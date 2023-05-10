«Мне страшно, что меня завалит». Как в ветхих домах при бывшем военном городке живут сотни людей — репортаж

Мы стоим на территории бывшего военного городка в микрорайоне Лесной Тюмени. На ведомственной земле, возле дома, который до сих пор, по словам жителей, принадлежит центральному военному округу.



На втором этаже — два пластиковых окна. Белые рамы выглядят странно на фоне разрухи. Мы рассматриваем дом десять минут, думая, что он заброшен. Внезапно в окне начинает виднеться женский силуэт. Человек смотрит на нас через окно и выходит. Так мы познакомились со Светланой, одной из трех жителей общежития. Ее жизнь, как и жизнь многих в этом месте, — попытки получить хорошее жилье и навсегда уехать отсюда.