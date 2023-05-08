«Наташа, это к тебе, это ты орала». Смешные и страшные истории жильцов многоэтажек о шумном сексе соседей

Однако тем, кто сам сталкивался с громкими соседями, не смешно. А люди из другого лагеря тем временем защищают свое право делать в квартире всё, что посчитают нужным. Журналисты E1.RU собрали разные истории и точки зрения.

— Я таким образом узнала, как зовут моих соседей. Он — Паша (точнее, «Па-а-а-а-ша-а-а-а»). А когда пришла к ним поговорить о том, что время — 11 часов дня (!) и я даже громким звуком телевизора не могла заглушить этот ор, о том, что ходила и прятала лицо от детей... Короче, мужик сказал: «Наташа, это к тебе, это ты орала», — поделилась читательница E1.RU.