально, красиво и с заботой. Даже пандусы есть и дорожки для людей с ограниченными возможностями.
Поспрашивал у местных жителей, как на них влияет Китай. Оказалось, что это не только вид по ту сторону Амура и рынки. В Благовещенске живет много китайцев, в Хэйхэ — много выходцев из Благовещенска. До коронавируса и отмены безвизового режима благовещенцы покупали там квартиры, ездили на «речном трамвае» (местные так называют теплоход. — Прим. ред.) пообедать китайской едой. И, в принципе, несмотря на закрытие границ, более-менее здесь всё осталось таким же, вот только на обед не съездить, да и товар из Китая стал немного другими путями поступать.
Кстати, благодаря новому трансграничному мосту Благовещенск — Хэйхэ жители снова смогут регулярно посещать Китай. Этого здесь все ждут с нетерпением. Пассажирское сообщение по мосту через границу обещают открыть совсем скоро, после завершения строительства пунктов пропуска.
Интересное про китайскую сторону Амура: китайцы периодически поздравляют россиян с государственными праздниками. Например, включают свет на своих зданиях так, чтобы он выглядел как российский триколор. Недавно колесо обозрения подсвечивали изображениями героев России, участвовавших в спецоперации. Я, к сожалению, не застал этого, но в Сети есть много видео с посланиями китайцев нам. Благовещенск можно смело назвать столицей дружбы народов России и Китая.
Здесь даже сквер есть, который так и называется — Сквер дружбы, в нем есть и беседка Конфуция, и свое озеро со светящимися фонтанами. Люди, которые живут на другом конце города, ездят туда на семейные прогулки. Просто пройтись по тротуарам, постоять над фонтаном — поймать на себе его брызги в ветер, посидеть в «Беседке солнца», которая находится на возвышении, посмотреть на город.
Одна из местных жительниц, девушка лет 20, сказала мне, что и менталитет у них отчасти китайский, перемешалось всё и исторически так сложилось. Однако, как именно, объяснить не смогла. А я, кажется, понял — из общего у них обязательность. Проще всего это объяснить на примере: День города, несколько улиц вблизи Набережной и у парка при правительстве перекрыли, машин нет, только автомобили ДПС стоят посреди перекрестка где-то вдалеке, но люди всё равно ждут зеленого сигнала светофора.
Дальневосточная любовь к «японкам»
Любовь к японским автомобилям общая для всего Дальнего Востока — они и стоят дешевле, и долговечнее, да и в целом приятные. В День города сразу за правительственным сквером (по картам он называется Сквером мира, но местные так не говорят) расположился целый автофестиваль «Мотор-шоу». Тут и ретроавтомобили, и «Жигули», и «Мускул-кары» — это такие американские автомобили
Водители нежно протирают колеса, омывают стёкла — чтобы всё блестело. Это касается только тех автомобилей, что похожи на машины из серии игр Need for Speed (12+). Тут же и спортивные гоночные «развалюхи» — «Жигули», «Нивы», на которых благовещенцы «дрифтят» по местным трассам, а значит, постоянно бьются. Смысл натирать диски, если бампер с вмятиной?
Среди хозяев авто нашел организатора — директора «Развития автомобильного спорта Дрэг-Рейсинг» Юрия Поскрёбышева. Он рассказал, что в фестивале участвует еще четыре города, к тому же в Благовещенск привезли «Хаммер» из «
— Большинство автомобилей — местные, также присутствуют город Свободный, Циолковский, Хабаровск и Владивосток. Одна машина у нас — «Хаммер» из «
Вообще такие автомероприятия в Благовещенске организуют с 2014 года — чаще всего это выставки, реже гонки, но законные и разрешенные. В этом году на льду Амура встретились русские и китайские гонщики. На это зрелище стоило бы посмотреть. Кстати, на льду Амура же зимой бывает хоккей — товарищеские матчи по хоккею между российской и китайской командами.
Местные жители — участники готовятся к выставкам скрупулезно, годами занимаясь тюнингом своих железных коней.
— Шли к этому долго, целенаправленно, специально машину и готовили. У нас в основном «японцы» развиты, всякие «марки», «чайзеры». Моя — «Субару-Форестер». Просто как-то полюбила «Субару», — рассказала хозяйка матового черно-красного внедорожника.
