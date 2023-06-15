«На набережной намного лучше»: новосибирец организовал прокат электромобилей на перекрытой улице Ленина

На перекрытой улице Ленина в Новосибирске бизнесмен организовал прокат детских электромобилей. Стоимость — 200 рублей за 10 минут, детям военнослужащих можно прокатиться бесплатно, рассказал владелец игрушечных авто.
— Это машинки на радиоуправлении, дети могут на них кататься. Я сам ветеран боевых действий, поэтому акция для малышей военных — бессрочная. Этому бизнесу года четыре, раньше я стоял в Первомайском сквере или на Михайловской набережной, — рассказал НГС Абдурахмон Латыпов.
По словам Абдурахмона, место для проката на улице Ленина оказалось неудачным.
— Я тут несколько дней, вчера и позавчера человек по 10 прокат брали. Сегодня — всего четыре. Если к вечеру ничего не изменится, буду искать другое место, — добавил Латыпов.
В Новосибирске 3 июня перекрыли часть улицы Ленина для подготовки ко Дню города. Сотрудники выставили ограждения на участке от площади до перекрестка с Советской, это продлится до 3 июля.