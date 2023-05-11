В Новосибирске выросло число станций для зарядки телефонов — где чаще всего их ищут

Так, по данным 2ГИС Про, наиболее активно устройства ищут в центральных локациях правого и левого берегов, а также в районе Речного вокзала. Спрос на станции и терминалы наблюдается вдоль Красного проспекта по линии метро, в районе железнодорожного вокзала, на проспекте Маркса и вблизи площади Маркса.

