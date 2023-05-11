В Новосибирске выросло число станций для зарядки телефонов — где чаще всего их ищут

В 2023 году Новосибирск вошел в топ-5 городов-миллионников, в которых зафиксировано наибольшее количество станций зарядки мобильных телефонов. Об этом сообщает сервис 2ГИС.
По данным сервиса, Новосибирск находится на четвертой строчке рейтинга после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Отмечается, что за последний год количество станций зарядки телефонов в городах-миллионниках выросло на 84%.
На апрель этого года в Новосибирске был 151 терминал для зарядки телефонов — прирост за год составил 41%. В Москве зафиксировали 6289 станций, в Санкт-Петербурге — 2471, в Казани — 198 устройств.
— Сейчас в миллионниках более 10 тысяч таких станций. В большинстве случаев они представляют собой терминалы, в которых можно взять пауэрбанк для зарядки гаджета, — указано в исследовании.
Сервис геоналитики 2ГИС Про предоставил карту, на которой отмечены станции для зарядок телефонов, а также данные о том, где их чаще всего ищут в Новосибирске.
Так, по данным 2ГИС Про, наиболее активно устройства ищут в центральных локациях правого и левого берегов, а также в районе Речного вокзала. Спрос на станции и терминалы наблюдается вдоль Красного проспекта по линии метро, в районе железнодорожного вокзала, на проспекте Маркса и вблизи площади Маркса.
Публичные бесплатные зарядки в Новосибирске есть в метро — они начали работу еще в 2016 году.