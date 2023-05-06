20 классных мест для прогулок в Академгородке: вам обязательно нужно их посетить (раскрываем даже секретные)

По мосту можно уйти гулять в Ботсад, но это уже совсем другая история и другая прогулка. А можно просто развернуться и отправиться обратно, в более людные места Академгородка. Например, можно пойти по Золотодолинской обратно на Морской проспект.

Самая старая сосна Академгородка

Обязательно сделайте небольшой крюк через дворы и найдите самую старую сосну Академгородка во дворе за домом по адресу Золотодолинская, 3. Ее можно попробовать обнять, но вряд ли у вас получится, если вы не возьметесь за дело целой семьей. Причем довольно большой!

