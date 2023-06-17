Из-за перекрытия дороги на Ленина вернули «небезопасный» режим работы светофора

В Новосибирске на перекрестке Ленина и Советской поменяли фазу работы светофора из-за перекрытия улицы. До этого была фаза полного пропуска пешехода, но при перекрытии движения на Ленина на красный свет перекресток был пуст в одной из фаз. На это пожаловались читатели НГС.
— Мэрия сделала трехфазными светофоры на перекрестке Ленина — Советская, а потом закрыли Ленина — и в итоге там одна фаза сейчас работает для перекрытой улицы? То есть 30% времени все тупо стоят и ждут, когда в мэрии задумаются о транспортных потоках, — написал читатель НГС.
После жалобы НГС направил запрос в мэрию Новосибирска. В пресс-службе администрации напомнили, что пешеходная фаза была введена на перекрестке Ленина с Советской в марте 2023 года для разделения пешеходного и транспортного потоков и обеспечения безопасности.
Как добавили в пресс-службе, на основании документа о проведении Дня города и перекрытии Ленина администрация решила убрать на время пешеходную фазу.
— На основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2023
Пешеходной улица Ленина останется до 10 июля. Там собираются провести международный фестиваль цветов «Времена года».