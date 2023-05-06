20 классных мест для прогулок в Академгородке: вам обязательно нужно их посетить (раскрываем даже секретные)

Длинные выходные — отличный повод выбраться куда-то за город. Например, в Академгородок. Он, конечно, вполне себе лежит в административных границах города Новосибирска, но его жители искренне уверены в том, что живут немножко в другом городе. Академгородок действительно отличается: то тут, то там можно найти осколки советской империи, здесь ощутимо больше зелени, а некоторые умудряются заблудиться в лесу, пройдя буквально 5 минут от главного корпуса НГУ. И главное, здесь часто можно поймать расслабленное ощущение курортного приморского городка, к которому привыкли местные жители и которое, наверное, и делает Академгородок традиционно любимым местом отдыха для многих горожан. Автор календаря «Влюбиться в Новосибирск» Светлана Гладкова смотрит на Академгородок влюбленными глазами «понаехавшей», рассказывает о традиционных и необычных местах для прогулок и показывает яркие фотографии.
Морской проспект
Начинать прогулку по Академгородку логично, конечно, с Морского проспекта. Летом он становится настоящей курортной улицей: бабушки с внуками несут в сторону пляжа надувные круги и мячи, а студентки соревнуются, у кого полы шляпы шире, а шорты — короче. Здесь можно заметить мужчин в сланцах практически в любое время года — приморский городок же. Впрочем, гулять по Морскому проспекту хорошо всегда. Скоро деревья между последними домами на проспекте и Бердским шоссе покроются листвой самых нежных оттенков зеленого, а многие еще и зацветут, так что около каждого куста будут собираться рой насекомых и стайки девушек, делающих селфи.
Красная лавка
Если вам захочется увидеть тихий и уютный Академгородок, сворачивайте как раз возле красной лавки на улицу Мальцева и идите в сторону пруда с утками. За целую прогулку даже в выходной день здесь можно встретить буквально пару человек — кто-то будет бегать, кто-то — выгуливать собак. Здесь несколько лет назад срубили растущие между проезжей частью и тротуаром кусты сирени, оставив только низенькие кочки. Общественность ворчала и скандалила в тогда еще не запрещенной соцсети, но сирень продемонстрировала, что планирует разрастись обратно и, видимо, стать еще пышнее, так что можно готовиться любоваться.
Сирень на Мальцева
Коттеджи академиков
Вдоль Мальцева, Академика Трофимука, Золотодолинской стоят коттеджи академиков, выстроенные во времена основателя Академгородка Лаврентьева. Это такой идеальный Советский Союз, по которому у нас принято ностальгировать и каким он был далеко не для всех. Внушительных непрозрачных заборов, какими грешат жители новых коттеджных поселков, здесь нет, так что все желающие могут гулять и любоваться палисадниками, а то и грядками в огромных дворах этих коттеджей и, конечно, изумляться, как такое вообще может быть прямо в городе.
Пруд с утками
А вот пруд с утками пока довольно медленно становится прудом с утками: он в тени, а потому снег и лед на нем очень долго не тают. Только самые смелые и морозоустойчивые утки нашли небольшой растаявший пятачок, и там вроде была создана как минимум одна ячейка утиного общества. Впрочем, когда утки вьют гнезда в зарослях, они не особенно балуют гуляющих своим вниманием. Но в это время здесь подадут признаки жизни многочисленные лягушки: они устраивают яростный гомон, а местные жители еще и занимаются спасением особей, которые отправляются через дорогу и не могут справиться с поребриками.
Еж и глобус
Если не найдете никакой живности, можете хотя бы сфотографироваться с огромным ежом и с глобусом Академгородка (да, у Академгородка и правда есть свой глобус). Впрочем, даже если найдете живность, то с этими малыми формами всё равно можно сфотографироваться — слишком уж быстро всё меняется, никогда не знаешь, что завтра будет на месте, а что сдадут на металлолом.
Пешеходный мост
Если вы еще не хотите возвращаться в более «городскую», цивилизованную часть Академгородка, то от пруда можно пойти по Золотодолинской вниз, в ту сторону, где начинается Ботсад. Если никуда не сворачивать, а идти всё время прямо по Золотодолинской, то упрешься в совершенно новый пешеходный мост. Согласитесь же, у нас не так много новых мостов, а пешеходных — тем более, чтобы можно было себе позволить игнорировать неожиданно появившийся новый. Его построили за прошлые лето и зиму, чтобы удобнее было ходить через овраг в сторону поселков Кирова и Геологов, а также собственно в Ботсад. Мост пока весь нарядного стального цвета, выглядит воздушным и красиво возвышается над оврагом среди зелени.
Пожалуйста, передайте вашим знакомым, которые собираются в ближайшие годы жениться и делать красивые фотографии (невеста стоит в белом-белом платье на воздушном стальном мосту, фотограф стоит в овраге и снимает, как бесконечный шлейф ее платья струится куда-то в пропасть), что замочки, повешенные на этот мост, наверняка к разводу. Пусть просто так приезжают фотографироваться. Могут даже на счастье кидать деньги в русло речки Зырянки, которая течет в этом самом овраге. Она как раз летом пересохнет, так что местная детвора будет вспоминать молодоженов добрым словом. Это наверняка лучше замочков!
Самое неожиданное — это то, что по всему мосту еще и установили яркие фонари. Они пока все горят, так что в вечерних сумерках мост выглядит даже красивее, пожалуй, чем днем. И это повод поужинать в одном из многочисленных заведений Академгородка и вернуться на мост еще раз. Или приехать в другой день, уже специально вечером.
По мосту можно уйти гулять в Ботсад, но это уже совсем другая история и другая прогулка. А можно просто развернуться и отправиться обратно, в более людные места Академгородка. Например, можно пойти по Золотодолинской обратно на Морской проспект.
Самая старая сосна Академгородка
Обязательно сделайте небольшой крюк через дворы и найдите самую старую сосну Академгородка во дворе за домом по адресу Золотодолинская, 3. Ее можно попробовать обнять, но вряд ли у вас получится, если вы не возьметесь за дело целой семьей. Причем довольно большой!
Первые весенние цветы
И помните, что, гуляя весной по Академгородку, а также пробираясь, например, обнимать сосны, обязательно стоит оглядываться на газоны и просто лужайки возле домов, ведь вас где угодно могут ждать первые весенние цветы.
Зеленый двор на Морском
Выйдя обратно на проспект, отправляйтесь в самое его начало, обязательно заглянув по дороге во двор по адресу Морской проспект, 7. Местные жители увлекаются озеленением, а любоваться результатами их труда может кто угодно. Сюда можно прийти в любой весенний, летний или осенний день и обнаружить здесь какие-нибудь новые цветы. Весной здесь цветут кусты, а к осени арки возле подъездов увивает буйная зелень.
Красноцветная яблоня
Дойдя до перекрестка с улицей Терешковой, отправляйтесь дальше по проспекту Лаврентьева. Тут можно пойти по правой стороне и подойти к памятнику Лаврентьеву или выбрать левую сторону и пройти по парку тоже имени Лаврентьева, что неудивительно. Удивительно разве что то, что местные жители почему-то называют его парком Гагарина. Возможно, потому что парк Гагарина на Терешковой звучит романтично в космических масштабах, а парк Лаврентьева — не очень. А возможно, это такой идентификатор свой-чужой: старожилы Академгородка сразу распознают недавно прибывших, когда те спросят, что за парк Гагарина и где это он.
Впрочем, главное, что нужно знать об этом парке, — это то, что скоро здесь зацветет огромная
Памятник академику Беляеву с лисой
По проспекту Лаврентьева можно догулять до перекрестка с проспектом Академика Коптюга. Обойдя здание ИЦИГ слева, можно дойти вдоль оранжерей и теннисных кортов до памятника академику Беляеву с лисой. Здесь особенно радует, как дорожки отсыпаны белым гравием, причем проложены именно там, где исторически ходят люди, а не там, где захотелось планировщикам, поэтому ими действительно пользуются и даже в самую распутицу всё выглядит довольно чисто.
Беляев занимался как раз одомашниванием лис и создал известную во всем мире популяцию дружелюбных серебристо-черных лис. А если пройти еще чуть дальше, то можно найти ту самую лабораторную мышь, которая вяжет нить ДНК. Памятник мыши, конечно, а не саму мышь. Около памятника разбили небольшой сквер с лавочками, которые почему-то не пользуются популярностью, хотя в целом место уютное, во времена локдауна некоторые местные жители даже устраивали тут пикники с едой из окрестных ресторанов, когда те работали только навынос. Сейчас это тоже не возбраняется, особенно если вы хотите поесть чего-то из заведения, у которого нет летней террасы.
Памятник лабораторной мыши
Понятно, что про мышь все знают, но нельзя же приехать в Академгородок погулять и не поздороваться с мышью? Мышь-старушка посмотрит на вас с выражением явного неодобрения. Может, потому, что лабораторные мыши вообще-то обычно не доживают до старости. Впрочем, она на всех так смотрит, так что не принимайте на свой счет.
