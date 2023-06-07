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Три года колонии получила ефрейтор из Новосибирска за махинации с 5 млн от Минобороны

Сибирячка, получила деньги на жилье, но не сообщила о полученном наследстве

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Приговор суда пока не вступил в законную силу

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Новосибирский гарнизонный военный суд назначил 3 года колонии общего режима ефрейтору М. Никоноровой за махинации с субсидией на жилье, полученной от Минобороны РФ. Выплата составила боле 5 миллионов рублей.

Как сообщается в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда, военнослужащая, ранее признанная нуждающейся в жилье по договору социального найма, получила от Министерства обороны 5 314 501 рубль на приобретение квартиры.

При этом женщина не сообщила, что уже вступила в наследство на жилое помещение в Новосибирске, предоставив ложные документы.

Суд признал Никонорову виновной и назначил ей наказание 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иск Министерства обороны РФ на 5,31 миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее Новосибирский гарнизонный военный суд назначил 5 лет колонии общего режима рядовому за то, что мужчина покинул палаточный лагерь военной части и ушел домой.

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