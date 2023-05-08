«Наташа, это к тебе, это ты орала». Смешные и страшные истории жильцов многоэтажек о шумном сексе соседей

Наши екатеринбургские коллеги из E1.RU опубликовали материал о том, как жильцы дома потребовали от соседей тише заниматься сексом. Они наклеили в подъезде записку, в которой интересуются, не охрипла ли девушка от своих стонов, и угрожают полицией.
Новость вызвала массу шуток, ведь «конкуренция лучше зависти», девушка «борется за демографию» (а значит, нельзя ее осуждать) и вообще, просто представьте, как полицейские замеряли бы уровень шума. В конце концов, пусть уж лучше соседи «занимаются сексом, а не ремонтом»!
Однако тем, кто сам сталкивался с громкими соседями, не смешно. А люди из другого лагеря тем временем защищают свое право делать в квартире всё, что посчитают нужным. Журналисты E1.RU собрали разные истории и точки зрения.
— Я таким образом узнала, как зовут моих соседей. Он — Паша (точнее, «Па-а-а-а-ша-а-а-а»). А когда пришла к ним поговорить о том, что время — 11 часов дня (!) и я даже громким звуком телевизора не могла заглушить этот ор, о том, что ходила и прятала лицо от детей... Короче, мужик сказал: «Наташа, это к тебе, это ты орала», — поделилась читательница E1.RU.
— Смех смехом, но была такая же соседка сверху, тоже на съемной квартире. У нее всё в три часа ночи начиналось. Ладно один раз, второй... А когда недосып начинается и уезжаешь к родственникам, просто чтобы выспаться, уже не смешно, — пожаловалась другая.
— Шесть лет назад та же ситуация была с соседями сверху.
Я пробовала выйти с соседями на связь, но меня проигнорировали. Закончилось всё тем, что помимо секс-марафонов случилась заварушка с побоями, когда орали: «Дима-а-а, не бе-е-ей!» Вызвали полицию, но они приехали, когда крики уже стихли... Все остались живы, но после этого сосед вышел на связь и отчитал меня за то, что я его позорю перед всеми. Мол, это всё дела житейские: орать от оргазма и орать от побоев. Не житейские! Потому что касаются и комфорта моей семьи! Это многоквартирный дом, а не частное владение!
Ваша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Секс — это прекрасно, но он должен оставаться интимным и сокровенным между двумя. А не так, что соседи просыпаются от воплей. Уважайте друг друга, — призывает Олеся Александровна.
— Вы сами покупаете за миллионы жилье, в котором слышимость как через гипсокартон. Ночью может плакать ребенок, бегать кошка, ну или вот кто-то еще и сексом умеет заниматься дольше десяти минут. Это ваш выбор — жить в низкокачественных «муравейниках». Найдете деньги и на шумоизоляцию, если вас не устраивает, что со всех сторон соседи, у которых жизнь не укладывается в ваш личный, никому не интересный график, — выразил резкое мнение анонимный читатель.
— У нас тоже были такие соседи, студенты. Они снимали под нами квартиру без мебели, наверное, еще и поэтому было слышно так сильно. Слышно всё: стоны, походы в туалет, тусовки. Но мы сразу пообщались с хозяином квартиры, они стали потише, а потом и вовсе съехали, — поделилась Маргарита.
— Там может орать кошка. У меня такая история была с соседями в приличном доме бизнес-класса. Начиналось всё так: стоны характерные, я даже какое-то время радовалась за соседку и даже предполагала, кто это... Но через полгода выяснила, что это кошка у других соседей с этажа. А я как в коматозе полгода ходила и не спала! — рассказала Галина Арсланова.
— У знакомой тоже такие соседи были. Они ее звали Чайкой. Слышали, как чайки кричат? Так эта так же кричала, и тоже могли до утра так орать. В итоге оказались наркоманами. Стихло, когда ее сожителя с наркотой взяли, — сообщила еще одна анонимная читательница.
— Да что за бред? Я у себя дома, что хочу, то и делаем, — уверен Захар.
К слову, с ним согласны читатели E1.RU: в опросе 38% решили, что в такой ситуации можно только смириться — ведь каждый имеет право на секс в своей квартире. Еще 40% решили бы поговорить с соседями, а 23% вызвали бы полицию.
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