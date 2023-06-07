Три года колонии получила ефрейтор из Новосибирска за махинации с 5 млн от Минобороны

Как сообщается в пресс-службе Новосибирского гарнизонного военного суда, военнослужащая, ранее признанная нуждающейся в жилье по договору социального найма, получила от Министерства обороны 5 314 501 рубль на приобретение квартиры.



При этом женщина не сообщила, что уже вступила в наследство на жилое помещение в Новосибирске, предоставив ложные документы.



Суд признал Никонорову виновной и назначил ей наказание 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, был удовлетворен иск Министерства обороны РФ на 5,31 миллиона рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

