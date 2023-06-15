«На набережной намного лучше»: новосибирец организовал прокат электромобилей на перекрытой улице Ленина

— Это машинки на радиоуправлении, дети могут на них кататься. Я сам ветеран боевых действий, поэтому акция для малышей военных — бессрочная. Этому бизнесу года четыре, раньше я стоял в Первомайском сквере или на Михайловской набережной, — рассказал НГС Абдурахмон Латыпов.