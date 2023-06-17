Из-за перекрытия дороги на Ленина вернули «небезопасный» режим работы светофора

— На основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.05.2023 № 2794 «В связи с введением временного прекращения движения транспортных средств по ул. Ленина» в целях безопасности дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города 2023 года, на светофорном объекте на пересечении улицы Ленина и улицы Советской был изменен режим работы, отключена пешеходная фаза для движения пешеходов.