Три года колонии получила ефрейтор из Новосибирска за махинации с 5 млн от Минобороны

Новосибирский гарнизонный военный суд назначил 3 года колонии общего режима ефрейтору М. Никоноровой за махинации с субсидией на жилье, полученной от Минобороны РФ. Выплата составила боле 5 миллионов рублей.
Как сообщается в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда, военнослужащая, ранее признанная нуждающейся в жилье по договору социального найма, получила от Министерства обороны
При этом женщина не сообщила, что уже вступила в наследство на жилое помещение в Новосибирске, предоставив ложные документы.
Суд признал Никонорову виновной и назначил ей наказание 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иск Министерства обороны РФ на 5,31 миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд назначил 5 лет колонии общего режима рядовому за то, что мужчина покинул палаточный лагерь военной части и ушел домой.