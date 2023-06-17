freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 83.65
eur 91.63
Тема дняВАЗ с пятью подростками врезался в каток
Все новости
Все новости

Из-за перекрытия дороги на Ленина вернули «небезопасный» режим работы светофора

Из-за пешеходной фазы перекресток пустовал несколько десятков секунд

992

Часть улицы Ленина перекрыли 3 июня

Поделиться

В Новосибирске на перекрестке Ленина и Советской поменяли фазу работы светофора из-за перекрытия улицы. До этого была фаза полного пропуска пешехода, но при перекрытии движения на Ленина на красный свет перекресток был пуст в одной из фаз. На это пожаловались читатели НГС.

— Мэрия сделала трехфазными светофоры на перекрестке Ленина — Советская, а потом закрыли Ленина — и в итоге там одна фаза сейчас работает для перекрытой улицы? То есть 30% времени все тупо стоят и ждут, когда в мэрии задумаются о транспортных потоках, — написал читатель НГС.

После жалобы НГС направил запрос в мэрию Новосибирска. В пресс-службе администрации напомнили, что пешеходная фаза была введена на перекрестке Ленина с Советской в марте 2023 года для разделения пешеходного и транспортного потоков и обеспечения безопасности.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Люди в пешеходной фазе «перебегали» перекресток по диагонали

Видео: Елизавета Шаталова

Как добавили в пресс-службе, на основании документа о проведении Дня города и перекрытии Ленина администрация решила убрать на время пешеходную фазу.

— На основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2023 № 2794 «В связи с введением временного прекращения движения транспортных средств по ул. Ленина» в целях безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города 2023 года, на светофорном объекте на пересечении улицы Ленина и улицы Советской был изменен режим работы, отключена пешеходная фаза для движения пешеходов.

Пешеходной улица Ленина останется до 10 июля. Там собираются провести международный фестиваль цветов «Времена года».

По теме

ЛенинаДень городаНовосибирскСветофор
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter