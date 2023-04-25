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Тема дняНачали раздавать георгиевские ленточки
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В центре Новосибирска горожанам начали раздавать георгиевские ленточки

Студентов с лентами заметили в Первомайском сквере

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Ленточки в городе будут раздавать до 9 мая

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Перед празднованием 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске начали раздавать георгиевские ленточки.

В частности, в Первомайском сквере на акцию вышли студенты.

— Сегодня весь день в центре города мы будем раздавать георгиевские ленточки. Следующая дата раздачи лент пока не известна, но мы обязательно примем в ней участие, — рассказал НГС Иван Иванов, студент СГУПСа.

Торжественный старт акции прошел на Монументе Славы

Торжественный старт акции прошел на Монументе Славы

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На Монументе Славы состоялся торжественный старт акции «Георгиевская ленточка». Как сообщила в своем Telegram-канале вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, в акции приняли участие более 800 учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и воспитанников молодежных центров.

— Началась церемония с торжественного выноса флага Российской Федерации и копии Знамени Победы, минуты молчания, приветственных слов ветеранов и гостей. А после курсанты проекта «Вахта Памяти» вручили георгиевские ленточки участникам мероприятия, — сообщила заместитель мэра.

По словам Анны Терешковой, в Новосибирске георгиевские ленточки будут раздавать с 25 апреля до 9 мая.

Ранее стало известно, что в этом году в Новосибирске 9 мая «Бессмертный полк» пройдет только в онлайн-формате. На панорамном экране стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина будут показывать фото и имена героев.

День Победы - 20239 МаяНовосибирскГеоргиевские ленты
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