Всего организаторы установили здесь 135 машин, каждая — произведение искусства. Даже европейские ретроавтомобили и военная техника времен Великой Отечественной войны нашли свое место.
Город мастеров и мечтателей
В Благовещенске все дороги ведут на набережную. Гуляя по квадратному городу, ты рано или поздно придешь на берег Амура. Особенно — в День города, особенно — вечером. Улица пронизана настроением творчества — от амфитеатра, где московский оперный певец Дмитрий Янковский танцует под мелодию из «Пиратов Карибского моря» в исполнении местного джазового оркестра, до артистов, играющих через каждые
Кстати, об амфитеатре — интересное строение. Там только бетонные ступеньки-сиденья и никакой крыши. Похоже на античные театры, только акустика не та и за артистами вместо бетонных конструкций находится Китай. Вечером, после заката выглядит эпично. Огни китайских зданий — будто фон для артистов, еще отлично это сочетается с самим московским певцом и его программой «Не опера». Внезапно пошедший дождь посреди концерта никак не помешал публике наслаждаться музыкой, настолько она заряжена на концерт.
Дождь отражается в фонарях у флагштока с триколором — выглядит фантастически.
Идя дальше, ближе к причалу теплохода, нашел очень колоритного музыканта. Вернее, сначала услышал знакомые ноты, разбавленные электрогитарой, — гимн России, а потом увидел седого бородатого мужчину с «острой» электрогитарой, с какой обычно выступают металлисты. Поговорить с ним на месте не получилось, но он раздает визитки.
Его зовут Игорь Павлов. Мужчине недавно сделали операцию на голосовых связках, поэтому он пока молчалив. Списался с ним в соцсетях и выяснил, что музыкой Игорь занимается уже
— Решил вспомнить молодость и реализовать свои юношеские мечты. Плюс к пенсии небольшая добавка, — говорит Павлов.
Буквально в 30 метрах от него стояли ребята — IJTLOVE. Это ламповая рок-группа, в которой помимо электрогитар и ударных внезапно есть баян. Звучат красиво, орут душевно. Между песнями подошел к солисту — Сергею Макарову. Несмотря на громкий голос, собравший вокруг коллектива человек сорок, говорил он тихо, еще и хрипел. Оказалось, что пару дней назад играл здесь же на набережной до полуночи и простыл, еще и под дождь сегодня попал, но искусство превыше всего.
Ребята играют в барах, планируют музыкальный тур во Владивосток, собственно, ради этого и выступают на набережной, чтобы не так сильно тратиться из своего кармана на самолет и перевозку аппаратуры и не искать каждому по третьей работе.
Тут же подростки устроили танцевальный батл. Пляшут брейк-данс. Победитель определяется криком толпы, но даже спустя 20 минут толпа кричала и аплодировала одинаково громко каждому из танцоров. Получилась ничья. На ковер вышли дети. Среди людей были три девочки в нарядах как из XIX века. Вообще по городу таких много ходило, но догнать их почему-то не удавалось. Здесь совпали все карты. Оказалось, что в Благовещенске проходит акция «Город в цвете» и они цветки этого города.
Попали они на эту важную работу по знакомству — им предложили побыть волонтерами, они и согласились. Главная обязанность — просто гулять по центру Благовещенска с самого утра до вечера. На каблуках. Девочки справились.
В сквере при правительстве нашел удивительную личность — Наталья Россихина имеет три высших образования, в их числе и юридическое, вышла на пенсию и занимается рукоделием — плетет из бумаги подсвечники, корзинки и различную домашнюю утварь, выставляет их напоказ и участвует в конкурсах.
— Есть люди мастеровые, а есть «я — творец». Вот я сделала самовар, прежде чем его сплести, подняла историю наших самоваров, сделанных в России. У нас были братья Баташовы, я подняла все фотографии, распечатала и прямо по фотографиям сплела в натуральную величину. А потом у меня был вот такой маленький, пятнадцатисантиметровый, и к нему были сплетены в миниатюре блюдца и подносик, — говорит Наталья.