Вернувшись на проспект Коптюга, представьте, как здесь будет красиво, когда зацветут яблони. К ним тоже выстраиваются очереди, но поменьше, так что они, возможно, даже более перспективные в смысле весенней фотосессии. Еще позже весь газон, который разделяет проезжие части проспекта, покроется несметным количеством одуванчиков. И это будет особенно красиво, но нужно успевать любоваться, пока доблестные работники коммунальных служб их не состригут. А они состригут, конечно.
Квинтэссенция Академгородка
Наверное, последним пунктом прогулки по Верхней зоне Академгородка можно сделать новый корпус НГУ. Если повезет, и вы свернете на правильную дорожку между общежитиями НГУ и старым корпусом, то найдете еще и вот такой неожиданный памятник человеческой сознательности и заботе о природе.
Новый корпус НГУ
Что до самого здания нового корпуса, мнения местных жителей, конечно же, разделились. Многие относятся к нему как к Эйфелевой башне: внутри, конечно, хорошо и функционально, но особенно хорошо, что когда ты находишься внутри, то не видишь само это здание.
Впрочем, кто бы как ни относился к этому удивительному зданию, возле него можно отлично погулять: фонтан, множество высаженных цветов и кустарников, хороший асфальт соблазняет любителей погонять на роликах или самокатах. Да и просто можно посидеть на траве, как будто ты в каком-то современном кампусе из голливудского кино. Так что напоминаем себе, что мы и правда в современном научном городке, и радуемся жизни.
Часы Судного дня
Если вы еще не нагулялись и напоследок захотите порадоваться жизни еще более выраженно, можно посетить два объекта, которые напомнят нам о ее хрупкости. Так, на здании магазина на Терешковой, 12 кто-то заботливо нарисовал часы Судного дня. Это такие часы, которые показывают близость ядерного апокалипсиса по версии ученых Чикагского университета. Они определяют время с учетом международной напряженности и развития ядерных вооружений. И эти часы, знаете ли, оставили нам всего несколько минут до полуночи.
Памятник участникам ликвидации чернобыльской аварии
Ну а самые большие энтузиасты могут добраться до микрорайона Щ и найти памятник в виде настоящего ядерного гриба (во дворе колледжа по адресу Российская, 3,
Наклонные башни Технопарка
И, наконец, раз уж вы тут недалеко, нет повода не посетить Технопарк. Гуси, как называют башни Технопарка, всё быстрее теряются в растущих рядом домах, так что успевайте делать красивые кадры на ступенях возле них, пока они еще не стали самыми низкими зданиями в округе.
Зайти внутрь и полюбоваться холлом и местными фонтанами могут все желающие, а вот подняться на лифте — уже только сотрудники здешних компаний. Правда, есть один лайфхак: на
Оксфордский квартал
А если пройти еще немного по улице Инженерной, то можно догулять до так называемого Оксфордского квартала. Это комплекс лабораторно-промышленных зданий, который заставляет нас забыть всё, что мы знаем о промышленных зданиях. Здесь можно организовать стильную фотосессию, нарядившись в плащ и берет, чтобы никто не догадался, что вы не в Великобритании. А для полного сходства можно дождаться дождя и сделать фото под дождем.
ДК «Юность»
Ну и нельзя игнорировать дом молодежи «Юность», раз вы уже здесь. В отличие от многих советских домов культуры, которые потихоньку хиреют, в «Юности» кипит жизнь: то здесь фестиваль современного искусства, то спектакли и концерты, а еще постоянно работают разнообразные студии, экологические проекты и отличная кофейня «Свобода». На улице возле есть небольшой роллердром, турники для самых активных посетителей, уютные лавочки и фотогеничная избушка, в которой можно устроиться с книгой. Ах да, вы же видите, какие эффектные фото получатся на ступеньках?
А вообще в Академгородке, конечно, можно гулять и просто так, без привязки к конкретным достопримечательностям и адресам: идти по уютным тенистым тротуарам, сворачивать на неожиданные тропинки в лесную чащу, слушать птиц, кормить белок, обнаруживать в лесу детские площадки и кафешки. Правда, местные жители часто недовольны, ведь приезжающие в Академ погулять городские жители — это источник бесконечных очередей в кофейнях, опасно несущихся по тротуарам самокатов и месива из грязи перед спуском в Ботсад, которое создают паркующиеся прямо на земле автомобили. Но кофеен у нас много, белки довольно ненасытные и с удовольствием принимают орешки у всех, не спрашивая прописку, так что мы только рады поделиться красотой, в которой живем каждый день. Только, пожалуйста, не паркуйтесь на газонах и доносите бумажные стаканчики до урн. И тогда мы обязательно расскажем вам, как пройти в Ботсад тремя разными дорожками.