Еще среди ее работ — текстильное панно с семью чудесами Благовещенска, там изображена и Триумфальная арка, и Благовещенский собор, и Театр драмы, и Пограничная вышка. Также она включила в чудеса Благовещенска центр эстетического воспитания детей и детский хореографический ансамбль «Ровесники». Седьмым чудом, бесспорно, стали динозавры.
Присмотритесь к фазанам
Есть в Благовещенске легенда, которая звучит как легенда, а на деле правда. В палеонтологическом музее размещен скелет амурозавра — его зовут Ванюша. Имя такое появилось из-за палеонтолога Юрия Болотского, который в советское время целенаправленно переехал в Благовещенск, чтобы изучить и раскопать древних ящеров — они почему-то не интересовали тогда всё остальное палеонтологическое сообщество. Первые сообщения о том, что на Амуре есть динозавры, были еще столетия назад — полковник Виктор Манакин нашел у рыбаков странные камни, они использовались в качестве грузиков для сетей. Но в то, что эти торчащие прямо из-под земли скелеты могут нести какую-то ценность, почему-то никто не верил. Тогда Юрий Болотский отправился в Благовещенск, нашел местное кладбище и в течение нескольких лет вел раскопки. Брал с собой сына Ивана. Именно Иван и нашел первые целые кости амурозавра — поэтому он Ванюша.
Это история неоднократно звучала в местных СМИ, а ее достоверность подтвердил сам Иван Болотский — палеонтолог, который согласился провести экскурсию для меня по палеонтологическому музею и лаборатории.
— Его извлечение заняло три полевых сезона, то есть в 1999 году мы обнаружили кончик хвоста, и они потом пошли, пошли, пошли эти позвонки, — рассказывает Иван Болотский, перебирая пальцами по позвонкам огромного динозавра. — То есть он был в естественном сочленении, один к одному, как его глиной засыпало 65 миллионов лет назад, так он и остался, так вот он и лежал, немножко совсем поломало его. В 1999 году мы докопались до таза, в 2000 году дошли до шеи, и осталась главная интрига, сохранился ли у него череп. В
Кроме того, Благовещенск — это вообще единственный город в России, по словам палеонтолога, где массовое захоронение динозавров находится прямо в городе. Примерно 65 миллионов лет назад здесь сошел сель и похоронил под собой стадо древних ящеров.
Это захоронение довольно известно в палеонтологическом мировом сообществе. «Ученые из Москвы приезжали, бельгийцы работали, китайцы работали, международные мероприятия проводились, но это уже довольно давно было», — говорит Болотский. Работа над этим динозавром, кстати, еще не закончена, благовещенские палеонтологи готовят публикацию в научный журнал, но ученый пока отказался говорить, о чём: «Довольно сенсационно может получиться».
Впрочем, и без этого трехметрового ящера у палеонтологического музея есть работа: костей столько, что можно собрать трех динозавров, причем не из слепков, как Ванюша, а именно из костей. Правда, делать так нельзя, пока каждая кость не будет тщательно исследована.
В этом же кладбище находят еще и клыки тираннозавров. Хищники приходили на место схода селя, который погубил стадо амурозавров, ели их плоть и оставляли свои клыки в их костях. Животным это никак не вредило, так как у них отрастали новые клыки.
Мечта Ивана Болотского — найти тираннозавра целиком. Задача сложная, но есть шанс того, что вместе с амурозаврами был погребен и тираннозавр.
— Находили амурозавров в основном. Часть костей мы даже не вывезли еще с местонахождения с прошлого года, потому что некуда, — признается палеонтолог, пока мы выходим из музея и лаборатории.
Места в музее нет. Экскурсию, кстати, здесь проблемно провести именно из-за этого. Везде кости, которые надо сберечь, соблюсти определенные условия для того, чтобы они не развалились.
— Вот этот слепок весил 2 тонны, когда мы его достали, — Иван показывает рукой на ящик, а потом на деревянное окно здания, — окно пришлось разобрать и краном его сюда занести, потому что уж очень тяжелым был.
Несмотря на то что это место воистину историческое и скрывает в себе находок еще лет на 20, как всегда, денег на все желания палеонтологов не хватает, пространства, чтобы показывать свои находки так масштабно, как они могли бы, пока нет. Но в центре «Трибуна холл» на набережной по проекту предусмотрен большой палеонтологический музей. Даже интересно, как это будет реализовано.
Пока ехали с Иваном до кладбища, решил у него спросить, стал ли он палеонтологом из-за отца или сам?
— А у меня выбора не было. Да нет, шучу, конечно. Хорошая, интересная профессия.
Путь до кладбища ящеров на машине занял не более 15 минут. Проходим через деревянный забор, там охранник и две собаки, чуть поодаль, за бетонной лестницей — раскопки. Сезон пока еще не начался, он с июля по август, но квадрат раскопок с прошлого сезона всё же остался. Выглядит кладбище как не очень ухоженный огород дачника, вот тут капусту можно посадить, а там, кажется, помидоры, но всюду здесь кости динозавров.
Даже мне, конечно, с помощью Ивана, который за время работы научился их отличать издалека, удалось найти кость. Это, по словам палеонтолога, нечто трубчатое, скорее всего, локоть гадрозавра. Вероятность этого 99%, потому что гадрозавров в основном здесь и находят. Правда, останки эти никакой ценности для палеонтологов не имеют.
Динозавров в Благовещенске любят и ценят. Я нашел как минимум три памятника амурозаврам: один — на Набережной, другой — на остановке в районе Мухина — Артиллерийской, а третий — в правительственном сквере, из проволоки и веток.
Кстати, если вы думаете, что динозавры вымерли окончательно, внимательнее присмотритесь к тому, что вы едите. Например, к курице. Вам интересно, как вели себя древние животные? Посмотрите видео с фазанами — примерно так же.
В противовес супердревнему палеонтологическому кладбищу в Амурской области есть суперсовременный космодром Восточный. Туда даже экскурсии проводят на запуски ракет, но, к сожалению, ехать от столицы региона неблизко, да и запусков на ближайшие даты не было.
«Речным трамваем» доехали до Китая
Съездить в Благовещенск и не прокатиться на теплоходе по Амуру — это как побывать в Москве и не сходить на Красную площадь. В общем, обязательное мероприятие. Местные посоветовали взять билет ближе к 20:00, да и на обеденный рейс у меня почему-то купить билет на теплоход не вышло — он не пришел.
Заранее его приобрести нельзя, а у самого киоска я выяснил, что плата только наличными. Пришлось постоять 20 минут в очереди и попросить других таких же ожидающих обменяться деньгами — виртуальными на реальные.
Когда корабль пришвартовался, капитан выглянул из своей кабины и смотрел, как большим потоком его судно покидают накатавшиеся пассажиры и как маленькими группками заходят новые. Внутрь зашел и я. Из-за гула мотора и шума волн ничего не слышно, надо смотреть: прямо по курсу красный закат, упавший в реку, и Китай. На российской стороне — порт с торговыми кораблями, чуть подальше мост — тот самый, что достроили всего год назад, — он поражает своей красотой и масштабностью.
Некоторые люди сели внутри, что-то пили, что-то ели и смотрели на красоту из окна, а я, как и многие другие, решил тесниться снаружи, наслаждаясь влажным запахом и вечерней прохладой. Садилось солнце, мужчина справа от меня с наслаждением пил пиво, девочки слева делали селфи.
Новый мост Благовещенск — Хэйхэ — первый автомобильный мост из России в Китай. Круглосуточно по нему снуют грузовики, перевозя сотни тонн товаров в обе стороны.
За поворотом реки есть еще один мост — очень похожий по очертаниям на мост в Китай. Новый переход через реку Зею (Благовещенск расположен на слиянии Амура и Зеи. — Прим. ред.) ждут все горожане — старая переправа поклонного возраста, а новый возвели с опережением графика на год. Уже осенью по нему запустят движение.
На обратной дороге нас ждал Китай и ночные огни этого города. Мне даже показалось (только показалось), что в какой-то момент мы пересекли границу и я ненароком побывал в соседней стране — яркой и красивой. Берег Благовещенска, если смотреть с центра реки, освещен не так ярко, но зато гораздо роднее.